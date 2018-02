Jászapáti Petra 6., Liu Shaolin Sándor elesett az olimpiai döntőben

Eljött az a(z egyik) nap, amitől '48, St. Moritz (Kékesy Andrea, Király Ede műkorcsolyázók) és '80, Lake Placid (Regőczy Krisztina, Sallai András műkorcsolyázók) után most, 2018-ban, Phjongcshangból, vagyis Kangnungból magyar érmet remél a rövid pályás gyorskorcsolyázó élet. Három magyar a programban:

Nők, 1500 m: Jászapáti Petra (6. lett), Bácskai Sára Luca (kizárták az előfutamban)

Férfiak, 1000 m: Liu Shaolin Sándor (kizárták a döntőben)

Helyszíni tudósítónk... ...már kipróbált egy rettenetes reptéri snowboardszimulátort, elbuszozott „Veszprémbe” az olimpiai akkreditációért és orosz hokisokat hallgatott angolul beszélni – no meg a Liu fivérek pénteki edzésén is járt. És akkor a magyarok „titkos szurkolóiról” még nem is beszéltünk…

Liu Shaolin Sándor a 11 órai kezdés előtt jóval kiment melegíteni, eközben beolvasta a szpíker a világranglistát, elsőként az ő neve csendült fel. (Kár, hogy a lista hetedik helyén álló öccse, Shaoang nem jutott tovább a selejtezőből...) Voltak magyar drukkerek is a lelátón, a nagykövet Csaba Gábor, felesége és lánya, utóbbiak lelkesen lobogtattak egy magyar zászlót.

Nők, 1500 m

Az első futam rögtön magyar résztvevővel indult, Bácskai Sára Luca volt ő, Jászapáti Petra csoportja hatodikként került a programba. Bácskai Sára a 2-es pályáról elrajtolva a negyedik pozícióba sorolt be, a tempó a távnak megfelelően igen visszafogottan indult. A tempóváltás környékén a továbbjutásra esélyes koreai vetélytárs az Eb-bronzérmes magyar mögött elesett, ezzel eggyel nőttek a továbbjutást jelentő első háromba jutás esélyei a magyarnak, akit utólag viszont japán vetélytársa kibillentéséért kizártak Kövér Balázs vidóbíróék. Az interjúzónában Bácskai elmondta, a jégen állva nem érezte jogosnak a kizárást, de a videó megtekintése után már igen.

A negyedik futamban a koreai Kim Alang minden előzésekor és célba érésekor is óriási sikítások voltak a megtelt lelátókon. Mámoros hangulat kísérte az ötödiket is, amit Elise Christie, Liu Shaolin Sándor barátnője nyert, külső íven előzve a teljes mezőnyt. Ő pénteken amúgy együtt edzett a magyarokkal, anyukája is ott ült az aréna lelátóján akkor.

Jászapáti Petra a hatodik futamban szintén a külső íven kerülte ki a belsőn zajló bunyót, jó döntés volt, a koreai Csojjal meglógott, ők ketten jutottak az elődöntőbe a leghosszabb távon azok után, hogy Jászapátinak ifiolimpiáról 500 méteren van ezüstérme.

Az elődöntőben Csojjal és Elise Christie-vel is összekerült, a kínaiak vezették fel a mezőnyt, Jászapáti megbújt a koreai Csoj mögött, a végén robbantottak, de nagy bunyó lett a kínaiakkal és egy kanadaival, így Jászapáti bombameglepetésre Csoj mögött második lett, így olimpiai döntős! (A kizárt Elise Christie-t hordágyon vitték le az ütközés miatt. Épp barátja, Liu Saolin Sándor elődöntője előtt...)

Fotó: Aris Messinis / AFP

A fináléban két koreai jelenléte biztosította az őrült hangulatot. A 19 éves, szegedi Jászapáti kivárásra korcsolyázott, a koreaiak farvízén akart haladni, de őket pár körrel a vége előtt szétzavarták, a hét versenyzőből végül az olimpiai bajnok, visszavonuló olasz Ariana Fontanát megelőzve az olimpiai pontszerző, 6. helyen ért célba. A közönség fáradhatatlanul skandálta: Korea! Korea! Csoj az aranyérmes, kínai ezüst, kanadai bronz.

Jászapáti Petra (M4): - Az volt a célkitűzés, hogy ne bánjak meg semmit, és ne féljek a nagy nevekkel. Mindent megvalósítottam, ezért ennek még jobban örülök, mint a pontszerzésnek. Ki tudja, lesz-e olimpiám négy év múlva...

A versenyző elmondta még: az elődöntőben a tehertől majdnem elhányta magát...

Férfi 1000 m

Az első futamban három koreai esett egymásnak, a világbajnok Szeo jött ki legjobban a kamikazéból, alaposan túljárt a társak eszén. A második futam a kanadai Girard-é volt, a harmadikban a holland Sinkjie Knegtet az amerikai Krueger kilökéséért ki kellett zárni.

Liu Shaolin Sándor öt résztvevős futamát kiugrás miatt kétszer kellett ellőni. Az újrarajtolástól Liu hátulról verekedte magát előre, többször is megbillent, de a legneccesebb szituáció a kínaival való ütközése volt a végén, amiből a futamot pár centivel nyerő Liu jött ki jól, némi videózás után. Vut kizárták. Bánhidi Ákos csapatvezető és Csang Csing, a magyar csapat edzője feszülten nézték a videózást, aztán megnyugodhattak, határozottan vonultak az öltözőbe jó tanácsaikkal Sanyinak. Neki tehát kedvese sérülése után kellett elődöntőznie, fejhallgatóval próbálta kizárni az eseményeket a maga futása előtt, amit fél szemmel azért követhetett a kivetítőn.

Liu Shaolin Sándor (k) az elődöntő futamban Fotó: Mladen Antonov / AFP

Elődöntőjét is kétszer kellett ellőni, de a második lövésre simán megcsinálta a döntőbe jutást, a koreai Limmel szinte kéz a kézben értek be az első két helyen. A magyar újságírók szinte egymás nyakába ugrottak a sajtópáholyban, hatalmas pacsizás.

A fináléban a hölgyek 1500 méteres versenyéhez hasonlóan a férfiak 1000 méteres döntőjében is volt két koreai.

A sportág első magyar világbajnoka, Liu Shaolin Sándor az 5-ös, legkülső pályáról indult a csatába, a végére hagyta a felzárkózást, túl későre, így kicsúszott... videózás volt a bronzéremért. Még bemutatásakor szemüveggel és sisakkal a kezében is sportszerűen megtapsolta társait, aztán persze a jobbal jött a szemöldöksimítás és a mutatóujj előre. Maga Liu Shaolin Sándor is a képernyőre meredve várta a végeredményt. A vége pedig: kizárás.

Liu versenye után hosszan körözött még a jégen, fejét lehajtva maga elé bambult, edzője próbált lelket önteni belé.

Liu Shaolin Sándor (M4): - Nagyon örültem, hogy sikerült döntőbe jutnom, de nem akartam a két koreait elvinni, nem akartam szabálytalanként kijönni ebből a versenyből. De most már csak előre, vár még rám verseny. Volt egy kisebb fura érzésem a döntőben, de tudtam korrigálni. 500 méter, váltó, ezekre koncentrálok most már.

Lapunknak is nyilatkozott: - Az elején volt egy kis esély, hogy meginduljak, azt nem ragadtam meg, ott hibáztam a legnagyobbat. Elise a döntő előtt üzent, hogy rendben van, úgyhogy nem zavart meg, ami történt vele.

A rövid pályás gyorskorcsolya programja kedden folytatódik, ugyanígy 11 órai kezdettel várjuk kedves olvasóinkat!