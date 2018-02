Szenzáció: olimpiai döntős a férfiváltó (élő tudósítás)

A második versenynap a rövid pályás gyorskorcsolyázók számára, a leglényegesebb infók:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

női 500 m negyeddöntő ( Jászapáti Petra, Keszler Andrea - kiestek): 11.00

- kiestek): 11.00 férfi 1000 m selejtező: ( Liu Shaoang - kiesett, Liu Shaolin Sándor - továbbjutott): 11.26

- kiesett, - továbbjutott): 11.26 férfi 5000 m váltó (Magyarország - döntős): 12.32

Női 500 m

Mindkét magyar hölgy bravúrral jutott negyeddöntőbe, s nem áltathattuk magunkat, hogy akár Jászapáti, akár Keszler a döntőbe is bekerülhet, ám tényleg nem volt kizárt semmi sem.

Keszler Andrea taktikája nem lehetett más, mint társulnia futamában Elise Christie-hez, Liu Shaolin Sándor világsztár barátnőjéhez, aki sokat edz a magyar válogatottal, így ismerős lehet a mozgása a mieinknek. A maga negyeddöntős futamában aztán az első kanyar után a harmadik helyre sorolódott be, a kanadai Boutin nem engedte Christie közelébe, a célegyenesre kanyarodva pedig el is esett, így nem folytathatja, harmadikként végzett futamában. Papírforma.

Keszler (M4): – Rossz volt, hogy a kanadai fogta meg az első helyet az elején, az utolsó bójánál meg koccantam és elestem, emiatt nem fértem az olimpiai csúcs közelébe és tovább sem juthattam. Az olimpia előtt örültem volna a 9.-12. helynek, de így kicsit keserű a szám íze.

Jászapáti Petra előfutamában szombaton elesett, emiatt kedvezőtlen pozícióból, kívülről indult a sprinttávon. A hatszoros világbajnok, hazai pályán versenyző koreai Csoj Min Dzsong mögött haladt pár körön át, a legenda végül egy kínaira kapaszkodva továbbjutott, míg Jászapáti az olasz Valcepina mellé beszúrva korcsolyáját, picike hátránnyal lett a negyedik, ami természetesen nem ért továbbjutást, a szegedi lány küzdését így is dicséret illeti.

Jászapáti Petra (balra)a dél-koreai Csoj Min Dzsong mögött a női 500 méteren 2018. február 13-án Fotó: Mladen Antonov / AFP

Jászapáti (M4): – Sajnos nem jött jól a szombati esés, így rossz helyről indultam. De örülök az 500-on elért helyezésnek is azért. Úgy gondolom, hogy amikor kijöttem az olimpiára, nem számíthattam még továbbjutásra sem az első körből. A végén az volt az esélyem, hogy belső íven próbálkozom, ennyi sikerült. A másik két távon még látjuk, mit tudok, az 500 mellett az 1500-at is szeretem, az 1000 meg a kettő között van.

A számot az eddigi ötszörös olimpiai érmes olasz Ariana Fontana nyerte (22 centivel a koreai Csoj előtt), pályafutása lezárásaként először aranyos. Csojt egyébként utólag, bírói döntéssel ki is zárták szabálytalan pozíciótartás miatt. Liu Shaolin Sándor kedvese, a brit Elise Christie rosszul rajtolt a döntőben, nagy igyekezetében viszont ütközött és falnak ment.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Férfi 1000 m

Mindkét Liu, Shaolin Sándor (aki már gazdagabb egy 5. hellyel 1500-ról) és Saoang is nyert már világkupát ezen a távon, az elvárás tőlük egyértelműen a továbbjutás volt; elképzelhető, ezen a távon érünk majd el nagyon szép eredményt a végjátékban – amire viszont ma még nem kerül sor. Kettejük közül az 1500-as versenyek után inkább Shaoang lelkére kellett hatni, hisz elizgulta a dolgot, idejekorán kiesett, de úgy, hogy meggondolatlansága miatt kizárták.

Liu Shaoang futama az első: és az 1500 után megint elbutáskodja! Kívülről akart bevágni egy vetélytársa elé, és máris fenéken mind a ketten. Vb-ezüstérmes volt ezen a távon Shaoang tavaly... ezért nagyon kár volt! Egyetlen reménye volt, hogy a bírók úgy ítélik meg, már továbbjutó helyen állt, amikor a baleset történt, és nem is ő volt a hibás. Nem így lett, 1500 után 1000 méteren is kizárták Liu Shaoangot. (Majdnem a kiesés sorsára jutott a koreaiak fiatal ígérete is, Szeót az őt kibillentő kínai kizárása mentette meg.)

1000 méteren is kizárták Liu Shaoangot Fotó: Roberto Schmidt / AFP

Liu Shaolin Sándor a nyolcadik futamba nyert besorolást, ahol immár azt is igazolnia kellett, hogy nem zavarta meg öccse újabb betlije: négyesét újra kellett rajtoltatni, ám második lövésre a kettes pályáról indulva rögtön el is foglalta második pozícióját. Az orosz Sitnikov aztán azonnal igen agresszívan támadta Liut (majd kibillent, és elsodorta a mögötte haladókat), ezért leállították a versenyt, és tanakodni kezdtek a bírók. Az amerikai versenyzőnek még a korcsolyáján is állítani kellett. Újrarajtoltatás jött, immár Sitnikov nélkül. Liu Shaolin Sándor nem is bízott semmit a véletlenre, végig vezetve nyert, ott van a negyeddöntőben!

Férfi 5000 m váltó

Liuék Knoch Viktorral és Burján Csabával kiegészülve alkotják a négyest, futamukból az első kettő váltó jut a döntőbe, ahol majd érmekért harcolhat – de még szintén nem a mai napon.

Az első elődöntőt Kína nyerte, a második, döntőt érő helyért Hollandia szupersztárja, Sinkjie Knegt vádlira ment a kanadai Girard-ral szemben, így bár a juharleveles srác esett el, a hollandokat kizárták, Kína és Kanada lett döntős.

A második futamban a mieink Japánnal, az USA-val és Koreával meccseltek, és a legtöbbet a mi négyesünk állt az élen, de a végén elég volt a második hely Korea mögött a döntőhöz, országos csúcs is lett az időeredmény, de ami fontos, hogy Magyarország ott van a jövő pénteki négyes fináléban, tehát 4. helynél már nem végezhet rosszabb helyen. Ez már biztosan a téli olimpia eddigi legjobb helyezése.

Nyilatkozatok:

Liu Shaolin Sándor (M4): – Hosszú út vezetett az olimpiai részvételig, de végig biztattuk egymást. A feladatainkat elvégezte, a csapat egészének egy aranyérmet már most a nyakába lehet akasztani.

Liu Shaoang (M4): – Ott leszünk a döntőben, és olyan eredményt fogunk elérni, ami a közönségnek is jó lesz.

Burján Csaba (M4): – Mióta kijöttünk, furcsán éreztem magam. Mostanra össze vagyok szedve, mindent kiadtam magamból

Knoch Viktor (M4): – Amikor tavaly utcahosszal nyertük a világkupát, azt mondtuk, sima A-döntő az olimpián. Most már nincs teher rajtunk.

Nagy Konrád

Gyorskorcsolyában is érdekeltek voltunk, Nagy Konrád 1500 méteren indult, a középmezőnyben végzett.