Megérkezett az észak-koreai hivatalos küldöttség Szöulba

Pénteken megérkezett a dél-koreai fővárosba az észak-koreai hivatalos politikai küldöttség, néhány órával a phjongcshangi olimpia ünnepélyes megnyitója előtt Mun Dzsein dél-koreai elnök kezet fogott Kim Jongnam észak-koreai névleges államfővel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A megérkezést a repülőtérre a dél-koreai televízió élőben közvetítette. A huszonkét fős phenjani delegációt Kim Jongnam vezeti, és tagja többek között Kim Dzsongun észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong, aki a Koreai Munkapárt agitációs és propagandaosztályának helyettes vezetője, illetve Ri Szonkvon, a Korea-közi hivatal vezetője, írja az MTI.

A küldöttség háromnapos programjának részleteit biztonsági okokból nem ismertették teljesen, egyes részletek azonban nyilvánosságra kerültek. A delegáció tagjai érkezésük után elutaztak Phjongcshangba, a téli olimpia színhelyére, ahol péntek este megtekintik a megnyitó ünnepséget.

Az esemény előtt részt vettek azon a vacsorán is, amelyet Mun Dzsein dél-koreai elnök adott, s amelyen mintegy húsz állam vezetői, illetve képviselői vettek részt, mintegy kétszázan – jelen volt Mike Pence amerikai alelnök, valamint Abe Sinzó japán kormányfő is. Pence jelenléte önmagában is feszültségforrás lehetett, hiszen Phenjan előre jelezte, hogy nem akar amerikai politikusokkal találkozni a téli olimpia idején.

Az eseményen a dél-koreai államfő a vendégeket fogadva üdvözölte az észak-koreai küldöttség vezetőjét, Kim Jongnamot, kezet szorított vele, miközben a fotósok felvételt készítettek róluk.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Szombaton az észak-koreai küldöttség tagjai visszatérnek Szöulba, ahol Mun Dzsein ismét fogadja őket. A helyi sajtó nem zárja ki, hogy a megbeszélések keretében Kim Jodzsong átadhatja, testvére, Kim Dzsongun vezető meghívását egy phenjani hivatalos látogatásra. Az észak-koreai politikai küldöttség vasárnap hazautazik.

Észak-Korea huszonkét atlétával és több száz tagú hajrázó kórussal, előadóművészekkel lesz jelen Phjongcshangban. A téli olimpia február 25-éig tart.

A Koreai-félszigeten tavaly november végén éleződött ki ismét a helyzet, miután Phenjan olyan interkontinentális ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet, amelyről azt állította, hogy atomtöltettel szerelhető fel, és elérheti az Egyesült Államok bármely szegletét. Válaszul az ENSZ Biztonsági Tanácsa újabb szankciókat vezetett be ellene. A téli olimpia közeledtével enyhülés kezdődött a két Korea kapcsolatában, de Washington és Phenjan ellenséges viszonyában ez nem hozott változást.