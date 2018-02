Miklós Edit az olimpia hőséről: „valószínűleg még nem volt síbalesete”

„Nyáron szörfözök és strandröplabdázok, télen snowboardozok és síelek. Szeretek gitározni és énekelni. 22 éves vagyok, hosszú, szőkésbarna hajam van, Prágában élek.” Ha ennyit írna egy társkereső hirdetésbe Ester Ledecká, bőven lenne jelentkező. Néhány napja már azt is odaírhatná, hogy kétszeres olimpiai bajnok, két különböző sportágban (hódeszka: párhuzamos óriás-műlesiklás; sí: szuperóriás-műlesiklás). Így hirtelen világszerte ünnepelt egyéniség lett, akinek fogadására a tömeg ellepte Prága óvárosát, és akinek terjedelmes cikket szentelt a The New York Times. Amerika legnagyobb sízői méltatják sokoldalúságát, amely évtizedeken át kiveszni látszott a versenysportból, és amelyről Lindsey Vonn és Mikaela Shiffrin is csak álmodozik.

Nekünk is van viszont a tágabb világelitbe tartozó alpesisízőnk, Miklós Edit, aki kérésünkre elmondta, miben látja Ledecká sikerének titkát. Utóbbi egyébként elsősorban hódeszkásként utazott Phjongcshangba, és önmagáról sem tudta – még a célban az időmérő alapján sem hitte –, hogy ilyen szinten síel.

Az első arany, sível a lábakon:

– Számomra nem volt akkora szenzáció, hogy győzött alpesisíben is. Világkupákon már találkoztunk vele, volt olyan lesiklóedzés, hogy a hivatalos sorrendben a leggyorsabbak között volt, talán első is lett. Látszott, hogy tehetséges, tud sízni – mondta a Szocsiban olimpiai 7. Miklós Edit. – Sokat kockáztatott, engedte csúszni a léceit, szinte semmit sem fékezett. Valószínűleg nem volt még síbalesete, ezért nem fél semmitől. Neki az is eredmény volt, hogy alpesisíben is indulhatott, így két sportágban versenyezhetett. Szuperóriás-műlesiklásban semmi teher nem volt rajta, nem vártak tőle semmit, neki a snowboardot kellett megnyernie, amiben világbajnok volt.

Lindsey Vonn, a lesiklás olimpiai bajnoka bevallotta, hódeszkával sok sikerélményt nem szerzett. Nekünk Miklós Edit beszélt a két sportág kapcsolatáról.

– Én nem szoktam snowboardozni, de kipróbáltam már – mondta a csíkszeredai versenyző. – Elég könnyen el tudtam sajátítani, de furcsa, ahogyan rögzítve van a láb. Ledecká száma azért közelebb áll a sízéshez, mert 45 fokos szöget zár be a lába a snowboarddal, míg azoknál, akik trükköznek, körülbelül 90 fokos ez a szög.

Ledecká győzelmes hódeszkázásban:

Mivel Csehországnak sincs igazán magashegysége, és a Mátra csupán 600 méterrel alacsonyabb a cseh–lengyel határnál lévő Óriás-hegységnél, Ledecká sportot megrengető super-g-diadalakor átfutott az agyunkon: egy magyar győzelem sem lett volna ördögtől való. Az elsősorban lesikló Miklós Edit másfél éve még nyilvánosan az olimpiai aranyat célozta meg, de ebből súlyos sérülése miatt olimpia sem lett. Kérdésünkre elmondta: Ledeckát látva neki is voltak olyan gondolatai, hogy akár képes is lett volna erre:

– Átvillant rajtam. Volt olyan riport, amiben elmondtam, örülök Ledecká győzelmének, mert ez is azt bizonyítja, nem csak osztrákok, svájciak tudnak aranyat nyerni. Kis nemzeteknek is sikerülhet, kis büdzsével. Itt meg kell jegyeznünk, Justin Reiter, Ledecká edzője is nyilatkozott arról, nagyon pici csapat áll a hatalmas sikerek mögött: Csehország legújabb büszkeségét a szülei mellett csak egy fizioterapeuta és egy felszerelésfelelős segíti rendszeresen. Miklós Edit, akit Szocsi előtt sokan megmosolyogtak, még hozzátette: – Tehetség kell hozzá, és ami még nagyon fontos, kitartás.

