Így lett olimpiai bajnok Magyarország férfiváltója

A sorminta, illetve a tendencia alapján bronzérmet kellett szereznünk a téli olimpia utolsó kangnungi short trackes napján. Rövid pályás gyorskorcsolyázóink közül korábban Liu Shaolin Sándor „bemelegítő” számában (1500 m) 5. helyen zárt, majd jöhetett a 19 éves szegedi Jászapáti Petra hasonló távú 6. helye, hogy aztán vezérletével a (tavaly szerencsével vb-ezüstérmes) 3000 méteres női váltó leheletnyire kerüljön az éremtől, s 4. helyen zárjon. Körbelőve a dobogót – és egyébként a sportági esélyeknek is megfelelően – nem is számíthattunk másra, mint végre egy dobogós helyezésre – téli játékokon 38 év után először. A program kezdetén, hiába a hazai érdekeltségek sora, félház környékén volt a csarnok. Akadt olyan amerikai drukker, aki amerikai zászlóba öltözve lengetett koreai lobogót. Érdekesség, hogy a rajtok előtt az óráskivetítőn mindig megjelent egy ember, aki a szájra tett mutatóujj egyezményes jelzésével erősítette meg a hangosbemondó kérését: csöndet kérnek. Ezt felvették többféle arccal, fiatal, idős, nő és férfi is megjelent a vásznon.

A csúcspontra, Magyarország (hihetetlen kimondani) olimpiai bajnoki címére az egész programon át kellett rágnunk magunkat. Férfi 500-on a két éve világbajnok Liu Shaolin Sándor az elődöntőig jutott, a B döntőt nyerve az 1500 méteres versenyhez hasonlóan 5.-ként zárt, öccse, Shaoang 1500 és 1000 után 500-on is a kizárás sorsára jutott, teljesen jogosan. 19 éves, még van ideje összeszedni magát, a 2016-os vb-bronzot sem adták ingyen... Keszler Andrea bírói döntéssel jutott a női 1000 m negyeddöntőjébe, ahonnan esélytelenül esett ki a harmadik olimpiáján szereplő tatabányai sportoló.

Keszler Andrea (M4): - Próbáltam szétszedni a hollandokat, de nem sikerült, hamar összeálltak. Kicsit talán bevállalósabb lehettem volna, és számítottam arra is, hogy a koreai segít a hollandok megbontásában. A három közül a legjobb olimpiám volt. A hogyan-továbbról nem tudok mit mondani, nem fogunk pihenni, mert jön a világbajnokság. Nem biztos, hogy még egy olimpiai ciklust végig tudok csinálni.

Férfi 5000 m váltó

Az olimpia utolsó versenyszámában utoljára volt esélyünk az áhított érem megszerzésére. Kínával, Koreával és Kanadával döntőzünk (a Liu testvérek, Burján Csaba és Knoch Viktor), utóbbi megelőzésére lehet reális esély. Bánhidi Ákos a helyszínen kevéssel a verseny előtt elmondta, a fiúk soha nem voltak még ennyire nyugodtak.

A váltódöntő jégfelújítása alatt az észak-koreai szurkolósereg előadását hallgathatták a helyszínen tartózkodók – ha akarták, ha nem... Érdekes, hogy a hullámzásba is beszálltak, pedig korábban rendszerint a saját koreográfiájukat mutatták.

A mieink a kettes pozícióból Liu Shaoang révén rögtön a 45 körös verseny elején az élre álltak, Koreával próbáltak diktálni Liuék. A kínaiak nagyon kisvártatva felzárkóztak, a két ázsiai négyessel haladtunk felváltva elöl. Knoch a tempóváltásnál visszacsúszott a 4. helyre, de Liu Shaoang harciasan visszaszerezte a versenyképes 3. helyet.

Knoch Viktor és Liu Shaoang vált a döntőben Fotó: Roberto Schmidt / AFP

Knoch újra elveszítette a 3. helyet, de Korea kicsúszott! Kanada és Kína mögött a hajráig a harmadik helyen haladtunk. Hét körrel a vége előtt Liu Shaolin Sándor a 2. helyen ment, a kanadaiak utolsó rossz váltását kihasználva Liu Shaolin Sándor első helyre vágott, a lekörözött Korea pedig segített abban, hogy ne vegyék vissza a vezetést a kanadaiak. OLIMPIAI BAJNOK MAGYARORSZÁG!!!

Minden magyar versenyző és a lobogó is a pályára került, utóbbi Knoch Viktornak hála. Oláh Bence tartalékversenyzőnk a társakkal együtt örült, Bánhidi Ákos keresztet vetett, a fiúk edzője, Li Na könnyeit törölgette, aki így aligha szakadhat ki a kötelékből, idén ugyanis lejár a szerződése. Az időeredmény olimpiai rekord. A fotósok előtt ölelkeztek a fiúk, majd eltűntek.

Nyilatkozatok

Liu Shaolin Sándor (M4): - Nyolcadik csapatként jutottunk ki, és most mi vagyunk a bajnokok. Fel kell fogni. Második helyen vettem át a váltót a végén, azt gondoltam, hogy ha valaki engem leszed a végén, akkor én vagyok a legnagyobb lúzer a világon.

Liu Shaoang (M4): - Én úgy gondolom, a váltó után az egyéni problémák eltűntek. Egyből egy arannyal kezdünk, ráadásul 38 év után.

Burján Csaba (M4): - Nagyon kemény volt a futam, próbáltam összerakni, nyugodtan korizni. 8-9 évesen nyitott jégpályán kezdtem korizni. Nem tudom ezt még elfogadni…

Knoch Viktor (M4): - Úgy volt, ha nem jutunk ki, abbahagyom a korcsolyázást… és most itt vagyunk! Azt mondtam előre, hogy tök mindegy, hányadikak leszünk a döntőben. Most nem érzek semmit, mert nem tudom átélni, hogy megnyertük.

Liu Shaolin Sándor a befutó pillanatában Fotó: Aris Messinis / AFP

Li Na (M4): - Hihetetlen a munka, amit elvégeztek a fiúk. Nagyon nehéz ellenfelek voltak itt, de ugyanúgy próbáltak korcsolyázni, mint az Eb-n. Shaoang futott nagyon nagyot, mondtam is neki. Sándor utolsó két körével pedig meglett az olimpiai bajnoki cím. Nagyon hosszú volt ez az olimpia, az első naptól az utolsóig. Ha nagyon jó gyorskorcsolyázót akarsz nevelni, az nagyon kemény munka. Nekünk van négy. Sándor az 500-as és az 1000-es kiesése után is össze volt törve, de mondtam neki, hogy fel a fejjel, csak előre. Kínaiul is beszélgettünk egy kicsit, aztán fel tudott állni. Köszönöm az egész csapatnak, a főnököknek, szerencsés vagyok, hogy ilyen kollégáim vannak. Olimpiai bajnokok vagyunk, sportolók és edzők.

Kulcsár Krisztián MOB-elnök (M4): - Csoda történt. Nem tudok szakmai értékelést adni. De világos, hogy szakmailag benne volt ez a lábukba, a vérükbe, de hogy ezt ilyen hideg fejjel meg is csinálták, ezt nem lehet sehogy megmagyarázni.

A magyaros program (előzetes helyszíni esélylatolgatás) 11.00: Liu Shaolin Sándor negyeddöntője (500 m) - ELŐDÖNTŐS

11.06: Liu Shaoang negyeddöntője (500 m) - KIZÁRTÁK

11.23: Keszler Andrea negyeddöntője (1000 m) - A NEGYEDDÖNTŐBEN KIESETT.

11.42: férfi 500 m elődöntők (Liu Shaolin Sándor) - AZ ELŐDÖNTŐBEN KIESETT

12.13: férfi 500 m B döntő (Liu Shaolin Sándor) - 1. HELY, ÖSSZESÍTÉSBEN: 5.

12.52: férfi 5000 m B és A döntő (Magyarország) - OLIMPIAI BAJNOK

Természetesen ezzel az eredménnyel minden idők legjobb téli olimpiai szereplése ez. Pedig nem úgy indult a dolog a kvalifikációs világkupán, hogy kijutunk, Kazahsztán rossz szereplése kellett a végén, hogy biztosan utazhasson a négyes, persze aztán az oroszok körüli botrány miatt a kazahok is nevezhettek. De ez az aranyérem méltó befejezése volt a dobogót kerülgető rövid pályás gyorskorcsolyázó magyar szereplésnek. Az éremátadásra péntek délután kerül sor. A dobogón csak egy jelképes ajándékot kaptak a jégen, amit Usain Bolt ismert mozdulatával köszöntek meg, pályázva a sprinterlegenda dedikált pezsgőjére.

A B döntőt, de ezek után már keveseket érdekelhet, az USA váltója nyerte, az olimpiára az orosz váltó kizárása (doppingügy...) miatt kijutott Kazahsztán hatodik, Japán egy esés miatt hetedik.