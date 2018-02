Pavlik doktor a norovírusról: Bizony ágyúval kell lőni verébre

A sportolókat is elérte a hányást és gyomorgörcsöt okozó norovírus a téli olimpián. Furcsa biztonsági intézkedésként 1200 önkéntest kellett felmenteni, köztük biztonsági őröket is, de most már nem csak őket támadja.

– Veszélyes.

Több alfaja is van, és nem lehet védőoltást adni ellene

– értékelte a helyzetet a Digi Sport tévén szerda reggel Pavlik Gábor sportorvos, aki szerint ha ebben valaki megbetegszik, megbetegedhet újra. – Agresszív, tehát már kis mennyiségű vírus is betegséget okoz, egy beteg pedig egy egész közösséget meg tud betegíteni – teszi hozzá.

A vírus emberi váladékkal ürül ki, de be lehet lélegezni, és akár egy nem teljesen tiszta vécékilincs is veszélyes lehet, ami a „javára” írható, hogy 3-4 nap alatt lecseng.

Tapasztalatai szerint ilyenkor

egy sportorvosnak az a legfőbb dolga, hogy az első megbetegedettet elkülönítve gyógyítsa meg, „ágyúval kell lőni verébre, más egy olimpia és más egy körzeti orvos munkája”.

Ő maga 2008-ban, a pekingi játékokon több – később aztán olimpiai bajnok – vízilabdázót látott egyszerre megbetegedni, így igénybe vették elkülönítés céljából a szomszédos tádzsik pavilont, amely üresen állt.

Pavlik doktor szerint az olimpiák különösen vírusveszélyes helyek, a világbajnokságokon szállodákban laknak a versenyzők, az ötkarikás játékokon pedig egyetlen olimpiai faluban, az emberek pedig nagyon közel élnek egymáshoz, a szállásokon egymás mellett fekszenek, szinte egymás leheletét szívják.

A hányással, hasmenéssel járó betegség során a sportoló folyadékot veszít, ezzel sókat, azonnal izotóniás sóoldatot kell tehát bevinni, amint azt le lehet már nyelni egyáltalán, és bizony szóba jön az infúzió is.

Egy jól edzett sportoló gyorsan regenerálódik egyébként belőle, 2-3 nap alatt teljesen visszanyerheti az erejét, extrém esetben akár egy nap is elég lehet.

A fertőzöttek közül szerda reggel is többtucatnyian voltak karanténban Phjongcshangban, illetve az olimpia egyéb helyszínein.