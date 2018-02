Szürreális show-val erősítik az észak-koreai csapatokat

A 2018-as téli olimpián is bemutatkozott az észak-koreai szurkolócsapat. A válogatott hölgyekből összeállított szurkolótábor az utolsó mozdulatig begyakorolt műsorral biztatja sportolóikat, ami egy valamire való diktatúrához méltóan bizonyára az ellenfél megfélemlítését is célozza. A csapat nem most vonult fel először, valójában az észak-koreai sportdiplomácia jól kipróbált elit alakulata. Részletesebben itt írtunk róluk.