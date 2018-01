1300 menekült: mindenki arra vár, mikor szólal meg Orbán Viktor

Eső, zápor, hózápor – erre mind számíthatunk ma a meteorológusok előrejelzése szerint. Ha ezt elolvasva azonnal visszafeküdne, ne tegye: több érdekes esemény is lesz szerdán, így érdemes lesz követni a híreket. Most pedig nézzük, miről fog szólni a nap!

Az elmúlt napokban az 1300 volt a magyar politikai élet legtöbbször emlegetett száma. Altusz Kristóf helyettes államtitkár Máltán ismerte be, hogy a kormány bizony ennyi menekültet engedett be. A kormányzati kommunikáció egyelőre csak téblábol, hiszen az elmúlt évek propagandája szöges ellentétben áll ezzel. Az ellenzék személyesen a miniszterelnöktől vár magyarázatot. Kérdés, milyen fejleményeket hoz a mai nap. Ami biztos: beszámolunk róluk.

Hír TV 1300 menekült: nem újdonság, mégis kínos a kormánynak Altusz nyilatkozata Az elmúlt két év milliárdokból felépített kormányzati narratíváját kérdőjelezte meg, hogy egy államtitkár elismerte: „titokban” befogadtunk 1300 menekültet.

Persze próbálkozik a kormány, Szél Bernadett Soros-bérencezése, vagy éppen a milliárdos Magyarországról való kitiltásának meglebegtetése is egy-egy próbálkozás a politikai napirend újbóli uralására.

Szintén több napja téma a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás. A fideszes alpolgármester ellen függetlenként induló Márki-Zay Péter elleni kampányba már a helyi plébános is beszállt, legutóbb pedig Kósa Lajos hazugozta le. Az is kérdés, mi lesz az indulási szándékát a hét végén bejelentő MSZP-s Hernádi Gyulával. Itt is követjük a fejleményeket.

A polgári-konzervatív világhoz kötődő, ismert emberek sorát maga mögött tudó Eötvös-csoport ezúttal Múltfeldolgozás, ügynökügyek, emlékezetpolitika címmel tart rendezvényt. A nemrégiben a témának könyvet is szentelő, az Orbán-kormányt keményen kritizáló Ungváry Krisztián, valamint Stefano Bottoni előadását Sólyom László moderálja.

A választás tétje: a fideszes oligarchák és Orbán családja gazdagodik tovább, vagy a magyar családok nyernek – ezzel a címmel tartanak sajtótájékoztatót LMP-s politikusok Budapesten és Egerben.

Mi lesz ennek a vége, egy felcsúti metró? – ezzel a címmel tart sajtótájékoztatót a 4-es metró Móricz Zsigmond körtéri állomásánál Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő és Tokody Marcell, a párt fővárosi képviselője.

Folytatódik a katalán–spanyol kötélhúzás, ugyanis ma tartja alakuló ülését az új összetételű katalán parlament. Itt pedig – ha távollétében megszavazzák – újra elnök lehet a két hónapja Brüsszelben tartózkodó Carles Puigdemont. A spanyol kormány már a bírósággal fenyegetőzik, de a katalán parlament jogászai szerint sem lenne szabályos, ha ez bekövetkezne.

Ami az egyiknek sikerül, a másiknak nem: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök találkozik Donald Trumppal. Kazahsztán elsősorban Afganisztán miatt fontos Amerikának, de akár közvetítőként is működhet Oroszországgal.

Lemondott, pontosabban megbuktatták Mihai Tudose román kormányfőt. Akkor ennyi volt az akasztásos beszéd miatt kirobbant balhé? Mit mond erre a romániai magyarság? És mit lehet várni az új kormányfőtől? Megírjuk.

A mai nap kétségtelenül legfontosabb sporteseménye a magyar–cseh mérkőzés a férfikézilabda-Eb-n. Miután a csehek hétfőn meglepetésre 28–27-re legyőzték Dániát, a mieinknek minimum négy góllal nyerniük kell ellenük, kisebb siker esetén ugyanis arra volna szükség a csoportból való továbbjutáshoz, hogy utána a dánok pontot szerezzenek a spanyolok ellen. 18.15-kor kezdődik a mérkőzésünk, lesz miért szurkolni.

Ha lemaradt volna róla

Kiskörén évekkel ezelőtt letörték a Szent István-szoborról a kereszteket. Úgy tűnik, a kormánypártnak csak akkor fontos a keresztény jelkép, ha felállítása az ő nevükhöz fűződik.

Négyzetméterenként egymillió forint – ennyibe kerül Budapest bizonyos részein egy lakás. Mutatjuk a vidéki árakat is.

Handó Tünde összes ismert kritikusát beválasztották az új OBT-be, pártfogoltjai közül viszont senkit.