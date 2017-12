A győztes szerepében: Putyin, a megosztóéban: Tusk – Ez várható ma

Ma van a hűség napja. Az első Fidesz-kormány 2001-ben jelölte ki ezt a dátumot annak emlékére, hogy a Sopronban és környékén 1921. december 14–16-án megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett döntött. Sopron annak ellenére választotta Magyarországot, hogy a várost akkoriban többségében németek lakták. Azóta persze rengeteget vicc született arról, hogy hányszor megbánhatták már a soproniak a döntésüket. Vannak, akik nem is a hűség, hanem a hülyeség napjaként emlegetik december 14-et, de ne hallgassunk a rosszmájúakra. Inkább menjünk el, és nézzük meg a saját szemünkkel ezt a gyönyörű várost! Könnyű beleszeretni.

A nap legfontosabb külpolitikai eseménye a ma kezdődő uniós csúcs lehet, ezen a találkozón ugyanis fordulópontjához érkezhet a migráció uniós szintű kezelése. A napok óta éleződő konfliktust Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke robbantotta ki, amikor a csúcs előtt szétküldött levelében kendőzetlen módon eltemette a kötelező kvótákat, mondván, a menekültelosztó rendszer széthúzást szított a tagállamok között. Tusk a levélben azt a meghökkentő dolgot is közli, hogy az Európai Uniónak sem kapacitása, sem jogi alapja nincs arra, hogy a migrációs krízist kezelje, ez csakis a tagállamok hatásköre lehet. Ez a kijelentés heves reakciókat váltott ki az uniós vezetőkből, Tusk kapott hideget-meleget. Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztosa a szöveget „elfogadhatatlannak, Európa-ellenesnek” minősítette, amely „tagadja, figyelmen kívül hagyja” az utóbbi évek közös munkáját, és – mint fogalmazott – aláássa a szolidaritás elvét. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy Tusk kisebbségben van a véleményével, korán sem biztos, hogy az uniós csúcson nem sikerül előnyösebb pozíciót kiharcolnia.

Az orosz politikai életben is kitüntetett nap a mai. Vlagyimir Putyin ma áll ki a világ újságírói elé, hogy 3-4 órán keresztül, élő tévéadásban állja az ostromot, és válaszoljon a felmerülő kérdésekre. Az efféle Putyin-infókra évente egyszer szokott sort keríteni. A témák egy részéből biztosan előre fel tud készülni, de felmerülhetnek olyan problémák is, amelyekről legszívesebben hallgatna. A sajtótájékoztatón ugyanis ellenzéki lapok, és a nagy külföldi hírügynökségek munkatársai is jelen szoktak lenni.

A nap slágertémája minden bizonnyal a szíriai orosz katonai szerepvállalás lesz. A BBC úgy értesült, Putyin a hét elején elrendelte az orosz csapatok részleges kivonását a háború sújtotta országból. A lépésre azért kerülhet sor, mert a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet utolsó komolyabb állásait is kifüstölték Szíriában és Irakban is. Az elnök a választásokra készülve a sikerpropaganda központi elemeként használja majd a katonai sikereit, ezért az sem elképzelhetetlen, hogy a világsajtó előtt valami fontos bejelentést tesz.

A sajtótájékoztatón emellett szó eshet az orosz-amerikai viszonyról, az orosz csapat olimpiai részvételéről, pontosabban az államilag szervezett doppingügyek miatti kitiltásáról, és a jövőre rendezendő labdarúgó világbajnokságról is.

Az űrkutatás területén is forradalmi változásnak lehetünk tanúi. Kiderülhet, hogy a mesterséges intelligenciától a csillagászok sincsenek biztonságban. A NASA rendkívüli sajtótájékoztatót tart majd, melyen állítólag azt jelentik be, hogy a Földhöz hasonló exobolygók után kutató Kepler űrtávcső fontos felfedezést tett. Ebből könnyen kikövetkeztethető, hogy valószínűleg olyan bolygót találtak, amelyik a sajátunkra hasonlít. Persze nem ez az első ilyen felfedezés. A földszerű exobolygók bejelentésének már szinte bejáratott forgatókönyve van. Készíteni kell róla egy fantáziarajzot, amely kissé idegen színekben játszó, mégis otthonos világként ábrázolja a még soha nem látott planétát. Meg kell becsülni a felszíni hőmérsékletét, úgy hogy a becslés lehetőleg 0 és 100 Celsius közé essen, hogy a víz folyékony állapotban létezzen rajta. Akkor aztán azt is ki lehet jelenteni - persze csak feltételes módban -, hogy akár életnek is otthont adhat.

Valami ilyesmire lehet számítani a mai sajtótájékoztatón is. A felfedezés azonban mégis különlegesebb lehet a megszokottnál, mivel azt a Google mesterséges intelligenciájának segítségével érték el. Azzal analizálták az űrtávcső által megküldött adatokat. Persze az előbb, amikor azt írtam, hogy a robotok elveszik a csillagászok munkáját, túloztam. Azonban nem lehet messze az az idő, amikor már nem csak az eredmények kiértékelésében segíthet a mesterséges intelligencia, hanem a vizsgálandó célpontok kiválasztásában is.

A mai naptól kezdve két és fél héten át nagydarab, csúnya inges, tetovált karú, középkorú férfiakat fog nézni sok tízmillió ember, amint napjaink egyik népszerű kocsmajátékát a legmagasabb szinten űzik. A darts legnagyobb legendájának, a tizenhatszoros világbajnok Phil Taylornak utolsó világbajnoksága lesz a mostani. Aki szeretne magának néhány gondtalan percet, annak csak ajánlani tudom ezeket a közvetítéseket. A hangulat utánozhatatlan. Íme egy kis ízelítő:

Folytatódik Dániában a rövidpályás úszó Európa-bajnokság. Ma nagy reményeket fűzünk a 200 férfi gyorshoz (Kozma Dominik), a 400 vegyeshez (Bernek Péter, Gyurta Gergely), a 100 női háthoz (Hosszú Katinka) és a 800 gyorshoz (Kapás Boglárka). A 4x50-es férfi gyorsváltónk országos csúccsal tegnap 5. lett, de a váltók rövid pályán igen „lutrinak” tűnnek, nem tudni, mi történik ma a 4x50-es vegyes nemű (mix) vegyesváltóval. Az előfutamok délelőtt fél tíztől láthatók az M4-en, a döntős program 17 órakor kezdődik.