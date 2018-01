A hentes, a félszemű és a Soros

Bár ezen a télen már többször megtréfált minket az időjárás, hiszen decemberben és januárban is mérhettünk 15 fok fölötti hőmérsékletet, ma igazi, hamisítatlan téli napban lesz részünk. Igaz, hó az időjósok szerint nem várható, de hideg, az lesz: a hajnali, csontig hatoló mínuszok után napközben sem kúszik 5 fok fölé a hőmérő higanyszála.

Mire ön kinyitja a szemét, Babos Tímea bejutott a női páros döntőjébe párospartnerével, Kristina Mladenoviccsal az oldalán Melbourne-ben, az Australian Openen. A legjobb magyar teniszezőnő vegyes páros mérkőzéséről azonban még nem maradt le: az előrejelzések szerint várhatóan magyar idő szerint reggel fél 9-kor kezdődő meccsen indiai partnerével a négy közé kerülés a cél.

Mivel minden nappal egyre közelebb vagyunk az április 8-ára kitűzött országgyűlési választáshoz, a pártok egyre és egyre erősebb üzemmódba kapcsolnak, és természetesen mi más uralhatná ma is a politikai hírfolyamot, mint a migránsozás. Mégis, van fordulat az ügyben, ráadásul igen lényegi: miután kiderült, hogy a két éve tartó, milliárdokat fölemésztő menekültellenes kormányzati propaganda közben titokban a magyar állam 1300 menekültet fogadott be, albérlettel segítette őket, ráadásul olyan szervezetnek is adott költségvetési támogatást, amely maga is az „ördögi” Soros-hálózat része, az ellenzék átvette az irányítást, és saját fegyverét fordította a Fidesz ellen. Ilyen évek óta nem fordult elő, a Fidesz pedig képtelen kilábalni a kommunikációs válságból. Igaz, nehéz is volna megmagyarázni, hogyan lehetséges, hogy miközben évek óta arról beszélnek, hogy ide nem léphetnek be migránsok, valójában több embert fogadtak be, mint az általuk elutasított kvóták alapján kellett volna.

Az ellenzék pedig érzi a vérszagot, különösen a Jobbik, amely nem kevesebb mint négy sajtótájékoztatót tart ma arról, hogy bár a Fidesz mindenkit átvert, de ők – ha kormányra kerülnek – valóban megvédik majd az országot.

Először Tokody Marcell lép színre Budapesten, és arról beszél majd, hogy a főváros segít lakást bérelni a migránsoknak. Aztán Kazincbarcikán Egyed Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselője mondja el, hogy „Borsod nem kér Orbán migránsaiból”, majd Fülöp Erik teszi föl a kérdést Nyíregyházán, hogy „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rejteget-e a Fidesz migránsokat?”

És még nincs vége. A déli harangszó idején, amikor más csak az ebédre tud gondolni, Balassagyarmaton Toroczkai László, a Jobbik alelnöke és Dobrocsi Lénárd országgyűlési képviselőjelölt performanszot tart „Se szegény migráns, se gazdag migráns, se titkos migráns” címmel.

Gyurcsány Ferenc pártja is igyekszik tartani a lépést, bár nekik elég komoly csavarra volt szükségük ehhez a gondolatmenetben, hiszen eddig éppen menekültellenes politikájuk miatt ócsárolták az Orbán-kormányt, és azt kérték rajtuk számon, miért nem fogadják be a háború és üldöztetés elől menekülőket. Persze nem lepődünk meg, ha a Demokratikus Koalícióról van szó, láttunk tőlük már jó néhány pálfordulást. Vadai Ágnes, a párt alelnöke tehát most arról beszél majd, hogy eddig megközelítőleg 50 ezer embert telepített be Magyarországra az Orbán-kormány, és azt ígéri, ő bemutatja a valós számokat.

Ezzel szemben a Fidesz mindössze egyetlen, migránsokkal riogató eseményt tud felmutatni mára, ráadásul azt is vidéken, ahol vélhetően nem tolonganak majd a kritikus újságírók, hogy föltehessék kínos kérdéseiket: Szekszárdon Ács Rezső kormánypárti polgármester ismétli el majd számos kollégája után, hogy nem kér a bevándorlást szervező irodákból.

A migránskérdésen kívül fontos esemény lesz még, hogy összeül idén először a Fővárosi Közgyűlés. Az ülésen többek között napirendre vehetik újra az M3 metró akadálymentesítésének ügyét. Horváth Csaba (MSZP) javaslata szerint a fővárosnak az akadálymentesítés 20 milliárdosra becsült költségét teljes egészében finanszíroznia kellene. A képviselők megszavazhatják még a BKV menedzsmentje és a közlekedési szakszervezetek többsége által még tavaly aláírt bérmegállapodást, és döntés születhet a főváros és a kerületek közötti idei forrásmegosztásról is. Sokak számára rossz hír lehet, hogy Óbudán bővülhet a fizetős parkolási övezet: egyrészt az eddig is fizetős területeken jelentősen drágulna a parkolás, másrészt Aquincum, Kaszásdűlő, a Filatorigát környéke, illetve a Szentendrei út és a Bécsi út közötti terület egy része válik fizetőssé. Ha megszavazzák a képviselők, Tarlós István főpolgármester megbízást kapna arra is, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a kormánnyal a Bálna eladásáról.

Bár a napirendi pontok között nem szerepel, nem zárható ki, hogy a fideszes politikusok, polgármesterek körében elterjedt őrülethez hasonlóan Budapest is elfogadhat egy Soros Györgyöt és a civil szervezeteket megbélyegző határozatot.

Ma folytatódik a davosi világgazdasági fórum, ahol Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is beszédet tart. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter eközben Párizsban háromoldalú egyeztetésen találkozik az ukrán külügyérrel és az amerikai államtitkárral. Nyilván az oktatási törvény fókuszban lesz, ugyanakkor beszédes, hogy a tárcavezető megint csak államtitkári szintig jut, holott itt van Európában az amerikai külügyminiszter is.

És a végére egy csipetnyi kultúra. Ma délelőtt mutatják be Szász János filmjét, A hentes, a kurva és a félszemű címmel. Reméljük, ez a magyar film is olyan sikeres lesz, mint a Testről és lélekről, amit kedden Oscar-díjra jelöltek a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.