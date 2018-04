A kampányhajrában újabb alapkövet tesznek le Felcsúton

Komoly dilemmában lehetett a Fidesz, hogy mit kezdjen Kósa Lajossal. Hiszen a Modern városok programhoz kapcsolódó roadshow-t nyilván jó lett volna folytatni, az azért felelős tárca nélküli minisztert viszont a csengeri háztartásbeli és az 1300 milliárd forint miatt el kellett dugni a sajtó elől. Mostanra, úgy tűnik, találtak megoldást. Hogy mit? Ez is kiderül a mai Koffeinből, néhány bekezdéssel lejjebb.

Ma sem lesz unalmas napunk, és nem csak azért, mert mindjárt nyakunkon a választás. Tegnap komoly kavarodás alakult ki az ellenzéki visszalépések körül. Dél körül jött a hír, hogy több körzetről is megállapodott az MSZP és az LMP. Majd nem sokkal később Karácsony Gergely ezt cáfolta, este viszont elárulta, hogyan képzelik el ők a visszalépéseket. Az LMP-s Ungár Péter gyorsan reagált, szerinte ez egy 3:27-es ajánlat, ami inkább visszautasítás. Ezek után megtippelhetetlen, hogy lesz-e megállapodás, mi mindenesetre követjük a fejleményeket.

Karácsony szerint blöff az LMP–MSZP-megállapodás Az MSZP hajlandó visszalépni 4 körzetben. Cserébe azt kéri, hogy az Együtt és az LMP hívja vissza jelöltjeit ott, ahol a szocialisták esélyesek.

A Jobbik kitart amellett, hogy nem lépteti vissza a jelöltjeit. Vona Gábor így nem is erről fog sajtótájékoztatót tartani, hanem az áprilisi akcióterv első vállalásairól. Kedden hat pontból álló bevándorlásellenes csomagot mutatott be , ma tehát érkezik a folytatás.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester feljelentést tesz egy korábbi korrupcióinfó alapján – erről Hadházy Ákos LMP-társelnökkel közösen fog beszélni délelőtt, este pedig már Mellár Tamás független jelölttel tart sajtótájékoztatót Pécsett.

Hadházy: Százmilliókat bukott Hódmezővásárhely Horváth András szerint a város építőipari közbeszerzéseinek nagy része egyetlen érdekeltség kezében van.

Egymást érik az átadók és az alapkőletételek az elmúlt hónapokban, melyeken olykor annyi kormánypárti potentát jelenik meg, hogy nem is jut mindenkinek olló. Természetesen ma sem lesz ez másképp, többek között kormányablakot, halastavat, tanuszodát adnak át. Ebbe a sorba illeszkedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Egyetemi Campus átadó rendezvénye is, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester és országgyűlésiképviselő-jelölt is beszédet mond majd.

Lesz egy rendhagyó esemény is, mégpedig Felcsúton. Itt a Momentum elnökségi tagja, Cseh Katalin tart sajtótájékoztatót A Felcsúti Fegyház alapkőletétele címmel. Valószínűleg nem fogunk veszíteni, ha arra fogadunk, hogy Mészáros Lőrinc nem lesz ott, maximum papírfiguraként.

Ne csak a fideszesek útját egyengesse a kormány címmel tart kátyúmentesítő demonstrációt az LMP-s Sallai Róbert Benedek Törökszentmiklós és Túrkeve között, mellyel a magyar közúthálózat minősíthetetlen állapotára kívánja felhívni a figyelmet.

Éjjel véget ért a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásgyűjtése, este be is jelentik a végeredményt. Az előzetes becslések szerint nem kell izgulni, úgy tűnik, meglett a kellő számú szignó. Bár sokáig rosszul állt az ügy, az utolsó időszakban rákapcsoltak a szervezők és az aláírók.

No, és akkor most következzen a cikk elején beharangozott Kósa-ügyi megoldás. Március 21-én volt a Modern városok program eddigi utolsó eseménye, akkor Sopronban járt a tárca nélküli miniszter, hogy a helyi fejlesztésekről beszéljen. Előző nap pedig Pécsett, ott, ugye, annyira ki akarta cselezni a sajtót, hogy sofőrje meg is húzta a szolgálati autót. Utána pedig elbocsátottak egy biztonsági őrt. Azóta néma csönd. Ma azonban folytatódnak a tájékoztatók, mégpedig Győrben. Viszont a programért felelős miniszter helyett csak államtitkára, Simon Róbert Balázs lesz ott, aki történetesen helyi képviselőjelölt is. Kósa Lajos pedig továbbra is kerüli a nyilvánosságot. Az ügyészség azért megvédte.

Este a V18 nevű csoport zártkörű pártvezetői fórumot rendez Magyarország helyzetéről és jövőjéről. Résztvevők: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett, az LMP társelnöke és Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke.