A következő lépés Kim-Dzsongun és Donald Trump telefonbeszélgetése lesz?

Vajon folytatódik az őrült sorozat, és ma is megdől valamelyik melegrekord? Többek között erre is választ kapunk ma. Persze kérdés, hogy azok után, hogy január elején virágozni kezdett a repce Zalában, érhet-e még bennünket meglepetés. No, de nézzük is, mi vár ránk kedden!

Nagy nap ez mai, hiszen két év után először ült le tárgyalni egymással Észak- és Dél-Korea. Nem akárhol rendezték a találkozót: a határ menti Panmindzsonban írták alá a koreai háborút (1950–1953) lezáró tűzszüneti megállapodást. Az eredmény kérdéses, Donald Trump mindenesetre bizakodott, sőt, odáig ment, hogy kijelentette: feltétlenül beszélni akar telefonon Kim Dzsongunnal. A tárgyalások első körben könnyedebb témával, a jövő havi phjongcshangi téli olimpia ügyével kezdődnek, a miniszteri szintű találkozón csak ezután térnek rá a katonai és politikai kérdésekre.

A Budapesti Közlekedési Központnál is izgatottan készülődhetnek, ugyanis elindítják az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó tesztautóbuszukat. Remélhetőleg ez sikeresebb lesz, mint a tavaly nyári e-jegyes kísérlet. Ami viszont biztos: a meghívó szerint zártkörű lesz a sajtóbemutató, így azt már sikerül elkerülniük, hogy középiskolások kellemetlenkedjenek.

Az Állami Számvevőszék tegnap élesítette a Jobbikra kirótt gigabírságot. A hírre Volner János, a párt frakcióvezetője úgy reagált, hogy a miniszterelnök megszüntetné a Jobbikot. Itt azonban biztosan nincs vége az ügynek, követjük a fejleményeket.

Ma ítéletet hirdethetnek Szert Boglárka munkaügyi perében. Ő volt az, akit elbocsátottak az Antall József Tudásközpontból, miután egy vezetői értekezleten védelmébe vette egyik fiatalabb kollégáját, aki lájkolta a Momentum olimpiaellenes kezdeményezését. Az első tárgyalási napon még Schmidt Mária is szóba került, kíváncsian várjuk, mi lesz a döntés.

Az elmúlt hetekben újra a figyelem középpontjába kerültek a kórházak sürgősségi osztályai. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, aki egy időre maga is ápolónak állt még 2016-ban, javaslatcsomagot nyújt be a káosz azonnali rendezésére. Ismeretes, karácsony előtt életét vesztette egy nő a Honvédkórház sürgősségi osztályán, január elején pedig Adamkó Péter ismert barlangász, barlangi mentő számolt be a Szent Imre Kórházban tapasztalt áldatlan állapotokról.

Ma van hatvan éve, hogy kivégezték Brusznyai Árpádot, ez alkalomból Veszprémben emlékeznek az 1956-os forradalom mártírjára.

