A nap, amikor minden kiderülhet Soros Györgyről

Reméljük mindenkihez odatalált a Mikulás, és nem virgácsot hagyott a gondosan kitisztított cipőkben! Sokan azonban csak ma kapják meg az ajándékukat, nézzük csak meg, kik is ők!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Még ebéd előtt kiderül, hogy ki lesz az év bortermelője Magyarországon. A Magyar Bor Akadémia elismerését tavaly Mészáros Pál kapta, mi pedig a díj átvétele után néhány nappal meg is látogattuk. Íme, az eredmény:

Este adják át Párizsban a France Football Aranylabdáját. A díjat papírforma szerint idén ismét Cristiano Ronaldo zsebelheti be (a FIFA-nál már ő lett az év játékosa), amivel utolérné Messit, mindketten ötszörös győztesek lennének. Viszont ha az elismerés odaítélésénél az elmúlt fél év teljesítményét is figyelembe vették, akkor akár meglepetés is születhet.

Felsőzsolcára a magát Mulatós Hercegnek nevező Barna Barnabás visz ajándékot: 100, az önkormányzat által kiválasztott rászoruló családnak ad tartós élelmiszerekből álló csomagot. A pakkok kiosztásában a térség kormánypárti országgyűlési képviselője és a település polgármestere segíti majd. 2015-ben ott voltunk, amikor Barna Barnabás százezer forintért „megvásárolta” második hercegi címét. Íme:

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat 300-300 adag meleg ételt oszt a Batthyány téri máltai központ udvarán délután kettőkor. Kedden Czibere Károly államtitkár ételosztásán jártunk, olvassa el beszámolónkat!

A meteorológusok szerint az időjárás is ajándékozó kedvében lesz, legalábbis a reggeli köd után jó eséllyel az ország jelentős részén napos idő várható.

De fújjon a szél, vagy süssön a nap, 10 órától a Kossuth Klubban Soros György és Magyarország címmel konferenciát rendez a Republikon Intézet. Lesznek előadások a Soros-alapítvány történetéről, tevékenységét pedig kerekasztal-beszélgetésen fogják értékelni. Délután kettőkor pedig felteszik a nagy kérdést: van-e Soros-terv? Akik egymásnak feszülnek: G. Fodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója, a 888.hu főszerkesztője és Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Azt alighanem nagy biztonsággal megtippelhetjük, melyikük fog egyértelműen az igen válasz mellett érvelni. E helyütt megragadnánk az alkalmat, hogy ajánljuk tavalyi G. Fodor-portrénkat.

Csaknem biztos, hogy Brüsszelben is szóba kerül majd Soros György neve, ugyanis kilenc órától az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) bizottsága a magyar jogállamiság helyzetéről tart meghallgatást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett a kormányt támogató Alapjogkért Központ igazgatója is ott lesz, csakúgy mint a Helsinki Bizottság elnöke.

Az Állami Számvevőszék szerdán 330 millió forintnyi tiltott támogatás elfogadásával vádolta meg a Jobbikot. Volner János, a párt frakcióvezetője szerint a Fidesz „az egyetlen kormányváltó erőt próbálja ellehetetleníteni, tönkretenni”, és ezzel a jövő évi választásokon való indulásuk is kérdésessé vált. A nap folyamán utánajárunk, mekkora bajban van az ellenzéki párt.

14 órától női kézilabdázóink a lengyelek ellen játszanak a vb-n. Nagyon fontos meccs lesz, ha nyerünk, és a svédek is legalább pontot szereznek, tovább is jutunk a csoportból. Ha kikapunk..., arra jobb, ha nem is gondolunk.

A Fővárosi Közgyűlés 16 órától közmeghallgatást tart. Itt várhatóan többen lesznek, mint a múlt héten Felcsúton, ahol csak a sajtó képviselői kérdezték Mészáros Lőrincet. Mi ott leszünk.

A magyar futball fenegyereke, Urbán Flórián este mutatja be könyvét. Szókimondó stílusát ismerve alighanem sokakat tollhegyre tűzött. Meghallgatjuk, elolvassuk, utána pedig megosztjuk Önökkel a tapasztalatainkat.

Ha lemaradt volna róla, ajánljuk figyelmébe!

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának és egyúttal az amerikai nagykövetséget átköltöztetik Tel-Avivból Jeruzsálembe. Az európai szövetségesek aggódnak, a muszlim országok dühöngenek. Izraelben viszont nagyon elégedettek. Részletek itt.

Húsz év alatt megötszöröződött a magyar államadósság, miközben újabb gigakölcsönök rontják a mutatót.

Mélyszegény gyermekek álma vált valóra. Csillogó szemmel bámulták a kirakatokat, hamburgert és sült krumplit ettek, majd találkoztak az oroszlánnal.

Lemondta Havas Henrik a saját könyvének bemutatóját. Arról a kötetről van szó, amelyet Vona Gáborról, a Jobbik elnökéről írt Vona Gábor – Újratervezés címmel. Ott voltunk a bemutatón.