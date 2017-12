Áder János megmenti a bolygót, a Fidesz odacsap Sorosnak

Itt a Magyar Nemzet reggeli beharangozója a forrón gőzölgő kávé mellé! Összeszedtük, mire kell ma figyelnie egy felelősen tájékozódó polgárnak.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, vegyük sorra azokat a tegnapi ügyeket, amelyeknek jó eséllyel ma is lehet folytatásuk!

Ülésezett például a parlament, és micsoda ülés volt! Orbán Viktor újabb faragatlansági mélypontot ért el, amikor Demeter Márta átlagosnak mondható kérdésére nagy teátrálisan felállt, matatott egy sort a zakójával, közölte, hogy boldog karácsonyt, majd visszaült. A közvetítéseken a miniszterelnök háta mögött látható fideszeseknek persze tetszett a performansz, kivéve szegény Hende Csabát, aki láthatóan lemaradt a „poénról”. Az ATV felvételén jól látható az eset:

A legszebb az egészben pedig az, hogy még csak nem is ez volt a legmeredekebb mondat, amely az Országgyűlésben tegnap elhangzott. A pálmát valószínűleg Rogán Antal viszi, akit hosszasan kérdezgettek a letelepedési kötvényekről (például mi is), de sajnos nem sokszor sikerült igazat mondania. Mindent elkövettünk azért is, hogy kihúzzuk belőle, van-e, lesz-e a Fidesznek valamirevaló választási programja, ám nem jártunk sikerrel. Az LMP azzal vétette észre magát, hogy felsorolta, szerinte melyik fideszest miért lehetne börtönbe csukni, a Jobbik pedig – talán kevéssé meglepő módon – tegnap is az ÁSZ-üggyel volt elfoglalva.

Orbánt a „sorosos” disznótorról is kérdeztük – nyilván hiába.

Most pedig lássuk, mire számíthatunk ma!

Ha már a címben is beharangoztuk, essünk túl rajta: Áder János köztársasági elnök francia kollégája, Emmanuel Macron meghívására Párizsba látogat, ahol kétoldalú megbeszélésük után részt vesz az Egy bolygó csúcstalálkozón, mégpedig 54 állam- és kormányfővel közösen. A klímaváltozással foglalkozó találkát a párizsi megállapodás elfogadásának második évfordulójára kezdeményezte a francia elnök. (Tudják, ez az a paktum, amelyből Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat, amely így a világon egyedüli országként nem tekinti magára kötelező érvényűnek a rendelkezéseket.)

Kedden is ülésezik a parlament, ahol a képviselők várhatóan megszavazzák, hogy – kapaszkodjanak meg – a „Soros-terv” FELHÁBORÍTÓ! Tényleg. Többek közt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, Németh Szilárd, akit ugyebár felesleges bemutatnunk, és Hollik István, a KDNP képviselője jegyzi a javaslatot, amelynek hivatalos címe: „Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben.” Azt ugyebár mondanunk sem kell, de azért megtesszük, hogy az Európai Parlament azon határozatában, amelyre a honatyák (valószínűleg) gondoltak, egy szó sincs Soros Györgyről, illetve szervezeteiről. Persze ezenkívül is egy csomó mindenről szavaznak a képviselők, mi követni fogjuk az eseményeket, önöknek is érdemes lesz!

Mindezt az LMP például bojkottálja, Szél Bernadett helyette „akcióval egybekötött” sajtótájékoztatót tart, amelynek címe: Az LMP a Fidesz parlamenti bohózata helyett inkább az emberek problémáival foglalkozik. Hadházy Ákos, az ökopárt másik társelnöke pedig Nagykanizsán mutatja be antikorrupciós intézkedéscsomagját.

Plenáris ülést tart az Európai Parlament is, ahol vitázni fognak Afganisztán és a rohingják helyzetéről, Jeruzsálemről, az iráni atomalkuról és a Líbiába érkező migránsokról is.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 20. alkalommal rendezi meg hagyományos hanukai gyertyagyújtását.

Az EU-tagországok miniszteri szinten tárgyalnak a brexitről.

A varsói szejmben bizalmi szavazást tartanak az új kormányról, a miniszterelnök ismerteti programját.

Az újságíróknak levetítik a legújabb Star Warst, este hat órakor várható a kritikánk, ne felejtsék el elolvasni! Addig pedig ajánljuk összeállításunkat azokról a magyarokról, akik az eddigi filmek készítésében részt vállaltak:

Pécsett koncertezik az Omega, erről előzetes sajtótájékoztatót tart Páva Zsolt polgármesterrel.

A Veszprém megyei Paloznakon megemlékeznek Antall József egykori miniszterelnök születésének 85., halálának 24. évfordulójáról.