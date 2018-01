Börtönbe zárják Vona Gábort?

Ha ön az ország nyugati felében él, ma jó eséllyel szüksége lesz az esernyőjére, mert egész nap várható csapadék. Ha szürke is lesz az ég, szerencsére nem kell bundát húznia, a hőmérséklet ugyanis januárhoz képest kellemesen, plusz 5 és 10 fok között alakul majd.

Tudja, mi a közös Rod Stewartban és Pokorni Zoltánban? Hogy mindketten ma ünneplik a születésnapjukat. Igaz, a Fidesz korábban lényegesen többet szerepelt politikusa 17 évvel fiatalabb az örökifjú énekesnél, akinek ma 72 szál gyertyát kell elfújnia a tortáján.

A belpolitikai élet ma is Jobbik körül forog majd. Tegnapelőtt az egykori fideszes képviselő, Domokos László által vezetett Állami Számvevőszék bejelentette, hogy véglegessé vált a Jobbik büntetése, amit tiltott támogatás miatt szabtak ki a pártra. Vona Gábor pártjának 15 napon belül kell kifizetnie 331 millió forintot, és még ugyanennyit a választások után vonnak el tőlük az állami támogatásból. A pártelnök azonban tegnap kijelentette, önként egy fillért sem fizetnek. Vona Gábor még azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a párt vezetőit, beleértve saját magát, az eljárás végén börtönbe zárják. Ma reggel Volner János azt is elárulja, milyen stratégiát dolgoztak ki, amivel elkerülhetik a pénzbefizetést és egyúttal el is tudnak indulni a választásokon.

Ugyanebben az időben áll újra bíróság elé Szegeden Ahmed H., akit terrorcselekménnyel vádolnak. A vádirat szerint Ahmed H. a 2015-ös röszkei zavargás során hangosbeszélőn fenyegette a rendőrséget és hergelte a több száz fős tömeget, illetve részt vett az egyenruhások megdobálásában. A vádlottat 2016 novemberében tíz év fegyházra ítélte a Szegedi Törvényszék, ám a másodfokon eljáró ítélőtábla hatályon kívül helyezte a döntést. A törvényszék tavaly október végén állt neki újra az eljárásnak.

Nem nyugszik Kaposvár polgármestere sem, akinek az utóbbi hetekben szinte nem múlt el napja úgy, hogy ne riogatta volna a békés vidéki embereket az ördögi Soros György sátáni civiljeivel, akiknek démoni tervük, hogy bevándorlásszervező irodákat hozzanak létre a városokban és migránsokat csábítsanak oda, akik majd szétzúzzák a helyiek eddigi idilli hétköznapjait. Ma újra mikrofon elé áll, hogy elmondja, hogyan fognak össze a vidéki polgármesterek a példátlan támadás ellen, amelynek veszélye miatt pénteken rendkívüli tanácskozást is tartanak majd a fideszes városatyák.

Holnap kora este zászlót bontanak Budapesten a szocialisták, élükön az új miniszterelnök-jelölttel, Karácsony Gergellyel. Bár szinte minden napra jut valamilyen balhé, ahol a baloldali pártok egymást marják, most éppen Csepelen képtelenek eldönteni, ki mérkőzzön meg a nagy ívű gondolatairól híres fideszes Németh Szilárddal, minden bizonnyal azonban ezúttal is a sikeres összefogásról beszél majd Kunhalmi Ágnes, Horváth Csaba vagy éppen Tóth Bertalan.

És akkor evezzünk könnyedebb vizekre, folytassuk is egy kis sporttal. A fiatal teniszreménység, Piros Zsombor megkezdi szereplését az idei első Grand Slam-tornán, az Australian Openen. Zsombornak selejtezőt kell vívnia, reméljük, sikerrel veszi majd az akadályt.

Egyaránt Európa-bajnokság előtt állnak rövid pályás gyorskorcsolyázóink és férfikézilabda-válogatottunk. Mindkét együttes tagjait megkeressük ma. A Liu fivérek által fémjelzett gyorskorcsolyacsapatot a februári téli olimpiáról és az éremszerzési esélyekről faggatjuk. míg Mikler Rolandékkal arról beszélgetünk, a fiatalítás útján haladva mennyire lehetnek eredményesek a horvátországi kontinenstornán.

Kisvárdán gyakorlatilag csak olyan sporttérre nem jut pénz, ami valakinek nem jutott eszébe. Az észak-magyarországi kisvároson belül gyakorlatilag egy külön sportváros épül elképesztő mennyiségű állami pénzből.

„Nincs bennem harag, de már nem bízom annyira az emberekben, mint régen” – mondta halkan, nehezen érthetően, a szavakat szinte kikényszerítve magából a 34 éves Máriás István, aki otthonában fogadott minket, miután 13 éves büntetése letöltése után, két héttel ezelőtt szabadult a szerbiai Szávaszentdemeter börtönéből. Helyszíni riportunk Temerinből.

Hódmezővásárhelyen is jártunk, ahol annyira stabil a kormánypárt, hogy egy kiábrándult fideszesből lett a kihívó.