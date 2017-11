Cseh László, Fradi, Donald Trump: mutatjuk, mire érdemes ma odafigyelnie

Öveket becsatolni, indul a reggel, mi pedig friss hírekkel szolgálunk a jó erős fekete, a gőzölgő tea, avagy a pezsgő energiaital mellé! Igazi őszi, hideg, borús, esős napra van kilátás, így legalább az indulást igyekszünk megkönnyíteni az alábbi információkkal.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Lássuk, miféle szerdának nézünk elébe!

Arra az esetre, ha az utóbbi napokat egy barlangban töltötte volna, még egyszer utoljára megemlítjük, hogy zajlik a 3-as metró felújítása, így a vonal északi szakaszán nem közlekednek a szerelvények. (Este fél kilenctől és hétvégén a teljes vonal áll, illetve pótlóbuszok szolgálják az utazóközönséget.) A huhogóknak eddig nem lett igazuk, a BKK derekasan helytállt, le a kalappal előttük. Hétfőn semmiféle káosz nem volt, kedden már egy kicsit nagyobb volt a tömegnyomor – remélhetőleg ma is sikerül elkerülni a komolyabb fennakadásokat.

Vezércikk Szabó Zsolt Metróösszefogás A Magyarországon az elmúlt hét évben tapasztalt pénzköltések mellett valóban megmagyarázhatatlan az M3-as vonal egyelőre csak részleges felújítása.

Nagy tétekben mernénk fogadni arra, hogy ma is folytatódik Kerényi Miklós Gábor egyre csúnyább zaklatási (bántalmazási?) ügye. A Kero néven is ismert művész egészen néhány nappal ezelőttig a Budapesti Operettszínház vezető rendezője volt, azóta azonban nyugdíjazását kérte, a színház pedig azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól. Mégpedig azért, mert (vélhetően a Marton László-ügy folyományaként, ami viszont a Weinstein-ügy folyománya) egy korábbi táncos-színész-műsorvezető, Maros Ákos azt állította, hogy Kerényi huszonhárom évvel ezelőtt lehúzatta vele a nadrágját, és elfenekelte egy vállfával. Igen, jól olvasták. Akkor Maros egyébként tizennyolc éves volt. „Kero” közlemény útján ímmel-ámmal bocsánatot kért, kedd este pedig azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy „ez egy közös megegyezés alapján történő valami volt két felnőtt ember között.” Bár többen is tettek a nyilvánosság előtt olyan nyilatkozatokat, amelyekből az derült ki, hogy több érintett is lehet, Maros Ákoson kívül eddig senki nem lépett a nyilvánosság elé. Igaz, Czapáry Veronika írónő azt mondta az ATV-nek, hogy csak ő tizenegy áldozatról tud, bár ő maga nem áldozata Kerényinek.

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

Tegnap egészen elképesztő videót „volt szerencsénk” közzétenni a hétvégi Fradi-meccsen történt, majdhogynem lincselésnek is beillő verekedésről, ebben az ügyben is várhatók fejlemények ma.

Vezércikk Gabay Balázs Visszatérők Nos, ha valaki rendszeresen jár meccsre, tökéletesen tisztában van vele, hogy a motozás a bejáratnál inkább baráti lapogatás, mintsem alapos zsebvizsgálat.

A pártpolitika frontján viszonylag csendes napnak ígérkezik a mai, bár soha nem lehet tudni, végül is – minden ezt tagadó politikusi nyilatkozattal ellentétben – benne vagyunk már a kampányban. Tegnap Medgyessy Péter volt miniszterelnök például elég erős interjút adott az Indexnek, amiben lényegében a teljes baloldalt kritizálta, Orbán Viktor érdemeit elismerte, és kijelentette, hogy – legalábbis a szóba jöhető kínálatból – egyedül Szél Bernadett, az LMP kormányfőjelöltje lehet képes legyőzni őt, de valószínűleg ő sem jövőre. Szél megkeresésünkre röviden annyit mondott, hogy köszöni Medgyessy Péter támogatását. – Örülünk, hogy Medgyessy Péter is úgy látja, hogy csak a korszakváltás győzheti le Orbán Viktort, egyetértünk vele abban, hogy a magyar politikának és az ellenzéknek is megújulásra van szüksége – tette hozzá.

Mindenesetre a parlament nem ülésezik ma, és az Országgyűlés bizottságai közül is csak egy, a népjóléti ül össze, ahol LMP-s javaslatokat fognak megvitatni – avagy lesöpörni – a tagok a fiatalokról, az egyedülálló szülőkről és a nyugdíjasokról. A kormány eseménynaptára üres, a KSH-é azonban korántsem: az ipar teljesítményéről és a külkereskedelem alakulásáról közöl adatokat a statisztikai hivatal. Délután ítélethirdetés várható a MÁV és a MAL Zrt. közötti kártérítési perben: a vasúttársaság négyszázmilliót kér azért, mert a 2010-es vörösiszap-katasztrófa másfél kilométeren tönkretette a vasúti pályát és tartozékait. A kormánypárti képviselők, megmondóemberek persze továbbra is nagy erőkkel járják az országot, és beszélnek Soros Györgyről, illetve a nemzeti konzultációról. Ma például Németh Szilárd és Bakondi György is fellép.

Lesz egy konferencia a magánegészségügyről a Róbert Károly Magánkórház jubileuma alkalmából, megvizsgáljuk, hogy áll a jelöltállítás Őcsényben, ahol december 17-én tartanak polgármester-választást, valamint megnézzük azt is, hogy miért nem stimmel a Budapest Környéki Törvényszéken egy tárgyalás jegyzőkönyve, és miért tiltotta ki a bíró a tárgyalóteremből azt, aki erről képes-videós bizonyítékkal szolgált.

Dublin, Brüsszel, London

Ma és holnap hivatalos kétnapos látogatást tesz Dublinban Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A politikus írországi magyarokkal is találkozni fog, de alapvetően az ír alsó- és felsőház elnökével, az igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszterrel, valamint egyéb prominensekkel fog megbeszéléseket folytatni.

Brüsszelben szintén kétnapos védelmi miniszteri értekezletet kezd a NATO Jens Stoltenberg főtitkár vezényletével, illetve indul a nyögvenyelős brexit-tárgyalások hatodik fordulója. Ember legyen a talpán, aki átlátja ezeket a tényleg komplikált egyeztetéseket, mi mindenesetre igyekszünk mindent megtenni az ügy érdekében. Például nemrég interjút készítettünk Sir Alan Duncannel, a brit külügyi tárca Európáért és Amerikáért felelős államtitkárával, aki kerek-perec kijelentette, hogy a már most az országban élő magyarokat nem érheti hátrány:

Ez mindenesetre megnyugtató. Az viszont már kevésbé, hogy nem sokkal korábban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: csodának kellene történnie, hogy a tárgyalások elmozduljanak a holtpontról. Egyébként közben már arról is felröppentek hírek, hogy Theresa May miniszterelnöknek olyan szcenáriót vázoló dokumentum is a kezében van, amelyben jogászok a kilépés felfüggesztésének, a brexit visszafordításának lehetőségeit részletezik. Nos, meglátjuk, ezúttal mire jutnak egymással a felek.

Ebben a tavaszi cikkünkben azt szedtük össze, hogy miért is fontos ez az egész, és elvileg mi a menetrendje a folyamatnak:

Donald Trump amerikai elnök Hszi Csin-pinggel, kínai kollégájával találkozik ázsiai körútjának soron következő állomásán. Lesz miről beszélniük, Kína ugyanis kvázi a világ vezetésére jelentkezett be nem is olyan régen, amihez azért várhatóan az USA-nak is lesz egy-két szava. Ennek fényében némileg talán meglepő, hogy Trump a minap az egekig magasztalta Hszi Csin-pinget, bár ehhez annak is lehet némi köze, hogy Washington Pekinggel karöltve regulázná meg Észak-Koreát és elszabadult hajóágyúként viselkedő diktátorát (fáraóját?), Kim Dzsongunt.

Most pedig sport!

Több izgalmasnak ígérkező eseményt is tartogat a szerdai nap, délelőtt átadják például a Haladás új, észveszejtően drága, ám cserébe tényleg csillogó-villogó stadionját-sportcsarnokát. Startol ezenkívül az úszó országos bajnokság, melynek fejleményeiről egészen biztosan mi is beszámolunk majd. A magyar úszóvilág mostanában (sajnos) botrányoktól is hangos, ezért akár még kifejezetten pikáns események is előfordulhatnak. Továbbá egy számban méri össze erejét Cseh László, Kenderesi Tamás és Milák Kristóf, ami így kis túlzással egy vb-döntőnek is beillik.

Tudta egyébként, hogy Milák Kristóf még csak tizenhét éves? Ehhez képest a nyáron a junior Eb-ről és vébéről, valamint a hazai felnőtt vébéről (!) összesen hét arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet hozott el. Ezen „apróságokat” leszámítva viszont ő is csak egy átlagos tinédzser... Szeptemberben interjút is készítettünk vele, itt elolvashatja.