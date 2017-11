Csinálj sok-sok gyermeket!

Gyengén, majd közepesen felhős, összességében elég szürke novemberi reggelre ébredtünk, de a hajnali 2 fokról délre akár 10 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és ezt biztatásként mondjuk. Érdemes lesz például szabad időnkben olvasni a fűtött szobában, a végén ide idézzük azt is, hogy szerintünk mit.

A Magyar Nemzet számára mindig fontosak voltak a népesedési kérdések és a család ügye, ezért is emeljük ki máris az elején a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom sajtóeseményét, amelyen bemutatják országos kutatásukat az egyetemi hallgatók jövőterveiről. A felmérés alapján terjeszt a mozgalom a fiatalok családalapítását elősegítő intézkedéseket tartalmazó javaslatcsomagot a kormány elé. A rendezvényt Debrecenben tartják, beszámolunk róla.

A parlamentben a bizottsági meghallgatások napja lesz – megkíméljük önöket a felsorolástól, kettőt azonban érdemes kiemelni. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere éves meghallgatására készül, nagy a tárca, sok a vitás ügy, téma akad bőven. Az igazságügyi bizottságban az ügyészség tevékenysége kerül napirendre, a hivatalos anyagból nem derül ki, Polt Péter jelen lesz-e.

Az LMP benyújtja a dolgozói szegénységről szóló törvényjavaslatát, amely a párt szerint a pedagógusok bérhelyzetét is rendezné. Délben adja hírül a részleteket Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté.

Az MSZP elnöke a szocialisták egyik vidéki fellegárába látogat, már ha esetükben beszélhetünk még fellegvárakról. Molnár Gyula délutánra Súlyos, országos orvoshiány címmel hirdetett salgótarjáni sajtótájékoztatót – hova máshova, mint Május 1. utcai irodájukba. Délután öt órától lakossági fórumra várja az érdeklődőket a sokat sejtető Tegyünk igazságot címmel az egyik Fő téri kávézóba.

Gyurcsány Ferenc Szekszárdon folytatja a nemzet megosztását: Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt című kampánya keretében tart lakossági fórumot. Mindez fél hattól a Dominó üzletházban – hogy mennyire lesz sikeres a gyűlöletkeltő kampány, hamarosan eldől.

Vélemény Póla Gergely Versengj, ne háborúzz! Nem uszítani kellene a külhoniak ellen, felrúgva a húsz év alatt nagy nehezen elért, soványka nemzeti minimumot.

Budapesten, a XIII. kerületben átadják a Moszkva sétányt, ez a Dráva utca és Népfürdő utca kereszteződés felőli vége. Ezt diplomáciai okokból valószínűleg nem fogják Széll Kálmán sétányra keresztelni. Beszédet mond Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes.

Ha már megidézett történelem: a Kúria két olyan ügyet tárgyal, melyben a Legfőbb Ügyészség indítványozta a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette miatt meghozott ítélet semmisségének megállapítását. A nyíregyházi 1956-os cselekményekről és mecseki láthatatlanokról van szó. Utóbbiakról mi is írtunk.

Most pedig sport.

Fucsovics Máron elmúlt éve szenzációsra sikerült: világcsoportba jutás a Davis-kupában a magyar válogatottal, egyéniben pedig a nyolcvanötödik pozíció az ATP világranglistáján. A magyar teniszező ma évértékelő sajtótájékoztatót tart, ahol szó lesz egyebek között a 2018-as terveiről is.

Egyéni után csapatsport. A Bajnokok Ligája ötödik fordulójában szinte mind a négy kedden érdekelt csoportban eldőlhetnek a lényegi kérdések. Azaz ki megy s ki marad. Egyebek között a címvédő Real Madrid, illetve a Liverpool is biztosíthatja helyét a nyolcaddöntőben, míg az olasz bajnoki listavezető Napoli elbúcsúzhat a jövő évi folytatástól.

Ami pedig a begubózós, eső elől menekülő olvasmányokat illeti: a mindig remek Beer Miklós püspök interjút adott Magazinunknak, itt találja. Van egy társasjáték, amely Lengyelországban óriási sikert aratott, Oroszországban a fogyasztóvédelem betiltotta, lefordították angol, német, spanyol, japán nyelvre, és most már Magyarországon is kapható. Ez a valóságos szituációkra épülő, az 1981-ben kihirdetett lengyel hadiállapotot idéző Sorban állás, amelyre letörölhetetlenül ráragadt a „kommunista Monopoly” címke is. Cikkünk itt. Tegnap reggel már figyelmükbe ajánlottuk, mostanra meg is jelentettük a Jo Nesbovel készült interjúnkat, amely itt is elérhető.

Derűs napot!