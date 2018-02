Extrém hideg, cukiskodó Fidesz – ez várható ma!

Habár a naptár szerint ma van a tél utolsó napja, a valóságban most éljük az esztendő leghidegebb napjait. Ma hajnalban az ország több részén mínusz 15 fok köré csökkent a hőmérséklet, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy dermesztő hideg van. Napközben valamelyest gyengül a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsodban a hóval borított tájakon továbbra is számítani lehet hófúvásra, ami jelentősen megnehezíti a közlekedést. Kedden folyamatosan beszámoltunk az aktuális időjárási és a közlekedési helyzetről, rengeteg baleset volt, több helyen időszakosan korlátozni kellett a forgalmat és útlezárásokra is sor került. Ma ehhez hasonlóan szintén egész nap tájékoztatjuk majd önöket a legfrissebb helyzetről. A katasztrófavédelmi szakemberek egyébként azt ajánlják, aki útra kel, mindenképpen vigyen magával élelmet, folyadékot, meleg takarót, az autóját pedig tankolja tele, hogyha esetleg elakad, vagy várakoznia kell a hidegben, tudjon fűteni.

Javában tart a kampány, már csak 39 nap van a parlamenti választásokig. A Fidesz még mindig a hódmezővásárhelyi választási kudarc sokkhatása alatt áll. Ahogy tegnap, úgy ma sem áll egyetlen jelentősebb politikusuk sem a nyilvánosság elé; nem tartanak sajtótájékoztatót, sem lakossági fórumot. Nehéz is lehet ilyen gyorsan áthangolni a kommunikációt, hiszen sajtóértesülések szerint a vásárhelyi vereség hatására lejjebb tekerik a Soros-ellenes kampányt, helyette átállnak a pozitív üzenetekre. Például olyanokra, hogy mennyivel csökkent az elmúlt nyolc évben a munkanélküliség, vagy mennyivel nőttek a bérek. Kíváncsian várjuk a pozitív híreket, és amint értesülünk egyről, azt azonnal megosztjuk önökkel. Például Mészáros Lőrinc az elmúlt nyolc évre visszatekintve gigászi gyarapodásról tudna beszámolni, ezúttal – megragadva az alkalmat – javasoljuk is őt az Fidesz új plakátarcának, ha már szegény Soros György megy a levesbe.

A kampányoló Orbán Viktor helyett tehát ma be kell érnünk a kampányoló Thürmer Gyulával, aki reggel 9 órakor a győri piacon gyűjti majd az ajánlásokat pártjának.

Holnaptól kerülnek forgalomba az új 1000 forintos bankjegyek, ezeket mutatja be délelőtt a Magyar Nemzeti Bank. A régi ezresekkel október 31-ig fizethetünk majd. Novák Katalin pedig bejelentést tesz majd a gyermekes családokat segítő otthonteremtési kedvezmény igénylési feltételeinek egyszerűsítéséről. Már nagyon itt az ideje, hogy könnyítsenek a feltételeken, hiszen a kisgyermekesek jelentős része a nagyon szigorú szabályok miatt nem tudta felvenni a több millió forintos támogatást.

Molnár Zsolt elnök ma 13 órára ismét összehívta a nemzetbiztonsági bizottságot, kérdés, a Fidesz most már leül-e egy asztalhoz Szél Bernadett-tel, vagy továbbra is szabotálják az üléseket. Az ellenzék a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-ügyről, és az egyszerűsített honosítási eljárás körüli botrányról kérdezné a kormányt, amelynek révén 5-6 ezer bűnöző is magyar állampolgárságot szerzett.

Szerdán folytatódik a labdarúgó-Magyar Kupa a nyolcaddöntős mérkőzések visszavágóival. Kérdés persze, hány meccset tudnak majd megrendezni a havazás és az extrém hideg miatt. Az már biztos, hogy a pálya használhatatlansága miatt elhalasztották a Sényő–MTK Budapest meccset. Íme a további mérkőzések:

Vác FC (II.) – Diósgyőri VTK 13.00

Dorogi FC (II.) – Debreceni VSC 13.00

Békéscsaba 1912 Előre (II.) – UFC Nagykanizsa (megyei I.) 17.00

Puskás Akadémia FC – ZTE FC (II.) 19.00

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – ETO FC Győr (II.) 19.00

Budapest Honvéd – BFC Siófok (II.) 19.00

Folytatódik a férfivízilabda-Bajnokok Ligája csoportköre is. Az A-Híd OSC-Újbuda a horvát Jug Dubrovnikot fogadja este fél 9-kor, míg a Szolnoki Dózsa szintén hazai környezetben játszik a montenegrói Jadran Carinével este hattól. Egy csapatunk játszik idegenben. A ZF-Eger fél 9-től a holland Alphen ellen meccsel. A kosárlabda-kedvelők is megtalálhatják számításaikat. A női Euroligában ugyanis a Sopron a sorozat negyeddöntőjének első mérkőzésén este 6-tól a török Fenerbahcét fogadja.