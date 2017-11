Furcsa nap ez: a leendő férje nevét megtudhatja, a konzultációs ívek valós számát nem

Szent András napja van. Ez a nap Romániában és Skóciában is nemzeti ünnep. Nálunk nem, habár András apostol a magyar nemzet emlékezetében is fontos szerepet tölt be. A Kárpát-medence első keresztény templomainak zöme Szent András tiszteletére épült. Wass Albert említést tesz róla, hogy a táltosok magukat a Szent Andrástól kapott hit őrzőinek tartották, a római kereszténységet ők új hitnek tekintették.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A népi hagyomány szerint ez a nap a legalkalmasabb arra, hogy a lányok megjósolják, ki lesz a férjük. Legbiztosabb módszer, ha ólmot öntenek vagy gombócot főznek. Az utóbbi módszert leírom, hátha valaki hasznát veszi. (A népességfogyás elleni harc frontján minden eszköz megengedett.) Először készítsünk elő tizenkét apró cédulát, ezekre kell felírni az említésre érdemes férfiak nevét. Ez követően gyúrjunk tizenhárom gombócot. Rejtsük beléjük a cédulákat. (Egy gombóc értelemszerűen üresen marad.) Forraljunk vizet, és tegyük bele a gombócokat, majd várakozzunk. Amelyik először felemelkedik a víz felszínére, azt vegyük ki, és a benne rejtőző céduláról leolvashatjuk a leendő férj nevét. Ha az üres gombóc emelkedett fel először, akkor még nyugodtan gyűjtögethetjük a kelengyét, a következő esztendőben nem házasodunk meg. A kíváncsi természetű lányok akár a második gombóc felemelkedését is megvárhatják, arról minden bizonnyal a második férjük nevét tudják leolvasni.

Csütörtök van, ez a kormányinfó napja. Természetesen lapunk is jelen lesz az eseményen, de a kérdéseinket nem sütjük el előre. Az biztos, hogy a nemzeti konzultáció és a visszaküldött kérdőívek körül kialakult cirkusz szóba kerül majd. Mint ahogy a kínai miniszterelnök látogatása és a migráció is. Persze arra kevés az esély, hogy az üzleti szempontból megindokolhatatlan óriásberuházást érő kritikákra valami racionális magyarázattal áll elő a kormány. De azt kíváncsian várjuk, hogy milyen újabb érveket sorakoztat fel Lázár János a projekt mellett. Az biztos, hogy van még muníció abban a sztoriban, hogy a nyugati országok azért húzzák a szájukat, ha a projekt és a kínai kapcsolatok szóba kerülnek, mert irigylik tőlünk a befolyásos barátunkat.

Külföld MN Peking felé, nyugati ellenszélben Magyarország lépéselőnybe került a Kína kegyeiért folyó versenyben – állítja a lengyel szakértő. Csakhogy ennek nem mindenki örül.

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

A pártok egy része olyan intenzitással folytatja a kampányt, mintha a jövő héten lenne a választás. Most csak egyet említek, mert ebben látom az aprócska, előremutató program helyett csupán ambíciókkal rendelkező csoportosulások állatorvosi lovát. Gyurcsány Ferencről, a Demokratikus Koalíció elnökéről van szó, aki úgy kapaszkodik a határon túliakba, pontosabban a határon túliak választói jogának elvételébe, mint akinek az élete múlik ezen az ügyön. És talán nem is téved nagyot. Ma például a bicskeieket győzködi róla, hogy a határon túli nemzettársainknak semmi keresnivalójuk az urnáinknál. Ki gondolta volna akár egy évvel ezelőtt, hogy a rossz emlékű 2004-es referendumról és az azt megelőző, 23 millió románnal riogató kampányról Gyurcsány még megpróbál lehúzni egy újabb bőrt? Nem jobb ez semmivel, mint a csúcsra járatott migránsozás.

Ma Budapesten találkoznak a visegrádi országok egészségügyi miniszterei. A konferencián Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond és közös nyilatkozatot ír alá. A visegrádi országok egészségügyi vezetői biztosan tudnak miről beszélgetni, hiszen sok közös problémánk van. Ilyen például az orvoselvándorlás. Elképzelhető, hogy Balog Zoltán erről a témáról is kifejti majd a véleményét. Az emberi erőforrások minisztere nemrégiben arról beszélt, hogy a gazdag országok nem válogatnak a módszerekben, amikor a képzett munkaerőt csábítják magukhoz. „Az agyelszívás nagy nemzetközi üzlet, adott esetben akár maffiamódszerekkel” – jelentette ki. Egyszer talán azt is kifejti, milyen kínzásoknak vetik alá a német, brit és svéd kórházak a magyar orvosokat, hogy ne merjenek nemet mondani az ajánlataiknak.

Persze hiba lenne elbagatellizálni ezt a kérdést, ráadásul lassan nem lesz olyan terület, amelyet ne lehetetlenítene el az elvándorlás, de a problémán elsőként ott kellene dolgozni, ahová elér a kezünk, a saját egészségügyi rendszerünkben.

Gazdaság MN Nem lehet olyan ágazatról beszélni, ahol nincs munkaerőhiány A következő tíz évben háromszázezren is elhagyhatják az országot külföldi lehetőségeket választva.

A budapestiek és a fővárosban járók számára jó hír, hogy ma este indulnak el a karácsonyi fényekkel feldíszíttet villamosok. A normál díjszabással igénybe vehető jármű hetedik éve közlekedik a karácsonyi időszak alatt. Az UV nosztalgiavillamoson 3500 méternyi fényfüzéren 39 200 hidegfehér és kék színű led világít, utasterében pedig ünnepi díszítés látható. Leggyakrabban a 2-es villamos vonalán bukkan fel a fényárban úszó szerelvény, de egyes napokon a 4-es, a 14-es, a 19-es, a 47-es, az 50-es, az 56A és az 59-es villamos vonalán is végiggördül.