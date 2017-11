Gyurcsány felesége kitálal, a Krokodil elfoglalja a trónt – ez várható ma

Már csak egy hónap, és itt a szenteste. Addig persze rengeteg a tennivaló. Sorra nyílnak az országban az adventi előkészületekhez kapcsolódó programsorozatok. Budapesten, a Szent István-bazilikánál ma mutatják be az idei ünnepváró vásár újdonságát, a 3D-s moziélményt nyújtó fényfestést, és több vidéki nagyvárosban is ma este kezdődnek a rendezvények. Debrecenben például vasútmodell-kiállítás nyílik. A katasztrófavédelem sem szeretne kimaradni az ünnepvárásból, igaz ők az Országos Tűzmegelőzési Bizottsággal együtt inkább a készülődés veszélyeire hívják fel a figyelmet. A WestEnd City Center utcai főbejáratánál mutatják be, mekkora tüzet képes előidézni egy őrizetlenül hagyott adventi koszorú. Elkezdődnek az adománygyűjtések is. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a CIB Bank pénteken, szombaton és vasárnap várja az élelmiszer-adományokat az ország 120 településének 200 helyszínén.

Brüsszelben is ma nyit a vásár a város mesébe illő főterén. Ki tudja, ha gyorsan sikerül letudni a napirendi pontokat, talán még a keleti partnerországok vezetőivel találkozó uniós állam- és kormányfőknek is lesz annyi idejük, hogy kiugorjanak egy kis vásárfiáért. A Keleti partnerség program mostanság mintha veszítene a lendületéből, pedig 2009-ben még azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy ezáltal sikerülhet magasabb szintre emelni az együttműködést Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Grúziával, Moldovával, Ukrajnával és Fehéroroszországgal. Minszk azóta már kijelentette, hogy esze ágában sincs az unióhoz csatlakozni. Bár a partnerségi kapcsolatok a kiüresedés jeleit mutatják, van esély rá, hogy a tárgyalások elhúzódnak. Magyarország mostanában nagyon határozottan tartott be az egyik partnerségi éltanulónak, Ukrajnának. A magyar külügy éles szavakkal ítélte el az ukrán oktatási törvényt. Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország elérte, hogy a Keleti partnerség mai csúcstalálkozójának nyilatkozattervezetébe foglaljanak bele egy olyan szövegrészt, amely szerint a partnerországok nem szűkíthetik a nemzeti kisebbségek jogait az oktatás területén. Keleti szomszédunknak mostanában Lengyelországgal is meggyűlt a baja. Kijev ugyanis varsói vádak szerint akadályozza a második világháborús lengyel tömegsírok feltárását.

Nagy nap ez Zimbabwe lakói számára. Ma iktatják be az új elnöküket, miután a 93 éves Robert Mugabe kedden a hadsereg és a kormányzó Zimbabwe Afrikai Nemzeti Uniója – Hazafias Front (ZANU-PF) nyomására lemondásra kényszerült. Mugabe azóta állt az ország élén, amióta Zimbabwe 1980-ban kivívta függetlenségét. Az új elnök Emmerson Mnangagwa, Mugabe nemrégiben leváltott alelnöke lesz. A ravaszsága és könyörtelensége miatt Krokodil ragadványnéven is emlegetett, 75 éves Mnangagwa a hadsereg és több befolyásos, háborús veteránokat tömörítő szervezet támogatását élvezi. A Mnangagwát és elnökségét támogató híveit, Team Lacoste-ként emlegetik, a Lacoste ruhamárkának krokodilt ábrázoló logója miatt. A szakértők többsége nem vár nagy fordulatot Mnangagwa elnöklésétől: egyik diktátor váltja a másikat.

A hatalomváltások utórengései akár évtizedekig elhúzódhatnak. A politikai szálakat nehéz kibogozni. Soha nem lehet tudni, ki dob követ az állóvízbe. Itt van mindjárt Dobrev Klára esete. Gyurcsány Ferenc feleségét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága azért idézte be péntekre, mert ő az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. és az Altus Portfólió Kft. vezetője. Tanúként akarják meghallgatni, mert az Altus tavaly kölcsönt nyújtott a hárommilliárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba érdekeltségébe tartozó Human Operator Zrt.-nek. Gyurcsány Ferenc egyébként a napokban arról beszélt az ATV-n, hogy felesége „kellemetlen perceket fog okozni az adóhivatalnak”, mégpedig „az igazság miatt”, amit el fog ott mondani. Azt is közölte, hogy felesége „teljes fegyverzetben fog menni”, és az is lehet, hogy ügyvédet visz magával.

Az építőiparban is változásokat hozhat a pénteki nap. Igaz, egyelőre csak a problémák felvetése terén. Ma tartják ugyanis azt a csúcstalálkozót, amelynek keretében a nemzetgazdasági tárca az építőipar legfontosabb szereplőivel találkozik, és az ágazati tennivalókról tárgyal. Abból pedig van bőven. Az építőipar tényleg gyorsan növekszik, csakhogy ezt a tempót nem fogják tudni fenntartani, ha nem sikerül újabb munkaerőt bevonni. Márpedig egyelőre nem látszik, hogy honnan lehetne embereket szerezni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik belső, munkaerőhiányról szóló anyagában például az áll, hogy a szűkösség egyik fő oka az elvándorlás, és a hiányt „a környező országokból való bevándorlással nem tudjuk pótolni”. Nem állítaná meg az elvándorlást a munkabérek növekedése sem: a külföldi munkavállalás szerintük meghatározó maradhat, amit a béremelés önmagában aligha old meg, ráadásul éppen azok mennek el az országból, akik szakképzettek vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Ezt bárki megtapasztalhatja, akinek sürgősen mesteremberre lenne szüksége.

Pénteken a két hónappal ezelőtti kolozsvári Eb-n a legjobb tizenhat közé jutott férfikosárlabda-válogatottunk is megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezőkön Lengyelországban. A meccs 18.30-kor kezdődik, előtte elolvashatják nemzeti csapatunk magyar-amerikai játékosáról szóló anyagunkat: Rosco Allen tizenkét évesen került Budapestről Las Vegasba, most Tenerifén játszik, s lenyűgözte a kolozsvári hangulat, amelyben megvertük Romániát.