Holnap karácsony, úgyhogy lehet bontani a fát

Tegnap reggeli beharangozónkat is egy, az évszaknak nem megfelelő jelenséggel kezdtük, miért ne tennénk ma is így: a péntekre várható kilenc, valamint a hétvégére beharangozott tizenegy fokos hőmérséklet már önmagában is elég meghökkentő, pláne ha figyelembe vesszük, hogy októberben már havazott.

A tavaszias időjárásban talán a nagy műgonddal feldíszített karácsonyfa bontása sem fog annyira nehezünkre esni, igaz, ez csak holnap, vízkeresztkor (egyben az ortodox karácsony, illetve a farsang kezdetekor) esedékes.

Karácsony alkalmából egyébként Vass Norbert kollégánk írt egy tényleg nagyon szép cikket, ha van kedve az év eleji elrugaszkodás közepette mégis visszalassítani még egy kicsit, melegen, őszintén ajánljuk figyelmébe:

A mai napon szinte biztos, hogy lesznek további hullámai a Fidesz gyűjtésének, melynek során szimpatizánsaiktól kérnek pénzt a választási kampányra, miközben egyrészt tulajdonképpen az évek óta tartó „kormányzati kommunikáció” sem más, mint Fidesz-kampány (közpénzből!), másrészt a párt éves költségvetési támogatása 876 millió forint. Hát, ezt a matekot mindenki rakja össze magának. Sokan felháborodtak a kalapozáson, többen ráadásul nekünk is nyilatkoztak erről, de olyan is akad, aki biztosan fog utalni.

A politikai finomságokra fogékonyak számára kínálhat további izgalmakat a mai napon, hogy akkor most végül is jön-e Magyarországra Milo Yiannopoulos főállású troll, vagy sem. Az ügy megosztotta a honi közéletet, L. Simon Lászlónak például minderről tegnap a „liberális homofóbia” szókapcsolat bírt eszébe jutni. Azt mindenesetre már a Dózsa László/Pruck Pál-ügy kapcsán is láthattuk, hogy a Yiannopoulos meghívásáért is felelős Schmidt Mária nem enged egykönnyen a maga igazából – meglátjuk, ebből most mi sül ki.

Politikusaink talán még nem heverték ki az ünnepi fáradalmakat, ezért ma inkább beszélnek, mint cselekszenek. Röviden a kínálatból:

Orbán Viktor főtanácsadója, Bakondi György előadja, miért lesz „sorsdöntő év Európa és Magyarország biztonsága szempontjából” az idei;

Dömötör Csaba államtitkár a keszthelyi önkormányzatnál köszönti az újévet;

Hoppál Péter képviselő a Pécsi Nemzeti Színház támogatásáról sajtótájékoztat;

Novák Katalin a fiatalok, Molnár Gyula és Korózs Lajos az idősek ügyeivel foglalkozik;

Czibere Károly az Emmi színeiben a roma kulturális események megvalósítását támogató pályázatról fog beszélni;

a Liberálisok pedig kifejtik, szerintük miért bukott meg Tarlós István. Így, múlt időben. Netán tudnak valamiről, amiről mi nem?

Egy fokkal komolyabb témának ígérkezik Nagy-Huszein Tiboré, a DK alelnökéé, aki a Miniszterelnökség vidékfejlesztési pályázatain elkövetett csalásokról fog „tényeket, adatokat” prezentálni. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere sorosozás helyett ezúttal hasznosabb elfoglaltságot talált magának: a Seuso-kiállítás ötezredik látogatóját fogadja majd. Szintén a fajsúlyosabb napi ügyek sorát gyarapítja Kepli Lajos jobbikos országgyűlési képviselő, aki szerint ha a Fidesz marad hatalmon, drágulni fog a rezsi – tíz órakor kiderül, mit értett pontosan ez alatt.

Érdekesnek ígérkezik az a sajtóbeszélgetés is, melyen a tűzoltóságnál történő fejlesztésekről lesz szó, úgy intézményi, mint szervezeti és technikai értelemben. Hogy miért? Nos azért, mert Magyarországon már most is vészesen kevés a tűzoltó, és várhatóan tovább csökken a számuk, ami már kifejezetten életveszélyes állapotokat is eredményezhet.

Hétvégén (minő fájdalom!) nem jelentkezünk napi beharangozókkal, ezért most ragadjuk meg az alkalmat, hogy programot ajánljunk: szombaton a ragadozók napja lesz a Budakeszi Vadasparkban, ki ne hagyják, rókákat, hiúzokat, sőt medvéket lehet egzecíroztatni, vasárnap pedig jön a 75. Golden Globe-gála, így a filmek, tévésorozatok szerelmesei számíthatnak arra, hogy aznap nem nagyon fogják kialudni magukat.

De kanyarodjunk még vissza egy pillanatra a mai naphoz, ugyanis – akár hiszik, akár nem – hazánk határain túl is van élet. Néhol például valódi tél van, de annyira, hogy ennyire valódi még soha nem is volt, például az USA-ban, ahol már Floridában is havazott, rendkívüli állapot van érvényben több helyen. És ha már Amerika: biztosan lesz újabb felvonása a Bannon–Trump duó által egyenes adásban íródó királydrámának, megírjuk a fejleményeket.

Eközben Recep Tayyip Erdogan török elnök Párizsban francia kollégájával, Emmanuel Macronnal tárgyal szíriai rendezésről, orosz kapcsolatokról, uniós perspektíváról, emberi jogokról, szólásszabadságról, demokratikus vívmányokról. Német kormány hiányában ezen a fronton is felértékelődik Franciaország szerepe.

A krakéler unióellenes közép-európai sztár, Andrej Babis cseh kormányfő első hivatalos útja hova máshova, mint a „kistestvérekhez”, a szlovákokhoz vezethetne. Lényegében hazamegy, ugyanis egyébként Pozsonyban született, nyelvi problémája biztos nem lesz Robert Ficóval. Kiderül, hogy egyéb jellegűek akadnak-e.