Huszárvágással számolhatnak le a kamupártokkal – indul a nap!

Fő az egészség! Épp a minap adta közre a KSH az ijesztő adatait arról, még mindig milyen fiatalon hal az átlag magyar, főleg, ha férfi és ha kelet-magyarországi. Alig több, mint hetvenéves várható élettartamról beszélünk csupán… Tatabánya környékén is lehangolók a statisztikák, alighanem a szocialista iparnak is betudhatóan: a Komárom-Esztergom megyei székhelyen tart háttérbeszélgetést ma az LMP, a téma többek között az azbesztmentesítés lesz. (Szent Borbála Kórház, Dózsa Gy. út 77., 14 órától).

Sokszor foglalkoztunk a témával, érdemes lehet (újra) elolvasni cikkeinket – jelentős előrelépés sajnos nem történt.

Izgalmas perek lesznek ma. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon G. Zsolt sikkasztási ügyében tartják az első tárgyalási napot – a G. Zsoltnál talán többet mond, ha azt írjuk: a Magyar Paralimpiai Bizottság egykori elnökének ügyéről van szó.

A Kúria az úgynevezett Ahmed H.-ügyben terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmény miatt tart nyilvános tárgyalást – ez a név többet szerepel mostanság a közbeszédben, hiszen politikai témává váltak a röszkei események, a határ megtámadása.

Emlékeztetőül: ITT és ITT is olvashat a témáról, a perekről most is tudósítunk.

Nagyüzem lesz újra a parlamentben is, reggel kilenctől este kilencig tart a tervek szerint az ülésnap. Egy témát emelünk ki: szavaznak a kamupártokról rendelkező törvény szigorításáról. Az eredeti javaslat azt írta volna elő, hogy a választáson fél százalékot sem elérő pártoknak vissza kell fizetniük állami támogatásukat, ez az arány a módosított irat szerint egy százalékra emelkedne. A 2014-es visszaélések és azok el nem számoltatásának fényében igencsak fontos téma ez. A pártok ráadásul most is úgy szaporodnak, mint a bolondgomba. Beszámolunk a fontos döntésekről.

A KSH az aktuális GDP-adatokat, illetve azok első becslését fogja közölni, a kormány részéről alighanem sikerként könyvelhetik majd el a számokat. Ezzel együtt tanulságos olvasmány az a rövid elemzés is, amely arról árulkodik, a Nyugat sem hanyatlik.

Molnár Gyula, a szocialisták elnöke Szolnokon turnézik – tudósítunk az eseményről, próbáljuk kideríteni, miben reménykedik még az MSZP.

Az este focié: negyed kilenctől a Groupama Arénában játszik barátságos mérkőzésen válogatottunk Costa Rica ellen. Hangos szurkolásra a történtek után jobb, ha nem számít a csapatunk.

A focin túl talán legtöbbeket ezen a borús reggelen az időjárási kilátások foglalkoztatnak. Nincsenek jó híreink: erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte többfelé, az éjszaka második felétől egyre inkább délen, délkeleten várható eső, zápor – közli az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Dunántúlon havas eső, az Alpokalján és a Bakonyban, valamint az Északi-középhegység magasabb hegyein havazás is lehet. A délelőtti óráktól észak felől felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet, de délen estig borult marad az ég. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, hétfőn a Dunántúlon, éjszaka és kedden északkeleten viharos széllökések is lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 10 fok között alakul.

Sál, sapka, derű – ez mind legyen mostantól velünk!