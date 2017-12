Itt a nap, amikor megmutathatja, mennyire jószívű, és kiderül, kiben bízhat

Köd van, hideg és tél, de legalább péntek. Jó reggelt!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ma és holnap kétnapos élelmiszergyűjtő akciót indít a Magyar Vöröskereszt a Tesco 111 hazai hipermarketjében. A cél 50 tonna étel összegyűjtése, melyből mintegy 10 ezer családnak tudnának segítséget nyújtani. Irány a Tesco! Az ünnepek közeledtével úgyis növekedni szokott az adományozói kedv, mutassa meg, hogy az ön szíve sincs kőből!

Politikai vizekre evezve: a tegnapi nap is eléggé mozgalmasra sikeredett, ilyenformán mára is hasonlókat jósolunk. Egészen biztosan folytatódik a jobbikos ÁSZ-ügy, amely jelenleg úgy áll, hogy a Fidesz egyik legagilisebb kihívóját anyagilag lehetetlenítenék el. Vona Gábor pártelnök ennek megfelelően tegnap le is zsarnokozta Orbán Viktort, akinek (ha tartja a szokásos menetrendet) ma a Kossuth Rádióban lesz alkalma replikázni. Már alig várjuk. Ő egyébként csütörtökön is megszólalt: barátja, Mészáros Lőrinc televíziójának, az Echo TV-nek adott nyilatkozatot, amelyben az Európai Parlamentben lefolytatott, a magyar jogállamiságról szóló vitát, valamint az ország ellen indított pereket értékelte.

Mocorog a baloldal is: tegnap egy darabig úgy tűnt, Karácsony Gergely személyében megvan a közös miniszterelnök-jelölt, de aztán kiderült, hogy csak annyira, amennyire eddig bármikor. Meglátjuk, ebből mi sül ki ma.

Tarlós István, ahogy minden pénteken, ma is sajtótájékoztat Budapest ügyeiről. A fideszes főpolgármesternek kemény napja volt tegnap is, közmeghallgatást tartott a városházán, ahol többek között a ligetvédők és a római-parti mobil gátat ellenzők ostromát volt kénytelen állni. Mi is ott voltunk, olvassák el beszámolónkat, tényleg érdemes:

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnyűhetetlen elnöke Székesfehérváron is bemutatja Benne bízhat! című választási programját, illetve a helyi jelölteket. Ez nagyjából annyira ígérkezik jó murinak, mint a MIÉP hasonló dzsemborija korábban.

A Magyar Nemzeti Arcvonallal kapcsolatos nyomozásról is sajtótájékoztatót tartanak, tudják, ez az a szélsőséges szervezet, melynek korábbi vezetője, Győrkös István a gyanú szerint megölt egy rendőrt Bőnyben.

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktorrá avatja Donald Tuskot, az Európai Tanács lengyel elnökét. Vajon ebből is lesz akkora felfordulás, mint Vlagyimir Putyin hasonló debreceni kitüntetéséből?

A KSH megmondja, mennyi volt az infláció novemberben, illetve a külkereskedelmi termékforgalom októberi alakulásáról is beszámol.

Konferenciát rendez Gyógyuló egészségügy címmel a Nézőpont Intézet, ahol többek között Deutsch Tamás is ott lesz.

Női kéziseink a csehekkel játszanak a világbajnokságon, de annyira nem kell izgulnunk, mert a csoportból szerencsére már továbbjutottak a lengyelek tegnapi legyőzésével.

Zajlik az élet külföldön is, Észak-Koreában például már biztosra veszik a háborút, Donald Trump pedig a Közel-Keleten kavart újabb vihart (azért reméljük, nem Sivatagit…) azzal, hogy Jeruzsálemet nevezte meg Izrael fővárosaként. Erről az ENSZ Biztonsági Tanácsában is beszélni fognak ma.

Külföld MN Jeruzsálembe költözik az izraeli magyar nagykövetség? A Times of Israel értesülései szerint a napokban Csehország és a Fülöp-szigetek is erre a lépésre szánja rá magát.

Közben ülést tart az EU-Ukrajna Társulási Tanács, izgalmas lesz megfigyelni, hogy erre mit reagál a magyar kormány a kisebbségek jogait csorbító ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos tiltakozás fényében. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban gyakorlatilag azt mondta, hogy ahol csak tudunk, keresztbe teszünk az ukránoknak, amíg ez a kérdés nem rendeződik, de például a NATO-ból már jelezték, hogy azért minden egyéb szempontot nem kellene ennek alárendelni.

Külföld Zord Gábor László, Arató László NATO-érdekeket sértünk A tagállamok kérik Magyarországot, hogy az ukrán oktatási törvény miatt ne akadályozza szomszédja közeledését. Az oroszoknak kedvez, ha a katonai szövetségben széthúzás van.

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter Párizsba látogat, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig befejezi kétnapos görögországi túráját. Németországban folytatódik az SPD kongresszusa, Katalóniában dübörög a kampány, Berlinben Kónya Imre kap Nemzetközi Adalbert-díjat. Őt Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök köszönti majd, és Gulyás Gergely, a magyar Országgyűlés alelnöke (a Fidesz frakcióvezetője) méltatja.