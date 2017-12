Kiderül, valóban a funkcionális analfabéták országa leszünk-e

Jó reggelt!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mindig felkapjuk a fejünket, ha gyermekeink tudásával, a hazai oktatás minőségével kapcsolatos felmérésekről érkezik hír. Vitathatjuk is persze ezek hitelességét vagy a módszertant, a tendenciákra azonban biztosan érdemes odafigyelni. Ma délelőtt jelennek meg egy nemzetközi teszt felmérésének eredményei, ezúttal azt vizsgálták, milyen a gyerekek szövegértése. Beszámolunk a részletekről.

Nyakunkon a tél, hogy a csuda vinné el, panaszkodás helyett azonban figyeljünk azokra, akiknek a hidegben sokkal rosszabb, mint nekünk. Ma, a déli órákban Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelő államtitkár és Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője számol be a Krisztinavárosban a téli krízis időszakban történő hajléktalan-ellátásról. Ételt is osztanak. A téma gyakran kelt vitákat, gondoljunk csak az életvitelszerűen az aluljáróban tartózkodó, illetve onnan időről időre elhajtott fedél nélküliek megítélésére. Ugyanígy évről évre vitatéma, bevihetők-e erőszakkal az ellátóhelyekre a magatehetetlenül az utcán fekvő emberek, a szabadsághoz való joguk vajon felülírja-e az élet védelmét?

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

A szekszárdi törvényszék egy igen érdekes ügyet tárgyal ma első körben, konkrétan L. K. áll tiltott toborzás bűntette miatt a bíróság elé. Az ügy lényege (mint a törvényszék oldaláról kiderül): A vádlott korábban a rendőrség hivatásos állományába tartozott, majd 2015. január 30-án a szolgálati viszonya megszűnt. Ezt követően 2015. szeptember 26-án az ukrajnai Doneckbe utazott azzal a céllal, hogy a reguláris ukrán haderők ellen harcoljon a szakadárok oldalán. Belépett a „Donecki Népköztársaság Hadseregébe”, amely szövetséges fegyveres erőn kívüli idegen fegyveres szervezetnek minősül. A vádlott néhány hetes katonai kiképzés után részt vett éles bevetésen is, 2016. januárjában megsérült és kórházba került, majd 2016 júliusában ismét visszatért az alakulatához, amikor is a frontvonalon teljesített fegyveres szolgálata közben újra megsebesült. 2016. szeptemberben további egy éves szolgálatra szóló szerződést írt alá, részére katonakönyvet állítottak ki és fegyvert is kapott. Szolgálataiért az eltelt időszak alatt több kitüntetésben is részesült. Miután 2017. szeptember 21-én a moszkvai magyar nagykövetségen a vádlott részére ideiglenes magyar útlevelet állítottak ki, még aznap repülővel Budapestre utazott, majd a repülőtéren érvényes elfogatóparancs alapján őrizetbe vették. Az üggyel lapunk és a Hír Tv Riasztás című műsora is foglalkozik.

Nem csak a számok bűvöletében élőknek fontos, bár elsőre kétségtelenül száraz hírnek tűnik, hogy a KSH közzéteszi a legfrissebb GDP- és kiskereskedelmi forgalmi adatot. Hírt adunk róla.

Lesz mire figyelniük a sportbarátoknak is a képernyő(k) előtt, a délután ugyanis nem tartogat túl barátságos időjárást, a fagypont körüli hőmérséklethez havas eső társul, sportrovatunk passzív sportolást ajánl.

Kiderül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntnökei ma mekkora mértékben korlátozzák Oroszország részvételét a phjongcshangi téli olimpián februárban. Több részlet napvilágot lát az új Puskás Stadion mellett létesítendő gigantikus korcsolyakomplexumról. A hidegtől egy kicsit elszakadhatunk napközben, a női kézi-vb-n válogatottunk Argentína ellen kapaszkodik az utolsó szalmaszálba két hétvégi veresége (Norvégia, Svédország) után, a nap pedig európai topfocival zárul: pályán a Barcelona, a Juventus, a Manchester United, a Chelsea, a Bayern és a PSG is – utóbbi kettő egymás ellen játszik.

Ha már fagyos hangulatban telik a nap, lássuk benne tényleg a szépet is: délután négykor a fővárosi Ötvenhatosok teréről elindul a mikulástroli. A jármű is biztos szép, de a cél méginkább: ajándékokat gyűjtenek vele december 23-ig a rászorulók számára, az adományokat pedig a Mikulásgyárba juttatják el.

Aki rászorul, annak hasogassunk fát! De ne egymás hátán. Derűs napot!