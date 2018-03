Kósa itt, Kósa ott, Kósa mindenütt, Szita és társai készültségben

Hol van már a magabiztosan zagyvaságokat beszélő, újságírókat fideszeshez méltóan, pökhendien lepattintó Kósa Lajos? Csak szalad, szalad kamerák kereszttüzében, percekig nem szól, aztán csak annyit mond, minden hazugság, és minden napvilágot látó dokumentum kamu, kamu és kamu.

Belföld MN Kósa Lajos: Minden, minden kamu Kósa Lajos előbb öt percen keresztül menekült a kamerák elől, de aztán mondott néhány mondatot.

Mármint azzal kapcsolatban, hogy egy csengeri háztartásbeli rábízta volna 1300 milliárdos örökségének sorsát,800 millióval pedig megkínálta volna Kósa Lajos vicces édesanyját.

Szóval reméljük, Kósa Lajost ma esetleg sikerül szóra bírni az őt nagyon váró parlamenti nemzetbiztonsági bizottságban. A költségvetési bizottságban viszont az ellenzék Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert és Seszták Miklóst, a fejlesztési tárca vezetőjét faggatná arról, hogy mit tudnak Kósa mesés ezermilliárdjáról és a mama potom 800 milliójáról. A napirendi pont hivatalosan így szól: „Kósa Lajos meghatalmazott által kezelt 4,3 milliárd euróval kapcsolatban kifejtett tevékenységéről és annak következményeiről, különös tekintettel a kormány tagjainál folytatott érdekérvényesítésre, munkájuk befolyásolásának megkísérlésére, valamint az államadósság finanszírozására és a forint árfolyamára gyakorolt hatására.”

De hasonlóan kínos téma lehet a minisztereknek a letelepedési kötvények ügye és az elszabadult államháztartás hiány is. Továbbá a Párbeszéd képviselőjének egészségügyi dolgozókra vonatkozó 50 százalékos, azonnali béremelési javaslata.

Ha akarna, Kósa Lajos egyébként el is mehetne a bizottsági ülésekre, hiszen a kormánypárti kampánymenetrend szerint ma a fővárosban, a XVI. kerületben van jelenése. Kíváncsian várjuk, az Erzsébetligeti Színházban mivel próbálja meggyőzni a hallgatóságát arról, hogy újra a Fideszre kell szavazni. Már ha az Orbán-hívő szektatagokon és az újságírókon kívül lesz, aki erre vágyik egy finom vacsora helyett.

Ennél valószínűleg jobban járnak a csornaiak. A helyi Charles Bronsonként emlegetett Áder János szűkebb pátriájában ugyanis a felettébb szórakoztató Georg Spöttle lép fel magánszámával az egyik iskolában. Kollégánk még januárban járt a kormány egyik kedvenc biztonságpolitikai szakértőjének a fórumán, ahol persze minden a terror és a migránsok körül forgott, de valahogy mégis másként. Szó esett ufókról, a Vikingek sorozatról, és mesélt „merénylőszakállas” afgán szőnyegkereskedő barátjáról is.

Hasonló izgalmakat tartogat a csípős megjegyzéseiről, vaskos beszólásairól is ismert Tarlós István, aki – úgy látszik – most kapcsolódik be igazán a Fidesz választási élet-halál harcába. A főpolgármester hazai terepen kampányol: korábbi kerületi polgármesterségének helyszínén, Óbudán, az Eurocenterben, méghozzá a Vidám Színpadon várja a rá kíváncsi választókat.

Nem rest azonban az ellenzék sem, országszerte számtalan fórumon próbálják ők is meggyőzni a választókat, hogy aki kormányt akar váltani, a korrupciót le akarja tekerni, nem akar félelemben élni, viszont szeretne a munkájából, csalás nélkül jól megélni, annak bizony el kell mennie szavazni.

És nem utolsósorban cél lehet az is, hogy végre olyanok kerüljenek hatalomra, akiknek nem érdekük az ügynökakták eltüntetése, elhallgatása azért, mert a pártjukban meghatározó pozíciókban vannak egykori ügynökök. A fideszes Szita Károlyról már 2005 óta ismeretes, hogy ügynök volt, a Magyar Nemzet most azt is megírta, hogy lelkesen jelentett. A nyilvánvaló tények ellenére Szita ma is tagadja ügynökmúltját, kampánylejáratást emleget, s az ellenzékre mutogat.

De tudjuk azt is, nem Szita az egyetlen, akinek ügynökmúltja miatt már rég el kellett volna tűnnie a süllyesztőben. Róluk is szót ejtünk ma.

Megszólalhatna e fontos ügyben az elvileg pártok felett álló köztársasági elnökünk is, de mivel ma a víz világnapja van, Áder Jánostól ennél magasröptűbb eszmefuttatás várható. Ahogy tegnap Brazíliavárosban, a Víz Világfórum megnyitóján drámaian meg is állapította: a víz élet és halál kérdése. És ezzel nem is tudunk vitatkozni.

És ha már a határon túlra tekintettünk, figyeljük az EU-tagországok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek találkozóját is, a brexittárgyalásokat. De elemezzük majd Donald Trump még tegnap bejelentett drogellenes intézkedéseit is.

Aki pedig kicsit fellélegezne a pörgő kampányőrületből, az este 18.30-kor nézze meg Märcz Tamás tanítványait. A magyar férfi-vízilabdaválogatott Hollandia csapatával találkozik a Debreceni Sportuszodában.