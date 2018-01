Lázár János visszatér

Lázár János azon ritka kormánypárti politikusok egyike, akinek kvalitásait még ellenlábasai is készséggel elismerik. Nyilván lehet vele nem egyetérteni, de hogy kőkeményen megdolgozik kancelláriaminiszteri fizetéséért, az egészen biztos. Nagy tétekben mernénk fogadni arra, hogy ezt ma kora délután is bizonyítja majd, amikor hosszú szünet után újra „színpadra” lép az elmúlt években szokássá vált csütörtöki kormányzati sajtótájékoztató, azaz a Kormányinfó (újságírónyelven csak Lázár show) keretei között. És micsoda show lesz ez! Elég, ha csak Soros György Magyarországról történő kiutasításának tegnap feldobott ötletére gondolunk, és máris elégedetten csettinthetünk a gyönyörtől. De biztos felmerül majd az 1300 tavaly befogadott menekült, vagy a székelyek akasztását kilátásba helyező volt román miniszterelnök kérdése is – izgalommal várjuk, mit mond majd minderről a miniszterek minisztere. Mondunk még jobbat is: mindezek előtt a Magyar Nemzetnek is interjút fog adni Lázár János.

Tegnap bejelentették a „Stop, Soros!” törvénycsomagot is (ez különbözik a kormánysajtóban feldobott, fent említett kitiltósditól), ennek ma már elvileg a teljes szövege is olvasható lesz, de a tartalma már ismert. Kétésgkívül az ellenzék, az érintett civil szervezetek, és talán maga Soros György is reagál minderre, ha így lesz, a kormányzati viszonválasz sem maradhat el. Magyarán mondva: jó kis sárdobálós nap lesz a mai (is).

Röviden a további belföldi kínálatból:

A mostanság méltán hírhedt Állami Számvevőszék a levegő minőségének ellenőrzését ellenőrizte, ellenőrzésellenőrzésükről beszámolnak.

Folytatódik D. Sándorné („Bróker Marcsi”) büntetőpere a Kun-Mediátor ügyében hat sértetti tanú kihallgatásával.

Némileg talán megkésve, de újévi fogadást tartanak a budapesti katonaiattasé-testület tiszteletére, ahol köszöntőt mond Simicskó István honvédelmi miniszter.

Tudta ön, hogy pénteken indul az országos lakossági erdei fülesbagolytelelőhely-felmérés? Most már tudja. Ebben a témában tart „izgalmas, terepi” sajtótájékoztatót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Rajtolnak a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok (ez egy információcserét elősegítő fórumsorozat), az eseményt nem kisebb formátumú személy nyitja meg, mint Kósa Lajos.

MEgkezdődik az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás is, itt Rétvári Bence Emmi-államtitkár szólal fel.

Zsidó szervezetek megemlékeznek a budapesti gettó felszabadításának 73. évfordulójáról.

Szijjártó Péter külügyminiszter Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével tárgyal. Vajon szó esik-e majd a pusztuló határon túli magyar építészeti értékekről?

Külföldön:

Plenáris ülést tart az Európai Parlament, egyebek mellett kongói, tibeti és nigériai emberi jogi kihágásokról lesz szó.

Találkozik Theresa May brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök, hogy brexitről és migrációs kérdésekről tárgyaljanak.

Ferenc pápa Chile után Peruba látogat.