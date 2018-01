Lóbálná vagy mindjárt akasztaná a székelyeket a főromán? Talán ma kiderül!

Képzeljük el azt az elképzelhetetlen helyzetet, hogy bármely/bármikori magyar miniszterelnök, vagy akár számottevő magyar politikus románok akasztásáról beszél. Vagy legalábbis lengetéséről, lobogtatásáról, amennyiben kiteszik saját zászlajukat. Még ha nem is gondolja talán teljesen komolyan, de kimondja a primer jelentésükben ezt hordozó szavakat, ahogy tette a román kormányfő. (Az ügyről részletesen ITT olvashat.)

Az RMDSZ magyarázatot vár, a Jobbik szerint Mihai Tudosénak le kell mondania. Mint külpolos kollégáink jelezték: az RMDSZ után a két kisebbik magyar párt még adós egy „hogy tetszett mondani?” kezdetű közleménnyel. Egy biztos, az egykor Szász Jenő által fémjelzett Magyar Polgári Párt Facebook-oldalát ehhez nem érdemes ma sem vizslatni, ugyanis 2013-ból (!) való az utolsó bejegyzés. Ennek a nem éppen vidám, inkább az 1990 körüli Romániát idéző esetnek a fejleményeivel biztosan többször találkozhatunk a napokban, ha figyeljük a híreket. Mi foglalkozunk vele.

Reggel fél 10-kor Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke tart sajtótájékoztatót Románia budapesti nagykövetsége előtt (XIV., Thököly út 72.) – meglátjuk, lesz-e a magyar fellépésnek bármi hatása. (Lehetnek elképzeléseink.)

Más okból kínos ügy fejleményei is várhatók a nap során: a Szegedi Törvényszék terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmény ügyében tárgyal. Ahmed H. ügyéről van szó, pontosabban a megismételt elsőfokú eljárás folytatásáról. Ami az ügyészség és általa a migránskampányt folytató kormány számára kínos lehet (avagy lenne más országokban), az a tény, hogy kiderült: nem Ahmed H. tüzelte fel a tömeget Röszkén, csak órákkal a zavargás kirobbanása után bukkant fel, és nyugtatni próbált. Erről részletek a mai Magyar Nemzetben.

Az elmebaj ma is fokozódik: 11 órától tartja konferenciáját a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Nem, nem az oktatásról, a kórházakról, az önkormányzatiság jövőjéről vagy éppen az utak állapotáról fognak beszélgetni (vagy, mondjuk, a borkultúráról – óh, én demagóg). Hanem miről másról, mint Soros Györgyről. Nagy a baj, nagyon nagy. A konferencia címe: Polgármesteri összefogás a bevándorlásszervező irodákkal szemben. Az épület körül az Együtt és a Momentum is demonstrál, mi pedig tudósítunk, kintről is, bentről is.

Fejlemények várhatók a cseh elnökválasztás ügyében is: a csehek kilenc induló közül választhatják ki következő elnöküket. A törvény nem bízza a véletlenre a részvételi arányt, így a biztonság kedvéért péntek reggeltől szombat 14 óráig lehet az urna elé járulni. A jelenlegi elnök, Milos Zeman a legesélyesebb, de nyomában ott egy akadémikus, aki megszorongathatja. A jelöltek között orvos, énekes, nagykövet, de azért hétpróbás politikus is akad.

Fiatalok találkozója: Emmanuel Macron hivatalában fogadja Sebastian Kurzot. Nyilván nem hagyják ki, hogy a migrációról, az EU előtti kihívásokról beszéljenek. A Süddeutsche Zeitung mindenesetre máris úgy tálalja a találkozót, hogy Kurz egy anti-Macron. Sőt, már fel is sejlik a hírmagyarázatokban, hogy idén Európának vagy a macroni vagy a kurzi úton, de valamelyiken el kell indulnia. Vagyis a liberális-föderalista és a konzervatív-nemzetállami érvek csapnak össze.

A bolgár uniós elnökség kicsit megkavarja az erőviszonyokat, Boriszov Moszkvát érintő kijelentéseire várjuk, hogy felemelje fejét a politikai elit. Meg aztán Bulgáriának nem feltétlenül tetszik Lengyelország Brüsszel általi megregulázása sem, pláne, ha ez uniós források elzárásával járhat.

Külpolosainknak lesz tehát dolga ma bőven – köszönet Kuthi Áronnak a fenti velős összefoglalóért.

Most pedig sport: A Videoton FC labdarúgóklub tart sajtótájékoztatót Huszti Szabolcs leigazolása kapcsán. Interjút sajnos nem ad, évek óta alig nyilatkozik, nyolc éve nem vállalja a válogatottságot, az utóbbi tíz év egyik legjobb magyar labdarúgója. Írunk róla.

Továbbá kezdődik a kézilabda-Eb, mi csak szombaton játszunk, de pénteken Splitben horvát–szerb meccset tartanak 20.30-tól. És startol a rövid pályás gyorskorcsolya-Eb Drezdában, három napig tart, bemelegítés a téli olimpiára, amelytől aranyat remélünk ebben a sportágban.

Erdélyországgal kezdtük, kanyarodjunk is ide vissza a végére. 18 órakor a Fejér megyei Kápolnásnyéken (Deák Ferenc u. 10.) Margittai Gábor író, újságíró, lapunk korábbi munkatársa mesél élményeiről. A több más mellett a Tiltott kastély című kötet szerzője több ezer kilométert, csaknem száz helyszínt járt be Erdély ismert és szinte teljesen ismeretlen vidékein, hogy igazolja: a történelem a Kárpát-medencében is képes az önkorrekcióra. Arisztokratákat faggatva és velük együtt kalandozva, megrázó személyes sorstörténeteken és különleges kastélyok történetén át bontakozik ki az erdélyi főnemesek pokoljárásának és hazatalálásának felemelő históriája.

Napközben a fentiekhez 5-6 fokra, borús időre, szitáló esőre számíthatunk, éjszakára 2-3 fokra hűl a levegő. Az ilyen enyhe, nyirkos időben könnyű megbetegedni, úgyhogy csak óvatosan. És azért derűsen. Szép napot!