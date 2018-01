Ma foglalhat először állást a magyar külügy a kényes kérdésben

Valószínűleg rengeteg magyar kelt ma a szokásosnál korábban, hiszen Fucsovics Márton hajnali öttől Roger Federer ellen játszott az Australian Open nyolcaddöntőjében. Az mno.hu percről percre közvetítette a mérkőzést, amelyről még nagyon sokat fogunk beszélni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A nap talán legjobban várt eseményén így már túl is vagyunk, de nézzük, mi vár még ránk a későbbiekben!

Az ország nagyobb részén a fehér lett az uralkodó szín vasárnap, jó eséllyel pedig még ma is számíthatunk havazásra, így mindenképpen figyelmesen közlekedjünk!

A magyar kultúrát ünnepeljük a mai napon, talán emiatt is visszafogottabbak a szokásosnál a pártok és kevesebb sajtóeseményt hirdettek. Ünnepségek, sajtótájékoztatók, flashmobok követik egymást országszerte, este pedig bemutatják Szász János legújabb filmjét, A hentes, a kurva és a félszeműt. A női főszerepet játszó Gryllus Dorka nemrég Alindánál vendégeskedett, itt megnézhetik a felvételt.

Hír TV Gryllus Dorka 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

Azonban, ahogy tavaly, úgy idén sem mindenkinek felhőtlen az ünnep: a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete délelőtt petíciót ad át az Emmi kultúráért felelős államtitkárságának, mely a KKDSZ-szel történő bértárgyalás megkezdését követeli.

A kormány minden igyekezete ellenére továbbra is téma a titokban befogadott 1300 menekült ügye. Délelőtt össze is ül a házbizottság a Jobbik által kezdeményezett rendkívüli ülés kapcsán. A . A kellő számú aláírás összegyűlt, az ellenzéki pártok nagyon szeretnék meghallgatni Orbán Viktort is, ám valószínű, hogy sem a miniszterelnök, sem a kormánypártok nem lesznek majd ott.

Persze azért próbálkozik a Fidesz, így aztán van Stop, Soros! és Szél Bernadett elleni hadjárat is.

Hétfőn a legmagasabb üzemmódba kapcsol az Egyesült Államok diplomáciája: Mike Pence amerikai alelnök a barátságosabb egyiptomi és a harcosabb jordániai vizitek után Izraelben folytatja közel-keleti útját. Miután Donald Trump múlt év decemberében elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, a zsidók alighanem valóságos hősként köszöntik, a palesztinok viszont szóba sem akarnak állni vele. Ehelyett Mahmúd Abbász palesztin elnök Brüsszelben keres támogatást az uniós tagországok külügyminiszteri találkozóján. Érdekes lesz figyelni, vajon az eddig diplomatikusan hallgató magyar külügy milyen álláspontot képvisel majd. Főleg, hogy közben Rex Tillerson amerikai külügyminiszter is rajtuk tartja a szemét. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanis Londonba érkezik, hogy puhítsa kicsit legszorosabb szövetségesét, hiszen az utóbbi időben Jeruzsálem és Irán kérdésében sem értettek egyet, ráadásul Trump még a látogatását is lemondta.

Tillerson majd Párizst is útba ejti, mielőtt Davosban előkészítené a terepet főnökének, Donald Trump ugyanis ott lesz a kedden kezdődő Világgazdasági Fórumon.

Hamarosan itt a téli olimpia, ma már a magyar olimpiai és paralimpiai csapat ünnepélyes fogadalomtételére is sor kerül. Bár nem a téli sportok az erősségeink, a phjongcshangi játékok előtt több okunk is van a reménykedésre.