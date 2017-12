Ma jön a Mikulás, és kiderül, hogy élünk

Itt a december, az első igazi téli hónap, ennek megfelelően a mínuszok is megérkeznek hazánkba. Sapka, sál, kesztyű javallott, a tájékozódásban pedig mi segítünk.

Van itt pár tegnapi ügy, ami ma is folytatódhat még:

Ha hihetünk a kormánynak, most már nagyon itt lenne az ideje, hogy feljelentsék Hadházy Ákost. Őt egyébként – LMP-s társelnöktársával, Szél Bernadett-tel együtt – tegnap megbüntették, mert a parlamentben lehazugozták Németh Szilárdot.

Kiderült, hogy a Jobbik nem támogatja többé Morvai Krisztinát az EP-ben, aki állítólag a Fideszhez közelít.

Tényi István személyesen Orbán Viktorhoz fordult az Alindától eltiltott színháztörténész ügyében. Meg lennénk lepődve, ha a miniszterelnök érdemben reagálna erre, de hátha.

Szintén csütörtöki lapértesülés, hogy leválthatják az amerikai külügyminisztert, Rex Tillersont, akinek több csörtéje is volt már főnökével, Donald Trump elnökkel.

A soros (így, kis s-sel) EU-elnök észtek azt javasolták, hogy ne legyen kötelező kvóta.

Pénteken:

A külkereskedelem szeptemberi alakulásáról teszi közzé második becslését a Központi Statisztikai Hivatal. Ez már csak a Magyar Nemzeti Kereskedőház körüli perpatvar miatt is érdekes lehet: vajon hogy áll most (illetve állt szeptemberben) a keleti vagy a déli nyitás? A KSH A háztartások életszínvonala, 2016 című kiadványát is bemutatja.

Informális találkozót tartanak a visegrádi országok parlamenti elnökei Budapesten, amelyen természetesen Kövér László is részt vesz, sőt házigazdaként ő nyitja meg az eseményt.

Magyarországra látogat Joulupukki, a finn Mikulás. Állítólag a Finnair járatával érkezik Budapestre, lehet, hogy a rénszarvasok még december 6-ára gyúrnak – a formaidőzítés nem tréfadolog. A fővárosi és vecsési gyerekek mellett a Finnagora finn kulturális intézet és a ferihegyi reptér képviselői köszöntik. Mindemellett megnyílik a Mikulásgyár is, a Baptista Szeretetszolgálat pedig sajtótájékoztatón jelenti be tizennegyedik országos karácsonyi adománygyűjtő akciójának, a Cipősdoboz Akciónak a beindulását.

Makón József Attila halálának 80. évfordulója alkalmából tartanak emléknapot, koszorúzás is lesz a mellszobornál.

Pécsett a párkapcsolati erőszak következtében meghalt nőket jelképező piros sziluetteket helyeznek el a Király utcában. Bemutatkozik a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) Néma tanúk című kiállítása is, amely a 2016 novembere és 2017 októbere között elhunyt áldozatoknak állít emléket.

A fogyatékos emberek világnapja alkalmából a lábujjaival zongorázó Liu Wei, a kínai Got Talent felfedezettje lép fel Budapesten, a Nem Adom Fel Alapítvány meghívására.

Kilencedik alkalommal rendeznek ikertalálkozót Hajdúböszörményben.

A Paks II. projekt aktualitásairól tart előadást többek közt Süli János, a fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. A műszaki egyetemen egy konferenciát is tartanak az atomerőműről, szigorúan „politikamentesen”.

Átadják a Prima Primissima díjakat a budapesti Müpában.

Sport

Michelisz Norbert a vb összetett pontversenyének második helyéről várja az utolsó, katari futamot a túraautó-világbajnokságon. Nagy bravúr kellene hozzá, de még van esélye, hogy világbajnok legyen.

16 órától sorsolják a 2018-as foci-vb csoportjait.

Ha lemaradt volna róla, ajánljuk figyelmébe:

Simicska Lajos szerint Orbán Viktor hazaáruló, és átveri az embereket;

Lázár János szerint pedig Tibet ügye olyan, mint a harmadik nemé.

Interjút készítettünk Kovács Tamás volt fideszes, jövőbeni jobbikos képviselővel.