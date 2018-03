Ma kiderül, véget ér-e a születésnapos Kósa Lajos karrierje

Március 14-e van. Ha eddig nem tudta volna, ezen a napon ünnepli születésnapját Kósa Lajos, a Fidesz egyik „sikerpolitikusa”, korábban 16 esztendőn keresztül Debrecen polgármestere, jelenleg az Orbán kormány megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztere. És a nap kérdése az, hogy mi lesz Kósa Lajossal azután, hogy lapunk tegnap megírta: a birtokunkba került hiteles közjegyzői okirat szerint a politikus négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró (!!!) felett rendelkezhetett.

A Tóth Ádám közjegyzői irodájában készült dokumentumból kiderül, a fideszes politikus 2013. január 28-án kötött szerződést a megbízójával. A több mint ezerháromszázmilliárd forintnyi összeget az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél helyezték el - áll az okiratban. A dokumentum szerint a megbízó felruházta Kósa Lajost, hogy a megbízó helyett és annak képviseletében a jelzett összegből magyar államkötvényeket vásároljon, és azokat a megbízó nevén vezetett befektetési számlán elhelyezze.

Mivel az összeg elsőre valóban hihetetlenül soknak tűnik, a propagandasajtó azonnal hamisítással vádolt minket, amit természetesen rögtön cáfolni tudtunk. Kósa tegnap délelőtt még ködösített, délután már elismerte a dokumentum létezését, és azt is, hogy egy csengeri nő kereste meg őt azzal, hogy nagyon sok pénzt örököl, és azt be szeretné fektetni. Kósa azt állítja, hiába az okirat, végül abból nem valósult meg semmi, ő senkitől nem kért és nem is kapott egy fillért sem.

Estére aztán egyre sötétebb dolgok derültek ki: a 168 Óra például arról írt, hogy a megbízó nő férje két héttel ezelőtt öngyilkos lett, és állítólag a házaspár Csengeren több embernek is tartozott. Érdeklődve várjuk, a mai, újabb információk fényében Orbán Viktor leveszi-e a sakktábláról Kósát, vagy így küldi harcba Debrecenben az egyéni képviselői mandátumért.

A nap másik érdekes eseménye lehet, hogy délelőtt Márki-Zay Péter polgármester és Horváth András adószakértő sajtótájékoztatón számol be arról, milyen eredménnyel zárult a hódmezővásárhelyi önkormányzat átvilágítása a két évtizedes Fidesz-éra után. Az eseményről természetesen tudósítunk majd.

Megkezdődnek a március 15-i ünnepi megemlékezések is, az MSZP a Megyeri úti temetőben, Lebstück Mária síremlékénél, a Thürmer Gyula vezette Munkáspárt pedig a budapesti Kossuth téren koszorúz. A többi párt az ünnep napján emlékezik.

Tovább tart az pártok kampánykörútja is: Tóbiás József Orosházán, Gyurcsány Ferenc Győrben, Szijjártó Péter Tapolcán kampányol.

És néhány szó a nap fontos sporteseményeiről: Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán játszik hajnalban az Indian Wells-i torna negyeddöntőjében volt párostársa, Andrea Hlavácková és a román Monica Niculescu ellen.

A soproni kosarasok a női Euroliga negyeddöntőjének mindent eldöntő harmadik meccsén a Fenerbahce ellen lépnek pályára szerda este, munkatársunk a helyszínről tudósít. Eddig mindkét csapat idegenben győzött, a két nyert mérkőzésig tartó párharc állása 1-1. A labdarúgó-Magyar Kupa negyeddöntőjének szerdai odavágóin a Honvéd a Debrecent fogadja, a Balmazújváros a másodosztályú Békéscsabát. A Bajnokok Ligájában a Besiktas 0-5-ről indul a Bayern ellen a nyolcaddöntők visszavágóján, a Barcelona 1-1-re végzett Londonban a Chelsea-vel, s karnyújtásnyira van a legjobb nyolctól.

