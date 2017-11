Ma véget ér a pesti káosz, börtönbe kerülhetnek Fülöp kutya gyilkosai

November 29., szerda van, ami azt jelenti, hogy már csak 25 nap van karácsonyig és 32 nap van hátra az évből. Ezt már csak kibírjuk valahogy. Ez a nap sok mindenről nevezetes, például 1899-ben ezen a napon alakult meg az FC Barcelona, ami egyértelmű sikertörténet. Az már kevésbé, hogy 70 éve, 1947. november 29-én döntött úgy az ENSZ, hogy a brit mandátumterület Palesztinát egy arab és egy zsidó államra kell osztani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hűvös, felhős napra ébredünk, és ez így is marad. Már hajnalban esni kezd nyugat felől, a hegyekben pedig havas eső, hó is lehet, elsősorban Komárom, Nógrád megyékben, és Pest megye északi részén pedig ónos eső is előfordulhat, szóval nem árt vigyázni az utakon.

Ha már utak: szerdán véget ér a 16+1, vagyis a kelet- és közép-európai országok és Kína csúcstalálkozója. Erről várhatóan részletesen beszámolunk, de már most szólunk, hogy aki a fővárosban közlekedik, számítson a legrosszabbra, mert a távozáskor sem ússzuk meg lezárások nélkül. A teljesség igénye nélkül: reggel a Vár környékén, az Attila úton és a Krisztina körúton lesz lezárás. 10 órától Pesten az Andrássy utat és a Hősök terét zárják le, és például az M1-es metró, vagyis a földalatti sem jár majd. 11 és 12 óra között korlátozzák a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető útszakaszok forgalmát is. Részletek a BKK oldalán.

Külföld MN Peking felé, nyugati ellenszélben Magyarország lépéselőnybe került a Kína kegyeiért folyó versenyben – állítja a lengyel szakértő. Csakhogy ennek nem mindenki örül.

A kínai miniszterelnök budapesti tartózkodása miatt elszenvedett négy nehéz nap végeztével emlékezzünk meg az ismeretlen suzukisról, aki megmutatta, hogy a magyar ember nem hagyja magát:

A nap valószínűleg legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye, hogy a Nyíregyházi Törvényszéken reggel fél kilenctől ítéletet hirdetnek két rendkívül kegyetlen állatkínzó ellen: ők voltak azok, akik embertelen körülmények közt tartották a Fülöp nevű kutyát, amely el is pusztult. A tárgyalásra csak előzetes regisztrációval lehet bejutni, a bíróság épülete előtt tüntetés várható. Az ügy olyan nagy hullámokat kavart, hogy a parlamentig is eljutott, így nem véletlen, hogy Egyed Zsolt, a Jobbik képviselője a tárgyalás után sajtótájékoztatót tart „Igazságot Fülöpnek! – egy brutális állatkínzás margójára” címmel.

A belpolitikában természetesen a nemzeti konzultáció íveinek száma marad a sláger szerdán is, délelőtt például 10-től Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár tart sajtótájékoztatót „Nemzeti konzultáció – aktuális kérdések, részvételi adatok” címmel, amiből látatlanban arra következtethetünk, hogy már kétmillió ívet küldtek vissza a kormánynak.

Belföld MN A kormány kitart: rekordszámú konzultációs ívet emlegetnek Dömötör Csaba szerint megvan az 1,9 millió ív, és mindegyik egy bors az ellenzéki pártok orra alá.

Egy fokkal kifinomultabb migránsozásnak lehet tanúja, aki déltől részt vesz a Tett és Védelem Alapítvány „Biztonságban vannak-e az európai zsidók? Kihívások az európai migrációs válság és a fundamentalista iszlám terrorfenyegetettség tükrében” címmel rendezett konferencián. A magyar kormány két államtitkárral is képviselteti magát, és biztosak lehetünk benne, azt ígérik a zsidóságnak, hogy megvédik őket a muszlimoktól.

Az ellenzéki oldalon még mindig az összefogás vagy együttműködés a sláger, és szerdán a Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalom és a Viszlát, kétharmad! közösség valamit be is jelent, hogy szerintük, illetve a közvélemény-kutatások alapján hogyan szavazzon az egyszeri, változást akaró polgár.

A nemzetközi politikában a legfontosabb esemény, hogy Elefántcsontparton megkezdődik az Európai Unió – Afrikai Unió csúcstalálkozó. Szinte természetes, hogy a menekültválság, illetve általában a migráció és annak megállítása lesz az egyik kiemelt téma.

A sport világában szerdán nem számíthatunk kiemelt eseményre, de azért biztos sokan kíváncsiak a magyar női kézilabda-válogatott sajtónyilvános edzésére, hiszen a lányok hétfőn kezdenek a világbajnokságon. Este a világ körül egyedül hajózó Fa Nándor könyvbemutatójáról tudósítunk. A könyv címe stílszerűen: Magad, uram.