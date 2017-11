Menekülő miniszterek, visszatérő MIÉP, méregdrága forralt bor

Fagyos reggelre ébredt? Olyan hideg van, hogy legszívesebben ki sem dugná az orrát a takaró alól? Akkor van egy jó hírünk: szép lassan melegszik az idő, az ország nagy részén sütni fog a nap, és mire ebédelni megy, akár 10 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, vagyis – ha most még nem is úgy látja – egészen kellemes őszi nap van kilátásban, már amennyire ez novemberben lehetséges.

November 15-e egyébként lehetne a megbékélés napja is, hiszen ma ünnepli születésnapját az ősliberális Magyar Bálint, az SZDSZ egyik alapítója, egykori oktatási miniszter, az osztályozás ádáz ellensége, és a fideszes Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára is. Bizony, szinte mindenkiben van valami közös, még azokban is, akik ezt el sem tudják képzelni egymásról.

Ha nehezen szánja rá magát a munkába indulásra, gondoljon arra, hogy másnak sem könnyű, politikusaink például már „hajnali” kilenc órakor összeülnek a Parlamentben. Igaz, csak vitáznak majd néhány törvényjavaslatról, szavazniuk nem kell majd, így az előre borítékolható, hogy meglehetősen foghíjasak lesznek a padsorok.

Fél tízkor összeül a költségvetési bizottság is, amely immár hatodszor próbálja meghallgatni Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert és Pintér Sándor belügyminisztert a letelepedési kötvényekről. Arra próbálnak választ kapni, hogy hányan szereztek kötvény vásárlásával letelepedési engedélyt Magyarországon, és mennyit bukott ezen a magyar állam. Valószínűleg azonban ma sem leszünk okosabbak, hiszen Varga és Pintér eddig egyetlenegyszer sem jelent meg az ülésen, a fideszes többség pedig napirendre sem engedte venni a miniszterek meghallgatására vonatkozó javaslatot.

Belpolitikai fronton egyébként nem ígérkezik túl erősnek a mai nap, vezető politikusaink ma pihenőt tartanak, ezért arra is lesz időnk, hogy kilátogassunk a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra. Igen, jól látja, a vásár már mindenkit vár méregdrága forralt borral, kolbásszal és hurkával, valamint mindenféle csecsebecsével, pedig advent kezdetéig még több mint két hét van hátra. Hiába, a fogyasztói társadalomban már nem a hit és a Biblia, hanem a profit az úr. Videós riportunk már készül, amelyből hamarosan megtudhatja, idén érdemes-e kilátogatnia a vásárra, vagy jobban jár, ha inkább máshol és máshogyan készül a kereszténység legnagyobb ünnepére.

A parlament keddi döntése értelmében nagy bajba kerülhetnek azok a pártok, amelyek a választáson nem szerzik meg a szavazatok egy százalékát, az egykor szebb napokat látott Magyar Igazság és Élet Pártja, úgy tűnik, mégis újra előlép a homályból. A néhai Csurka István pártjának jelenlegi elnöke, Nagy Tibor a korrupció ellen emel szót, és pártja nevében amellett kardoskodik majd, hogy a miniszterelnök, a kormányzati szereplők és a képviselők három ciklus után ne indulhassanak ismét országgyűlési választáson.

A Munkáspártot sem riasztja vissza a kampányolástól a pénzvisszafizetéssel való fenyegetés: Thürmer Gyula pártelnök választási programot hirdet majd.

Az utóbbi hetekben nem múlt el nap úgy, hogy ne derült volna ki valamely köztiszteletben álló művészemberről, a valóságban aljas zaklató. Kérdés, ma ki kerül sorra.

Valószínűleg újabb részletek látnak napvilágot annak kacsán, hogy Tállai András államtitkár, NAV-elnök hogyan győzte meg a Molt arról, hogy éppen Mezőkövesden kell csökkentenie a benzinárat. Kíváncsian várjuk, ki áll még elő hasonló kéréssel, és arra is olyan előzékenyen reagál-e az olajcég, mint a NAV-elnök kérésére.

És talán azt is megtudhatjuk, mit mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az amerikai ügyvivőnek, amiért az amerikai külügyi minisztérium egy pályázat keretében összesen akár 700 ezer dollárral (187 millió forint) támogatná a magyarországi vidéki független sajtó létrehozását.

Kedden ámokfutó lövöldözött egy kaliforniai általános iskolában, és több embert meggyilkolt, mára talán kiderül, hogy ki volt ő, és mi volt az indítéka.

Amikor ön végre hazaér a munkából, és fáradtan lerúgja a cipőjét, a politikusok számára akkor kezdődik az igazi munka: már hetek óta járják az országot, hogy mindenkit meggyőzzenek arról, nekik kell megvédeniük bennünket valakitől. Ki-ki pártállása szerint vetíti elénk az ellenségképet, mi pedig kedvünkre választhatunk, hogy a migránsoktól, Soros Györgytől, Vona Gábortól vagy inkább Orbán Viktortól szeretnénk rettegni. Molnár Gyula MSZP-elnök Kecskeméten, Pogácsás Tibor fideszes államtitkár pedig Győrváron akar minél több embert meggyőzni saját pártjára igazáról.

Ha lakossági fórum helyett valami izgalomra vágyunk, nézze meg inkább a női kosárlabda-válogatottat, amely nyolc órától Miskolcon próbálja majd legyőzni az Albánia legjobbjait. A tét nem kicsi, a cél az Európa-bajnokságra való kijutás. Szombaton, az első meccsen bravúrral legyőztük idegenben Litvániát, így joggal reménykedhetünk a sikerben. Annyi csalódás után a megrögzött focidrukkereknek is érdemes átnyergelniük a kosárlabdára, ott talán most több babér terem nekünk. Persze csak addig, amíg nem jön a nagy magyar futballfeltámadás. Az biztos, hogy a nemzeti együttműködés rendszere mindent elkövet majd ezért.