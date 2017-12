Mi várható ma? A szokásos: migránsozás, sorosozás, bizonyítványmagyarázás

Minden kedves bányász olvasónknak boldog nemzetközi bányásznapot kívánunk! De ne csak azokat ünnepeljük Szent Borbála napján, akik fizikai valójukban létező nyersanyagokat termelnek ki a föld gyomrából, gondoljunk az egyre népesebb számú adatbányászokra is! Ők azok, akik a lassan az egész világot maga alá temető digitális adathegyekben végeznek mélyfúrásokat, és pengeélesre fent algoritmusaikkal termelik ki a felszín alatt megbújó értékes összefüggéseket. Ezek az információk nemcsak arra jók, hogy a segítségükkel a marketingesek még hatékonyabban találják meg a lehetséges vásárlóikat, hanem az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, az energiafelhasználás hatékonyabbá tételében és korrupciós ügyek felderítésében is segíthetnek. Persze az intelligens algoritmusok nem sokat érnek, ha a törvényhozás nem veszi figyelembe az észrevételeiket a jogszabályok kidolgozása során.

Ma ismét összeül az Országgyűlés, hogy olyan kérdésekről folytassa le a vitákat, mint a Magyarországnak járó uniós források felhasználása, az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer vagy a családtámogatási rendszer. Persze ez a két utóbbi téma valószínűleg nem sok jóra számíthat, mivel ezek a kezdeményezések ellenzéki pártoktól érkeztek. Az egyiket az MSZP, a másikat a Jobbik nyújtotta be. A nyugdíjrendszer reformja szinte minden nyugati társadalomban napirenden van, mivel annak alapja látszik megrendülni a lakosság elöregedése miatt. Nincs ez másképp Magyarországon sem.

Vannak olyan vélemények, melyek szerint a nyugdíjak reformját előbb-utóbb az egyre nagyobb szavazótábort jelentő nyugdíjastömegek fogják kikényszeríteni. Ennek már most is látszanak a jelei, de a kormány egyelőre az idősek alkalmanként néhány tízezer forintra rúgó lekenyerezésével próbál voksokat gyűjteni. Mindeközben az idősek gondozására alig költ.

A Németh Szilárd-féle retorikai iskola rajongói ma ismét díszbe öltöztethetik a szívüket, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ugyanis sajtótájékoztatót tart Kecskeméten, „Magyarország megvédi Európa határait” címmel. Jó kis sorosozós, migránsozós beszédre lehet számítani. Az elmondottak igazságtartalmát persze csak okosan, a szabályok betartása mellett szabad firtatni, nem úgy, mint az LMP-frakció tagjai, akiknek több százezer forint büntetést kellett fizetniük, amiért egy-egy „Hazudik” feliratú táblát tartva odaálltak a parlamentben a frakcióvezető mögé.

Ma az Országgyűlés gazdasági bizottsága is összeül, hogy meghallgassa Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Itt biztosan szóba kerülnek majd a különféle égtájak felé irányuló nyitások és a kereskedőházak ügyei is. A déli nyitás sikerességét minimum idézőjelbe teszi az a tény, hogy a külügyi tárca alá tartozó Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tizennégy kereskedőházat zár be – ebből négyet Afrikában (Afrikai régió, Dél-afrikai Köztársaság, Marokkó, Szubszaharai régió), ötöt pedig Dél-Amerikában (Brazília, Chile, Ecuador, Mexikó, Peru). A bezárt intézetek közül volt olyan, ami csak egy évig tartott nyitva, üzemeltetésük együttesen 600 millió forintba került a magyar államnak. Persze a kormányt nem olyan fából faragták, hogy könnyen feladja a terveit. Szijjártó Péter most épp Ghánához fűz szép reményeket.

Szijjártó Péternek egyébként elég feszes napja lesz ma. Az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén is meghallgatják, majd a V4-országok, valamint Bulgária, Görögország, Horvátország, Románia, Szerbia és Szlovénia minisztereinek találkozóján mond beszédet a Groupama Arénában.

Ha úgy érzi, nehéz napja van, gondoljon arra, hogy lehetne rosszabb is. Képzelje el, hogy érezheti magát Theresa May brit kormányfő ezen a zord hétfő reggelen. Ma folytat megbeszélést Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével és Michel Barnier uniós brexitügyi főtárgyalóval, és ő is biztosan tudja, hogy ez rázós menet lesz. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a britek nem fogják megúszni megrázkódtatások nélkül a brexitet. Ráadásul kellemetlen engedményeket kell tenniük, ha nem akarnak teljesen eltávolodni az uniós piacoktól. Theresa May legutóbb azzal próbált hatni az uniós tárgyalópartnereire, hogy egy nagy közös ellenséggel, Oroszországgal riogatta őket. Ha elfogynak az észérvek, jöhet a mumusozás.

Ma az is eldől, hogy szabadlábon védekezhetnek-e a leváltott katalán kormány előzetes letartóztatásban lévő tagjai, akiket saját kérésükre hallgatott meg az ügyet tárgyaló új bíró pénteken Madridban. A politikusok abban bíznak, hogy ha szabadlábra helyezik őket, akkor részt vehetnek a december 5-én induló választási kampányban. Ma dönt az illetékes belga bíróság is a Belgiumban tartózkodó Carles Puigdemont volt katalán elnök és kormányának négy tagja ügyében, a spanyol hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs végrehajtásáról.