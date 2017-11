Napi várható: armageddon Budapesten, Trump Ázsiában, vitanap a parlamentben

Mi is erre készülünk, készüljön ön is erre: íme a nap legfontosabb várható eseményei. Új rovatunk, kávé mellé.

Világvége Budapesten! Nem fővárosi olvasóinkat nyilván bosszantani fogja, hogy új rovatunkat, a Koffeint ezzel kezdjük, de mivel az ország vízfejű, muszáj foglalkoznunk azzal, hogy ma várhatóan összeomlik Budapest. Ez persze így mértéktelenül túlzó állítás, annyi bizonyos, ma nagyon sokan valamiféle armageddonra készülnek Pesten, mivel a hétfői lesz az első olyan hétköznap, hogy a 3-as metró jelentős szakaszát a felújítás megkezdése miatt lezárják (az első járatindulástól este 20.30-ig a Lehel tér és Újpest-Központ közötti szakaszon, továbbá esténként, szombaton és vasárnap a teljes vonalon, várhatóan egy teljes évre).

A következő hetek szitokszava minden bizonnyal a „metrópótló busz” lesz.

Érdemes lehet tanulmányozni mindeközben a BKK honlapján frissülő információkat is.

Összefoglalónk infografikákkal arról, hogy milyen munkálatokat terveznek az érintett szakaszokon:

Én mindenesetre azt javaslom, aki teheti, üljön biciklire – én is így teszek. Egyébként ezt tanácsolja a Magyar Kerékpárosklub is, amely szervezet jó érzékkel ma reggel indítja el a 3-as metró lezárásához kapcsolódó Metrópótló kampányát, ami bringás reggelivel és sajtótájékoztatóval startol a lezárt Gyöngyösi utcai metróállomásnál. Mi ott leszünk, és ezt követően riportereink is rajzanak majd ide és oda a városban, hogy beszámoljunk arról, mennyire borul majd a főváros tömegközlekedése.

A nagypolitika is aktivizálja magát természetesen. Horváth Csaba (MSZP) fővárosi képviselő is korán kel ma például: fél nyolckor már az Újpest Áruháznál lesz, ahol „Tarlós átverte a metrópótló buszokkal a budapestieket” címmel a metrópótló busz megállójánál tart sajtótájékoztatót.

Devizahitel vitanap. Egészen más értelemben ígérkezik rázósnak az Országgyűlés mai ülése. A fő téma – várhatóan öt órán keresztül – a devizahitel-károsultakról szóló vita lesz, amelyet az LMP kezdeményezett. (Múlt kedden egyébként a parlament meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot.) A vita az LMP és a Jobbik szónokainak pergőtüzével indul, de később sor kerül Gyurcsány Ferenc és Vadai Ágnes felszólalására is. Az MSZP pedig az utcán lép akcióba: mire ezeket a sorokat olvassák, Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője és Szakács László frakcióvezető-helyettes már valószínűleg javában tartja a sajtótájékoztatóját a Magyar Nemzeti Bank budapesti székháza előtt „a devizahitel- és brókerbotrány fő felelőseiről”.

Ha még egy kicsit borzolni szeretné idegeit, itt egy minapi cikkünk egy igen egzotikus jelenségről a magyar jelzálog-hitelezés területéről:



Bróker Marcsi a bíróság előtt. Ha már brókerbotrány, a mai napra mindenképpen izgalmas témának ígérkezik, hogy reggel megkezdődik a Kun-Mediátor-ügy tárgyalása a Szolnoki Törvényszéken. A büntetőper egyetlen vádlottja a sajtóban csak Bróker Marcsiként emlegetett D. Sándorné volt cégvezető.

Ultranagy Fradi-balhé. Várhatóan ma tovább görög a szombati Ferencváros–Debrecen mérkőzésen kitört verekedés és késelés ügye, amely egy már-már III. Richárd mélységű intrikává terebélyesedő küzdelem újabb epizódjának tűnik. A klub által támogatott új B-közép és a meccseket bojkottáló régi küzdelme sejlik fel a véressé váló történet mögött. Mindenesetre ma nem lennénk Kubatov Gábor helyében, akitől nyilván sokan szeretnék megtudni, hogy a Ferencváros vezetése miért gondolta úgy, hogy az új keménymag létrehozásában ilyen aktív szerepet kell vállalnia.

Trump körútja Délkelet-Ázsiában. Donald Trump amerikai elnök tegnap kezdte meg ázsiai körútját, amelynek első állomása Japán. A körút legfontosabb céljának Észak-Korea megregulázása tűnik, ehhez gyűjt térségbeli támogatókat az amerikai elnök. A japán miniszterelnökkel folytatott tárgyalások ígérkeznek a legkönnyebb menetnek, hiszen Abe Sinzóval váll-lapogatósan szívélyesnek tűnik a viszony. (Trump vasárnap érkezett a szigetországba, ahol már el is költött egy baráti vacsorát japán vendéglátójával a fogásait meglehetősen borsos áron kínáló tokiói Ginza Ukai Tei étteremben. A sajtóbeszámolók szerint a menü a következő volt: hokkaidói tengeri kagyló, szarvasgomba saláta, japán ise-ebi homárból készült leves, Tadzsima-marha steak.)

Várhatóan nem lesz sétagallop az út további része. Trump a tárgyalási maraton során Pekingben találkozik Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkárral, de valószínűleg tárgyalásokat folytat majd Vlagyimir Putyin elnökkel is Vietnámban, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezetének csúcstalálkozóján.

Az elnök dolgát tovább nehezíti, hogy nem éppen nyugodt országot „hagyott otthon”. Egyrészt az orosz befolyással kapcsolatos vizsgálat minden nap tartogat valami kellemetlen fordulatot számára, másrészt a vasárnapi, texasi fegyveres átmokfutás váhatóan ma és a következő napokban ismét előtérbe helyezi a lőfegyvertartás szabályozásának kérdését, ahol kellemetlen adalék, hogy Trump kampámnyának egyik finanszírozója a szigorítás ellen következetesen fellépő és igen befolyásos lobbiszervezet, az NRA volt.

Eközben Bonnban… ma kezdődik az ENSZ klímavédelmi konferenciája, húszezer meghívottal. Egyelőre még Amerika részvételével, de mivel Donald Trump júniusban bejelentette az USA kilépését a klímaegyezményből, nem világos, milyen állásponttal érkeznek majd az amerikaiak (A New York Times szerint a fosszilis energiahordozókat és az atomenergiát fogják majd megoldásként javasolni a klímaváltozásra). A csúcs témája a párizsi klímaegyezmény végrehajthatósága lesz, Amerika kihátrálása, Kína előrelépése. Pekingtől várják egyébként a résztvevők a legtöbbet: vajon be akarja-e tölteni a Trump visszahúzódása keltette űrt, és tényleg elkötelezi-e magát a megújuló energiaforrások mellett?

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az ön lakása is bármikor bepoloskázódhat. A klímaváltozás miatt.

Áder János Jordániában. A magyar diplomácia azért kelet felé is tekint: Áder János köztársasági elnök Jordániában tárgyal november 5. és 8. között. Arról nincsenek hírek, hogy beszélget-e majd tárgyalópartnereivel az Orbán Viktorral jó kapcsolatokat ápoló Zaid Naffáról. (Jordánia tiszteletbeli konzulja magyar állampolgárságot szeretett volna igényelni, de megbukott a terrorelhárítás átvilágításán.) Szerintünk nem, de mi rajta leszünk az ügyön, ahogy várhatóan ellenzéki politikusok is.

Ha lemaradt volna róla... olvasmányok a hétvégéről és az elmúlt napokból

Egy érdekes elemzés arról, hogy Nyugaton a zöldgondolat már egyre kevsbé '68-as módon balos, hanem inkább polgári, sőt sok esetben konzervatív politikai gondolat. A szó szoros értelmében.

A Magyar Tudományos Akadémia közoktatási elnöki bizottságának élére nevezték ki Pléh Csaba pszichológus-nyelvészt, a Közép-európai Egyetem kognitív tudományi tanszékének vendégprofesszorát. Tekintve, hogy a kormányzat viszonya nem éppen felhőtlen a CEU-val, ez érdekes menetnek ígérkezik. A professzorral készítettünk interjút.

Mindig is kíváncsi volt arra, hogy a kilencvenes évek végén hogyan került a képernyőre hirtelen ennyi „celeb”? A megoldás kulcsa Ómolnár Miklósnál keresendő, aki nem mellesleg ma már előszeretettel használja új bulvárlapját a kormány ellenségeinek megsemmísítésére. Egy bulvárpápa pályaíve részletes portrénkban.