Németh Szilárd elmegy a határig

Üdvözöljük Önöket a tavaszi óraátállítás utáni első Koffein olvasása közben. Remélhetőleg senki sem felejtette el, ha mégis, akkor most még talán nem túl késő. Miután egyeztettük az óráinkat, nézzük is meg, mi vár ránk ma!

Például kiderülhet, hogy visszaélt-e hatalmával Handó Tünde. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ellen Vasvári Csaba bíró indított munkaügyi pert, mert hiába pályázott kétszer is ítélőtáblai állásra, és hiába végzett mindkétszer első helyen, Handó mindkét alkalommal visszavonta a pályázatot. Ha Vasvári Csabának adnak igazat, az mindenképpen precedensértékű döntés lesz az OBH-elnök hatalmának korlátait illetően.

Németh Szilárd nagy útra indul. Ugyan nem Bécsbe, vagy Brüsszelbe megy, mint Lázár vagy Deutsch, de célja ugyanaz: migránsokat akar látni. A röszkei tranzitzónát célozza meg, no de nem egyedül, viszi magával párttársát, Gulyás Gergelyt, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét is. A látottakról pedig beszámol majd egy sajtótájékoztatón. Mi is ott leszünk, hogy meghallgassuk.

Pénteken írtuk meg, hogy az elmúlt hetekben párton belüli csatái miatt emlegetett Szabó Zsolt államtitkár több mint egymilliárd forintnak megfelelő összeget parkoltat egy közép-amerikai adóparadicsomban vezetett számlán. A politikus aznap videóüzenetben tagadta, hogy offshore-cége lenne és perrel fenyegetőzött. Kérdéseket azonban nem lehetett feltenni neki, pedig lakossági fóruma is volt aznap, ott azonban kidobók állták el a 24.hu újságíróinak útját. Most Hatvanban lesz jelenése, a 21-es főút egy szakaszát fogja átadni. Kérdés, vajon sikerül-e szóra bírni őt a kilátogató újságíróknak, vagy kordonok mögött fogja átvágni a szalagot.

Természetesen minden szinten tovább dübörög a választási kampány, más kormánypárti jelöltek is szalagátvágó ollókat fognak csattogtatni – már ha lesz elég sok olló és elég hosszú szalag.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Ma is lesz veszélyben óvoda, a fideszes Simon Miklós például az újfehértói intézmény elé hirdetett sajtótájékoztatót – kérdés, hogy megállja-e, hogy belekeverje a kisgyerekeket a kampányba.

Nem csak Szabó Zsolt nevét emlegették sűrűn pénteken és a hét végén, hanem Georges Leekensét is. A magyar labdarúgó-válogatott tavaly év végén kinevezett szövetségi kapitánya Kazahsztán ellen mutatkozott be a nemzeti tizenegy élén, már az első percekben elveszítve nagyjából a teljes ország bizalmát. A vége szégyenteljes vereség lett, kedden pedig Skóciával játszik a válogatott, így néhány nap alatt kellene óriásit javulni. Hogy ezt miképpen képzeli, azt Telkiben fogja elmondani – azt pedig majd meglátjuk a pályán, hogy sikerült-e.

Unió-Törökország-csúcs lesz a bulgáriai Várnában. Terítéken természetesen a török kapcsolatok, és a teljesen megfeneklett EU-csatlakozás, aminek lendületet csak az adhatna, ha Ankara végre garanciákat adna arra, hogy az emberi jogi jogsértések elleni küzdelmet, a sajtószabadságot, a terror elleni fellépést komolyan veszi.

Katalóniában is várható feszültség, miután Carles Puigdemontot őrizetbe vették a német hatóságok. Máris ezrek vannak a katalán utcákon.

Mark Zuckerberg sem nyugodhat meg, alighanem folytatódik vesszőfutása a Facebook-adatszivárogtatás ügyében.

