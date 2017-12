Orbán hazahoz valamit Brüsszelből, a Jobbik fáklyával tüntet ellene

December 15. van, és ami még ennél is fontosabb: péntek. Karácsonyig már csak kilenc nap van hátra, az évből pedig csak 16 nap maradt. Az eszperantisták világszerte ezen a napon ünneplik a nemzetközi nyelv megalkotója, Lazar Zamenhof születésnapját. 1970-ben pedig ezen a napon először szállt le és sugárzott adatokat ember alkotta szerkezet egy másik bolygóról: a szovjet Venyera–7 űrszonda ereszkedett le a Vénuszra, és 23 percig működött is.

Az időjárás-jelentés semmi jót nem ígér: újabb hidegfront közeledik és vonul át felettünk, aminek következtében nagyobbrészt borult égre, erős déli szélre számíthatunk. Kissé melegebb lesz, mint csütörtökön, ellenben sokfelé esni fog, sőt még zápor, zivatar is előfordulhat, az északi megyékben pedig ónos eső sem kizárt, szóval csak óvatosan az utakon!

A nap legfontosabb politikai eseménye nem Magyarországon zajlik, és nagyjából vége is lesz, mire a magyarok többsége felkel: az európai állam- és kormányfők csúcstalálkozója folyik csütörtöktől Brüsszelben, ahol a magyar kormány számára fontos menekültügyekről is beszélnek. Azt tudjuk, hogy mit vitt Orbán Viktor miniszterelnök a hátizsákjában Brüsszelbe, de pénteken az is kiderül, mit hoz haza onnan – ő pénteken szokott sajtótájékoztatót tartani az Európai Tanács üléséről.

FRISSÍTÉS! Egy rövid, alig másfél perces videóval a miniszterelnök már üzent is, de csak az derül ki, hogy nagy küzdelem, „politikai kézitusa” volt, az új menekültügyi rendszerről viszont nem született döntés.

A pénteki nap másik fontos politikai eseménye is kötődik Orbán Viktorhoz, csak kicsit másképp: délután öttől a Jobbik rendez fáklyás felvonulást a Fidesz budapesti, Lendvay utcai székházához, hogy „az orbáni önkény”, vagyis a pártra kiszabott, 660 milliós bírság ellen tiltakozzon. Szokatlan módon más ellenzéki pártok és egyéb közszereplők is csatlakoztak, maga a Jobbik viszont arra számít, hogy esetleg kormánypárti provokátorok próbálják megzavarni a demonstrációt. Az eseményről élő videotudósítást adunk.

Elvileg belpolitikai esemény, de lehet, hogy ma már inkább a szórakoztató kategóriába tartozik a Nemzeti Választási Bizottság ülése, amelyen öt népszavazási kérdés hitelesítéséről döntenek. Ebből hármat a Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Párt adott be, és mindegyik a marihuána valamiféle legalizálását próbálja elérni. Ezt amúgy egyszer már megpróbálták, de akkor nem jártak sikerrel, mert a kábítószer legalizálása a testület szerint nemzetközi egyezménybe ütközik.

A sport világában – számunkra – a dániai rövid pályás úszó Eb a legfontosabb, ahol a 200 férfi vegyes és Bernek Péter lesz fókuszban, és persze Hosszú Katinka, aki 100 vegyese mellett 200 háton és pillangón is szerepel. A női kézilabda-világbajnokságon ma már a legjobb négy között játszanak, de sajnos nem a magyarok. Az elődöntő programja Hamburgban: Svédország–Franciaország 17.30, Norvégia–Hollandia 20.30. A mérkőzéseket a Sport 1 élőben közvetíti.