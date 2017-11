Orbán Viktor, luxemburgi csata és libapácolás

Szomorúan indul a reggele? Borult az ég, és libabőrös lesz már attól is, ha kinéz az ablakon? Sebaj, gondoljon arra, hogy lesz ez még rosszabb is, végül is ma még 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, egy hónap múlva pedig, amikor karácsonyra készülődve mínuszokban toporog majd a buszmegállóban hatalmas cekkerekkel, vágyakozva gondol majd a mai napra. Úgyhogy ne legyen olyan búskomor, hiszen egy csomó izgalmas dolog vár ma önre, és rengeteg tennivalója is van.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Holnapután ugyanis Márton-nap lesz, és ha nem akar lemaradni a legjobb falatokról, jobb, ha már ma megveszi a libát. A libahúst célszerű napokkal előbb befűszerezni, úgyhogy érdemes ma nekilátni. Aki nem szeret bajlódni a konyhában, és rengeteg pénze van, annak javasoljuk a Márton-napi borfesztivált a Hotel Gellértben, amely már ma megnyílik, és egészen vasárnapig várja a libahúsra vágyó vendégeket.

Bizonyára sokan dühösek a metrófelújítás miatt, hiszen kicsit hosszabb a menetidő a pótlóbuszokkal, ráadásul várakozni is csak a szabad ég alatt lehet, de higgye el, nem csak ön kel korán.

Politikusaink például már reggel nyolc órakor összegyűlnek a Parlamentben, legalábbis a nemzetbiztonsági bizottság tagjai, hogy megtárgyalják hazánk nagyon fontos ügyeit. Amelyekről sajnos mi nem sokat tudhatunk, mert annyira titkosak, és olyan nagy a kockázatuk, hogy zárt ülésen tárgyalnak róluk. Persze igencsak gyenge firkászok lennénk, ha nem derítettünk ki volna semmit a mai ülésről, ezért most megosztjuk önökkel biztos forrásból származó információinkat.

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

Úgy tudjuk, az ülésen szóba fog kerülni, hogy egy nem nyilvános előterjesztés – melyet az sajtó azért már megszellőztetett – szerint a kormány egy gigantikus adatbank létrehozását tervezi, amelybe nemcsak az államigazgatási szervek, hanem a helyi önkormányzatok, bíróságok, ügyészségek, közjegyzők, de még a közüzemi szolgáltatók birtokában lévő adatokat is feltöltenék.

Beszélni fognak arról, hogy magyar szélsőjobboldali szervezetek oktatóanyagként használták fel az Iszlám Állam terrorszervezet videóit. És közelebb próbálnak jutni ahhoz is, hogy lehet-e összefüggés a hazánkba érkezett azeri pénzek és a baltás gyilkos kiadatása között.

Ma ismét bíróság elé áll D. Sándorné. Ő az az asszony, akit Belize-ben, San Pedróban tartóztattak le, miután odamenekült a felelősségre vonás elől, és hónapokig bujkált. A vád szerint az asszony tizenöt év alatt 767 embert csapott be, és több mint 12 milliárd forinttal károsította meg őket. Legutóbbi cikkünk a témában ITT olvasható.

Bűnügy és baleset MN Kun-Mediátor-botrány: jövő héten kezdődik a büntetőper Több mint kétszáz tanút hallgatnak majd meg. Elsőfokú ítélet 2018 őszén várható.

Kilenc órakor már maga Magyarország miniszterelnöke is színre lép, a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén szólal fel. Hogy pontosan miről beszél majd a külföldön élő magyarok képviselői előtt, azt nem tudjuk, de arra mérget mernénk venni, hogy a közös ellenség, Soros György biztosan központi eleme lesz beszédének.

Ugye ön is szeretne hosszabb karácsonyi szünetet? Ezért küzd néhány szakszervezet és egy magánszemély, Bíró Zoltán, és ha elegendő aláírást összegyűjtenek, akár még valósággá is válhat december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása, ebben az esetben ugyanis népszavazást kell kiírni az ügyben. Jól ismerte fel ezt Karácsony Gergely is, akinek pártja – véletlenül sem a kampány jegyében – ma délelőtt bejelenti, hogy a Párbeszéd bekapcsolódik a szakszervezetek népszavazási kezdeményezésébe. Mivel a helyszín a Nyugati téri aluljáró, valószínűleg rögtön szignókat is gyűjtenek majd, úgyhogy ha szeretne még egy szabadnapot, cselekedjen!

Az MSZP még megmaradt tagjainak egy része Kazincbarcikára vonul, ahol Tóth Bertalan frakcióvezető, Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő és Gúr Nándor alelnök részországgyűlésen vesz részt, bármit is jelentsen ez.

Bizonyára a művészvilágban sokan nyitják ki reggelente rettegve a napilapokat, hogy éppen ma kiről derülnek ki megdöbbentő dolgok, és igen valószínű, hogy a zaklatási botrány csütörtökön is továbbgyűrűzik majd. Kérdés, ki kerül ma célkeresztbe.

Fejlemények várhatók a Ferencváros szurkolóinak késeléses ügyében is, végre kiderülhetne, ki a felelős azért, hogy szembekerült egymással egy zárt szektorban a vénaszkenneres beléptetés miatt korábban a meccseket bojkottáló tábor és az őket – állítólag a Kubatov Gábor-féle klubvezetés támogatásával – pótolni próbáló csoport vezetője.

Ha hazaértek a munkából, nézzék meg a rövidpályás úszó-ob döntőit, ahol ugyan Hosszú Katinkát nem, számos hazai sztárt és úszólegendát láthatnak majd.

És ha már leültek a tévé elé, ne is álljanak fel, hiszen egy igaz magyar ember szereti a futballt, különösen a magyart, márpedig aranylábú fiaink ma felveszik a stoplis cipőt, és megküzdenek Luxemburg rettegett gólvágóival. Igaz, hogy a vb elúszott, a kapitány már búcsút intett, Szélesi Zoltán csak két meccsre kapott megbízást a nemzeti tizenegy vezetésére, és a húzóemberek jó része el sem utazik a meccsre, de csak azért is: „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”