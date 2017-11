Orbán Viktornak most igazán jól kell beosztania mondanivalóját

Péntek van. Szinte hétvége. Önmagában ez is jó hír. De ha ennyi nem elég, azt ajánljuk, szánjon rá néhány percet, és olvassa el, milyen eseményekkel kerülhet be a történelemkönyvekbe 2017. november 10-e.

Trump és Putyin

Nem könnyű a politikusok élete. Biztosan gyakran előfordul, hogy legszívesebben lekennének egy hatalmas pofont a tárgyalópartnerüknek, de ehelyett csak sután mosolyognak a kamerákba, miközben egymás kezét szorongatják. Valami hasonló játszódik majd le ma Vietnámban, ahol Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján. Alig néhány nap telt el azóta, hogy kínai újságírók kérdéseire válaszolva Putyin odaszúrt amerikai kollégájának. Sőt burkoltan annak szavazótáborát is leszólta. Ma kiderül, Trump válasz nélkül hagyja-e a csipkelődést.

A találkozón biztosan szóba kerül majd Észak-Korea is. Az amerikai elnök a jelek szerint azt szeretné, ha a többi nagyhatalom, köztük Kína is részt vállalna az időnként duzzogó kisgyerekként viselkedő Kim Dzsongun megfékezésében. Ki tudja, lehet, épp ma áll be fordulat a hosszú évek óta tartó konfliktusban. Persze ebből a nyilvánosság nemigen vesz észre mást, mint azt, hogy sűrű vakuvillogás közepette kezet ráz egymással két nagyhatalom vezetője.

Külhoniak

Tegnap a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) ülésezett, ma pedig a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tart találkozót Budapesten. Mindkettőt Orbán Viktor miniszterelnök nyitja, nyitotta meg. A kormányfő kitűnő szónok, de biztosan nincs könnyű dolga. Jól be kell osztania a mondanivalóját, hogy mindkét napra jusson belőle. Adja magát a ritka retorikai lehetőség, hogy az első napon feldobott labdát a második napon elmondott beszédében csapja le. Ma eldől, hogy kihasználja-e ezt a sanszot.

Tegnap egyébként erről beszélt.

Gazda Albert erre reagáló vezércikkét pedig itt olvashatják.

Úgy tudjuk, a miniszterelnök ma a határon túl élő családok fontosságáról fog szónokolni. Erre abból lehet következtetni, hogy a következő tematikus évről a Máért dönt, és ők azt szeretnék, ha 2018-ban a külhoni magyar családok kerülnének a figyelem középpontjába. Ebben minden bizonnyal Gyurcsány Ferenc is a segítségükre lesz, hiszen neki talán még nagyobb szüksége van a határon túli honfitársaink szavazati jogát elutasítók voksaira, mint a Fidesznek a külhoniakéra.

Dőlnek a dominók

Ha valaki egyszer arra kérne, hogy gimnazisták számára szemléltessem a dominóhatást a jelenkori közéletben, akkor biztos, hogy a Harvey Weinstein zaklatási ügyét venném elő. Két médiaismeret-órát könnyedén meg lehetne tölteni a tovagyűrűző botrányokkal. Ezeken kívül egy erkölcstanórára is szükség lenne az esetek megemésztéséhez. Hogy ma mi fog történni, kire vetül rá a gyanú árnyéka, arról csak találgathatunk. Több időzített bomba is ketyeg, hiszen a zaklatások a társadalom minden rétegét átszövik. A kifakadási hullám hatására évtizedekig titokban tartott esetekről is fellibben a fátyol. Tegnap például Gina Lollobrigida is beismerte, hogy szexuális erőszak áldozata volt. Meglepne, ha ma nem derülne ki valami. A dominókat nem lehet megállítani.

Gazdaság a mérlegen

Ma a sokat átkozott hitelminősítők egyike, a Fitch Ratings ismét mérlegre teszi a magyar gazdaságot, és ezen keresztül a magyar kormány munkájáról is véleményt mond. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a hitelminősítő a parlamenti választások előtt már nem nyúl az osztályzathoz. Ők most a befektetésre ajánlott kategória alján tartják Magyarországot.

Advent? Ilyenkor?

Aki megfordul időnként a bevásárlóközpontokban, az észrevehette, hogy évről évre egyre korábbi időpontokban kerülnek ki a karácsonyfák és az ünnepi díszek a folyosókra. Lassan ott tartunk, hogy halottak napi mécsesek ragyognak a fenyőágakon. Az idei Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár is ma nyit hivatalosan. Hagynak időt a vásárlásra, az biztos.

Márton estéje

Igaz, hogy Tours-i Szent Márton ünnepe november 11-én szombaton lesz, de a Márton napi események már ma elkezdődnek. Soltvadkerten például elindul a X. újbor ünnep, ahol már az idei borokból is kóstolhatnak az érdeklődők. Azt beszélik, hogy ez különösen jó évjárat lesz. Hogy valóban az lesz-e, majd elválik. De tippelgetni és kóstolni azért lehet. Libatepertő mellé valami könnyű vöröset.