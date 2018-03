Összehord a miniszter tücsköt-bogarat

Hiába van itt a tavasz, hideg reggelre ébredünk, havazás, hószállingózás várható napközben, és nem lesz melegebb mínusz 3 foknál. A hideg legdurvább következménye, hogy a Magyar Szociális Fórum adatai szerint csak az elmúlt napokban 21 ember fagyott meg. Figyeljünk egymásra!

A kampány ugyanakkor már hevesen zajlik, fejlemények várhatók Czeglédy-ügyben, kiderülhet, tovább osztja-e indulásával a baloldali ellenzéket, vagy sem. Beszámolunk a főbb eseményekről.

Hír TV Czeglédy állítja, megpróbálták rávenni, hogy valljon Gyurcsány ellen Erről beszélt a baloldali politikus a Hír TV Egyenesen című műsorának stúdiójában.

Diplomáciai nagyüzem is lesz, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalában fogadja Boris Johnsont, Nagy-Britannia külügyminiszterét. Biztos sokan tudják, hogy ki ő, de azért meg is mutatjuk:

Boris Johnson krikettjátékon indiai látogatásán Kalkuttában 2017. január 19-én Fotó: Dibyangshu Sarkar / AFP

A visegrádi országok házelnökeinek találkozója is ma zajlik, Kövér László tart bevezető előadást, megírjuk, mit mond. Ehhez érdekes adalék, hogy a Nézőpont Intézet nemrég ismertetett adatai szerint a térség más országaiban megkérdezettek 63 százaléka alkotott pozitív véleményt Magyarországról. A Charta XXI Megbékélési Mozgalom számára készült felmérés szerint a bolgárok 85, a szlovákok 74, a csehek 73, a szerbek 70 százaléka gondol ránk jó érzésekkel. Viszont a nagy barát Lengyelországban ez az arány meglepő módon csak 60 százalékos (!), ahogyan a szlovénok és a horvátok esetében is. A magyarok leginkább Ausztriáról (73 százalék), Horvátországról (68 százalék), Szlovákiáról (58 százalék) és Szlovéniáról (57 százalék) alkottak pozitív véleményt. A szerbek esetében 32 százalék alkotott pozitív és 29 százalék negatív véleményt, míg a románok esetében ez az arány 35 és 37 százalék. Ukrajna megítélése egyértelműen negatív a magyarok körében, csak 23 százalék alkotott pozitív és 43 százalék negatív véleményt – olvasható a kutatásban.

Ukrajna megítélése alighanem a magyarságot ért atrocitások miatt is ilyen alacsony, ma is várhatók fejlemények a KMKSZ ungvári székháza ellen elkövetett merénylet ügyében, nyomon követjük. Ahogyan a szlovákiai újságíró-gyilkosságról szóló friss híreket is.

Hogy szóljunk valami könnyedebbről is: a szerencsi Rákóczi-vár színháztermében Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter számol be a helyi gazdafórumon elhangzottakról, összehord majd biztos tücsköt-bogarat.

Átutazó Tóth Szabolcs Töhötöm Tücsköt, bogarat Fazekas Sándor és Németh Szilárd láthatóan azon dolgozik, hogy az egész magyar konyhaművészetet bezárja egy piros aranyos tubusba.

Végül sport: olimpiai bronzérmes súlylökőnknek, Márton Anitának szabadtéren és teremben is van már vb-ezüstje, ma 21.10-től a szabadtéri atlétikai világbajnokságok első magyar aranya a tét. De dobogós helyezésben legalább reménykedhetünk.

Aki utálja a hideget, annak pedig biztatásul: már nem tart soká, szombattól minden pozitívra fordul!

