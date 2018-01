Tizenegy korábbi kormánytag próbálja megállítani Orbán Viktort

Köszöntjük kedves olvasóinkat 2018 első Koffeinjében, reméljük, mindenki feltöltődött az ünnepek alatt, és újult erővel kezdte az új évet! Nézzük is, mi vár ránk ma!

Lassan a politikai élet is visszatér a megszokott mederbe, több vezető politikus is sajtótájékoztatón reagál az elmúlt napok híreire.

Bősz Anett, a Liberálisok szóvivője Terrorveszéllyel riogatja az Orbán-kormány már az ovisokat is – ne csináljanak műveleti területet az oktatási intézményekből címmel hirdette meg a sajtóeseményét. Mint mi is megírtuk, az Emmi óvodáknak küldött decemberi levelében terrorelhárítási terv kidolgozására szólította fel az intézményeket. Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének elnöke mindenesetre már megszólalt, szerinte a választási kampány miatt lett fontos, hogy foglalkozzanak ők is a terrorral, így viszont még kevesebb idejük marad tanítani.

Az már hónapok óta köztudott, hogy Pécsnek kezelhetetlenre duzzadt az adósságállománya, és a kormány tartja lélegeztetőgépen. Az év végi hírek szerint Miskolc is szorult helyzetbe kerülhet; Jakab Péter, a Jobbik helyi frakcióvezetője fel is teszi a kérdést: a választás után jönne a miskolci feketeleves?

Párttársa, Dúró Dóra a pedagógusok helyzetével foglalkozik, mégpedig azzal, hogy miért csak a bérminimumot érdemli egy diplomás pedagógus. Többször megírtuk már: bár a kormány évek óta a pedagógusbérek emelését ismételgeti – ami valóban megtörtént –, arról nem tesz említést, hogy ezek minimálbérhez kötöttségét eltörölték, vagyis értékállóságuk nincs garantálva.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke már nem is a kormánypártokat kérdezi, hanem egyenesen a visegrádi négyekhez fordul a Schmidt Máriáék által szervezett kormányzati támogatású V4-konferencia szélsőséges meghívottjai miatt.

Az új lengyel kormányfő, Mateusz Morawiecki első hivatalos külföldi látogatása Magyarországra vezet, szerdán Orbán Viktorral tárgyal. Lesz miről beszélniük, hiszen mindkét országot sok kritika éri uniós szinten, sőt, a lengyelek ellen már meg is indították a hírhedt 7. cikk szerinti eljárást.

Ma színre lép a „Válasszunk! 2018” csoport. Balázs Péter volt külügyminiszter kedden tudatta, hogy a rendszerváltozás utáni kormányok több tagja új mozgalmat hozott létre – köztük Bod Péter Ákos és Mellár Tamás –, hogy segítsen összefésülni az ellenzéki pártok programját, néhányuk pedig arra is kész, hogy szerepet vállaljon Karácsony Gergely árnyékkormányában. Sokkal többet egyelőre nem lehet tudni, de a 11 órára meghirdetett háttérbeszélgetés 11 egykori kormánytag résztvevője valószínűleg több felmerülő kérdést is tisztáz majd.

Koszta János tizenhárom évesen kezdte labdarúgó-pályafutását, s tavaly, ötvennyolc évesen fejezte be. Több mint negyven év távlatából úgy látja, az eredménykényszer nem segíti a honi futball fejlődését. És szerinte csak akkor lesz változás, ha a szegény réteg gyerekeit is be tudják vonni a sportágba. Interjú.

A magyar külügyminiszter nem ment el az Európai Unió Budapesten akkreditált nagyköveteinek év végi találkozójára, a diplomaták szerint a kormányt egyre kevésbé érdekli az ország külföldi megítélése.

Orbán Viktor miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz-támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak. Anyagi hozzájárulást kér tőlük a kampány költségeihez.

Laár András egy ellopott erősítőt keresett, majd rendőrt hívott arra, aki jelezte, hogy talán megtalálta.