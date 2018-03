Történelmi nap: egy fideszes képviselő olyat fog tenni, mint pártjából eddig senki

Nézzük, hogy a közeledő tavaszias idő mellett mire lesz érdemes figyelni kedden!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje Gustav Fridolin svéd oktatási miniszterrel tárgyal délelőtt. Az elmúlt hetek kormánymédiás és kormánypárti kampánya alapján akár arra is gondolhatnánk, hogy hozzánk kíván menekülni, de nem: a sikeres jövő zálogát fogják felvázolni.

Az Európai Parlament több bizottságában is téma lesz Magyarország: délelőtt a költségvetési ellenőrzésiben, délután pedig a női és esélyegyenlőségiben.

Csenger az elmúlt két hétben az ország egyik legismertebb településévé vált, köszönhetően Kósa Lajosnak és az 1300 milliárdos közjegyzői okiratnak. Kövér László most úgy döntött, bemerészkedik az oroszlán barlangjába, egy tetőteret fog átadni a járási hivatalban. Igaz, lehetséges, hogy csak azért vállalkozott a veszélyes útra, mert ő is olvasta, hogy Szabóné épp külföldön van. A házelnök ha már arra jár, este egy választási fórumot is tart Nyíregyházán.

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

Kósa Lajos természetesen nem megy Csengerbe, sőt, nagyjából sehova, ahol újságírókkal találkozhat. Az MSZP politikusai most Debrecenben keresik, Hol a lé Lajos? címmel tart sajtótájékoztatót Gulyásné Gurmai Zita és Szakács László. Ezt követően pedig a helyi Quaestor- és devizakárosultak utcafóruma és tüntetése következik.

Lázár János viszont nem tűnt el, sőt! Bécs után most Székkutason lesz jelenése, Fazekas Sándorral közösen tartanak választási fórumot. Azt csak remélhetjük, hogy az épületet az esemény előtt alaposan kitakarítják, nehogy sorosista rovarokat találjon benne a földművelésügyi miniszter.

Átutazó Tóth Szabolcs Töhötöm Tücsköt, bogarat Fazekas Sándor és Németh Szilárd láthatóan azon dolgozik, hogy az egész magyar konyhaművészetet bezárja egy piros aranyos tubusba.

Budapest XVI. kerületében olyan eseményre is sor kerül ma, amely eddig példa nélkül áll ebben a kampányidőszakban: egy fideszes képviselőjelölt leül vitázni valamelyik ellenfelével. Teszi mindezt azok után, hogy Orbán Viktor és a nyomában a párttársai „a viták ideje lejárt” szlogennel mondanak nemet minden hasonló felvetésre. Tehát akkor a történelmi esemény: 18.30-tól Szatmáry Kristóf (Fidesz–KDNP) fog vitázni a momentumos Hollai Gáborral. A Facebookon bárki élőben követheti az utóbbi időben több kellemetlen ügyben is előkerült kormánypárti politikus és ellenfele összecsapását.

Gyurcsány Ferenc nosztalgiázni fog: Kuncze Gáborral tartanak közös fórumot Budapesten, a Király utcában. Az SZDSZ egykori elnöke már be is szállt a kampányba: telefonhívásokkal buzdítja a szavazókat a DK támogatására.

A napot pedig a magyar labdarúgó-válogatott zárja, Georges Leekens legénysége 20 órától Skócia legjobbjai ellen játszik. Vajon sikerül valamelyest feledtetni a Kazahsztán elleni szégyenteljes vereséget? Nézzük, mit ígért a kapitány!