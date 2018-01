Tüntetéssel, bizottsági üléssel állunk ki a romániai magyarokért – ez várható ma

Ma ismét megmutatkozott, hogy a hidegháború végével beköszöntő (gyakorlatilag) egypólusú világrend lassan valami újnak adja át a helyét. Ezen lehet bánkódni, lehet neki örülni, de viszonyuljunk bárhogy a változásokhoz, fel kell készülnünk az új rend kihívásaira. A mai napon épp egy ilyen helyzetnek lehetünk a tanúi. Sokak szerint az Észak-Koreához kapcsolódó válság a világunkat leginkább fenyegető konfliktus. Tegnap Ferenc pápa is kifejezte ez iránti aggodalmát. Nyilvánvaló, hogy megoldást csak összefogással lehet elérni. Ennek tükrében akár reménykeltő hír is lehetne, hogy Vancouverben ma több a válságban érintett ország külügyminisztere ül össze, hogy megpróbáljanak kitalálni valamit. Csakhogy a résztvevők listáját böngészve rögtön hiányérzetünk támadhat: olyan országok maradnak távol mint Kína vagy Oroszország. Márpedig nélkülük nehéz lesz kidolgozni egy mindenki által elfogadható megoldást. Kína azért nem lesz jelen, mert a külügyminisztere szerint túl sokan hiányoznak ahhoz, hogy igazán komolyan lehessen venni a találkozót. Pontosan nem nevezte meg, hogy mely országra vagy országokra gondol, de biztosan nem tévedünk nagyot, ha arra az Oroszországra tippelünk, amellyel néhány napja egyeztek meg abban, hogy összehangolják az Észak-Koreával kapcsolatos terveiket. Márpedig Oroszország egyenesen destruktívnak nevezte a találkozót, és esze ágában sem volt minisztert küldeni rá. Így persze a kieszközölt megállapodások sikere is minimum kétségesnek tűnik.

Hazánkban szerencsére nem változó sikerrel végrehajtott rakétakísérletek forralják a kedélyeket, hanem Mihai Tudose román miniszterelnök akasztásos beszéde. Igaz, a román kormányfő azóta megpróbált kihátrálni a sztoriból, mondván a lógáson nem akasztást értett. De a jelek szerint sem a romániai, sem a nem romániai magyarokat nem sikerült meggyőznie. Végül tegnap este párttársai lemondásra kényszerítették. Ma este 6 órától tüntetés lesz a budapesti román nagykövetség előtt, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke pedig délután 3 órára összehívta a testület rendkívüli ülését. A parlament honlapján olvasható adatok alapján a külügyi és a nemzeti összetartozás bizottsága együttesen ülésezik majd. Hogy mire jutnak a testületek, azt nem tudni, de annyi biztos, hogy ez az ügy tartogat még fordulatokat.

Ma az Alkotmánybíróságon is zajlik az élet: megkezdődik a civiltörvény tárgyalása. Mint ismeretes, a kormány véget vetne annak, hogy mindenféle külföldi demokráciaexportőrök kotnyeleskedjenek bele titokban a magyar közéletbe. A tervek szerint mindenki előtt nyilvánvalóvá kell tenni, hogy egy adott civil szervezet magyar vagy valamilyen más, homályos érdekeket szolgál. A törvény hatálya alá tartozó egyesületek és alapítványok kötelesek bejelenteni a bíróságon, ha több mint 7,2 millió forintnál nagyobb támogatást kapnak egy évben külföldről. Emellett azt is jelezniük kell a honlapjukon és a hirdetéseiken, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősülnek. Így legalább tudni fogják az emberek, hogy kitől kell tartaniuk. Egy felmérés ugyanis kimutatta, hogy az emberek 17 százaléka veszélyesnek tartja ezeket a szervezeteket, akárcsak a migránsokat, valamint Sorost és különféle csatolmányait.

A belpolitikai események ma is igazi csemegével szolgálnak. Ha nem unják még az elefánt és az egér történetét – tudják, azt amelyikben együtt mennek át a hídon, amikor a kisegér megszólal: „Hallod hogy dübörgünk?” – akkor van egy programajánlatom. Fodor Gábor, a fellengzősen csak többes számban emlegetett Magyar Liberális Párt – Liberálisok, ma délelőtt 11 órakor a saját irodájában kiáll, és elmondja, hogy ő is együtt dübörög a nagyokkal. Igaz, ezek nem valami combos ormányosok, de a kisegér szemszögéből nézve tényleg óriásinak tűnhetnek. Persze a törpeelefántoknak eszük ágában sincs a hátukra venni az egérkét, de azért megtűrik maguk mellett.

Mire felébred, már tudni fogja, hogy a legmagasabban rangsorolt férfi teniszezőnk, Fucsovics Márton bejutott-e a legjobb 64 közé az Australian Openen. (A mérkőzés magyar idő szerint hajnali 1-kor kezdődött.)

A póló szerelmesei estre 8-tól követhetik a Magyarország–Spanyolország világliga-mérkőzést.

Emellett természetesen napközben folytatódnak a férfikézilabda-Európa-bajnokság küzdelmei, igaz, a magyar válogatott majd csak szerdán lép pályára. De a Horvátország-Svédország- vagy a Szerbia–Izland-találkozó az ínyenceknek érdekes lehet. A válogatottunk legutóbb hatalmas küzdelemben szenvedett vereséget Spanyolországtól.