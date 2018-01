Vajon megbukik a kormány, ha elég sokan lógnak a suliból?

Január 19-e van, Márió és Sára napja, egy sor tragikus esemény évfordulója: ez a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja, mert ezen a napon kezdték meg 1946-ban a budaörsi svábok kitelepítését; 1969-ben ezen a napon halt meg Jan Palach cseh diák, aki három nappal korábban a prágai Nemzeti Múzeum előtt gyújtotta fel magát, hogy tiltakozzon a szovjet megszállás ellen; és 2006-ban ezen a napon zuhant le Hejce közelében a szlovák légierő gépe, amely Koszovóból vitte volna haza a békefenntartó katonákat.

Most azért remélhetően nem lesz ennyire rossz ez a nap, már csak azért sem, mert péntek van! Az időjárás-előrejelzés szerint ugyan először felhős, borult időnk lesz, főleg délen esőre is számítani kell, de aztán csak kisüt a nap és fúj majd némi szél is. Éjszaka ugyan lehet fagy itt-ott, de alapvetően azért melegebb lesz, mint januárban az megszokott, a napos helyeken akár 8 fok is lehet.

A nap legérdekesebb eseménye a „Ne menj suliba!” kezdeményezés. Ennek lényege, hogy a diákok egyszerűen nem mennek iskolába, amit régebben lógásnak hívták, de most tiltakozás az oktatási rendszer lezüllesztése és igazságtalansága ellen. Kíváncsian várjuk, milyen számháború bontakozik ki belőle: borítékolható, hogy az iskolafenntartó klik azt fogja közölni, nem történt szinte semmi, míg a szervezők és az ellenzék valami nagy, kerek számmal áll elő. Amit egyelőre biztosan tudunk: a délután 4-re, a Kossuth térre meghirdetett tüntetés Facebook-oldalán 12 ezer ember jelezte részvételét, további 37 ezer érdeklődött a tiltakozás iránt.

A közéleti abszurd rajongóinak több eseményt is tudunk ajánlani péntekre, de a pálmát egészen biztosan a Szellemi Honvédők és a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) ünnepi találkozója viszi, amit az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendeznek késő délután. A békemenetet szervező CÖF-höz kötődő rendezvényen átadják a szellemi honvédő díjakat, és egyébként is ott lesz mindenki, aki számít: Rétvári Bence államtitkár, Csizmadia László, a CÖF elnöke, Fricz Tamás politológus, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖKA szóvivője, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője és Stefka István, a Pesti Srácok lapigazgatója. Ha ez nem lenne elég, Bayer Zsolt publicista videoüzenetben köszönti az egybegyűlteket.

Folytatódik a polgármesterek bevetése az állítólagos bevándorlásszervezőkkel kapcsolatban. Ezúttal Ruzsics Ferenc polgármester és Manninger Jenő országgyűlési képviselő lépnek fel Keszthelyen, ahol „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” címmel tartanak sajtótájékoztatót. Ha valaki nem emlékezne, Manninger volt az, aki szerint az elismert menekültek Zalaváron tervezett üdültetése riadalmat keltett a helyiekben, és egyébként is a „Soros-terv” része, hiszen „a későbbi betelepítések előszobája lehet”.

És hogy ne csak a kormánypártiakról emlékezzünk meg, tegyünk hozzá még egy eseményt: Nagy Károly, a Momentum Mozgalom legfiatalabb országgyűlési képviselőjelöltje bejelenti, hogy az olimpiai népszavazási kezdeményezéssel ismertté vált, de mostanában a sajtóban inkább a belső konfliktusaival szereplő párt saját ifjúsági szervezetet indít. Mindez csak azért furcsa, mert ők eleve egy fiatal csapatként indultak, és lehet, hogy célszerűbb lenne inkább nyugdíjas tagozatban gondolkozni, már ha szeretnék bővíteni a bázisukat.

A Momentum-teleregénynél kevésbé érdekes, de némileg fontosabb lesz, hogy Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár. Utóbbi úgy kormányoz már szeptember vége óta, hogy nincs mögötte kormánykoalíció, de ő ettől még magabiztosan beszélhet Európa jövőjéről (a koalíció miatt meg aggódjanak korábbi és jövőbeli partnerei, a német szociáldemokraták, akik a tavalyi, történelmi vereség után mostanra 20 százalék alá küzdötték le magukat a felmérésekben).

Pénteken a várakozások szerint véget ér a sportvilág egyik legmegdöbbentőbb bűnügye: befejeződik a tornászok szexuális zaklatásával vádolt Larry Nassar sportorvos pere. Nassarra minden jel szerint 25 év vár, de ennek viszonylag kicsi a jelentősége, miután tavaly már elítélték 60 évre gyermekpornográfia birtoklása miatt.

A horvátországi Varasdon, a férfi kézilabda-Eb-n a korábban sehol sem jegyzett csehek pénteken a címvédő németeket próbálják legyőzni – az olimpiai bajnok dánok és a magyar válogatott után.