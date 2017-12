Vona-könyvet hoz a Mikulás!

Végre eljött a várva várt nap, reméljük, tegnap este minden kicsi és nagy kitette az ablakba – de előtte persze jól kisuvickolta – a csizmácskáját, hogy a Mikulás az éj leple alatt belecsempészhessen minden földi jót. Megértjük, hogy a meleg szoba és egy reggelire sebtiben elfogyasztott csokoládémikulás után inkább ön és gyermeke is visszabújna az ágyba, és gyertyafény mellett karácsonyi filmeket nézne, de ne keseredjen el, már nem kell sokat kibírni az év végi ünnepekig.

Vegyen egy nagy levegőt, és vágjon bele velünk együtt az év végi hajtásba. Havas Henrik és Vona Gábor sem pihen még, sőt: ma reggel mutatják be az újságíró új portrékötetét, amelyet a Jobbik elnökéről írt. A könyvbemutatón természetesen mi is ott leszünk, és megpróbáljuk szóra bírni majd a szerzőt és a főszereplőt is.

Összeül a Fővárosi Közgyűlés, ahol egy rakat javaslatról szavaznak majd az árvízvédelmi tervektől egészen a 3-as metró felújításával kapcsolatos újabb részletekig, és döntenek Garancsi István közterületi reklámfelületeiről, hirdetéseiről is. Munkatársunk természetesen a helyszínről jelentkezik majd.

Még délelőtt sor kerül a honvédelmi bizottság ülésére is, ahol Simicskó Istvánnak kell számot adnia a Magyar Honvédség éves tevékenységéről.

December 6-án azonban nemcsak a politikusok után loholunk, igyekszünk egész nap a Mikulás nyomában is ott lenni. Délelőtt például a hófehér szakállú jótevő Vácra látogat, ahol a Váci Fegyház és Börtön nyomdásznak tanult elítéltjei ajándékot készítenek gyermekeiknek. A megható eseményről és az elítéltek személyes sorsáról videós riportban számolunk be. Dél körül pedig különleges járat, a Mikulásvonat érkezik a fővárosi Nyugati pályaudvarra. A szerelvénnyel nehéz körülmények között élő nyársapáti, jászkarajenői és ceglédi gyerekek érkeznek a fővárosba, és egy olyan különleges napot tölthetnek el, amely valószínűleg nem sokszor adatik meg nekik. Mi is elkísérjük őket, és megkérdezzük tőlük, hogy telik egy napjuk otthon, és milyen volt a mai. Délután négy órakor pedig Joulupukki, a finn Mikulás lesz a sztárvendég a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban.

Különleges nap a mai abból a szempontból is, hogy hosszú hallgatás után végre a rendőrség a nyilvánosság elé áll, és beszámol arról, valóban van-e probléma a 112-es hívószám működésével. Ismert, a közelmúltban Szolnokon egy férfi meghalt füstmérgezésben, pedig felhívta a segélyvonalat, de ott rosszul mérték fel a helyzetet, és a tűzoltók helyett a kéményseprőt küldték ki hozzá. Azóta élénk vita folyik arról, jó-e az egységes hívószám, vagy hatékonyabb volt a régi rendszer, amikor közvetlenül hívta az ember a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget.

Az év egyik legnagyobb foglalkoztatáspolitikai újítása volt, hogy a kormány kitalálta, a cégek égető munkaerőgondjait nyugdíjasokkal is lehet enyhíteni. Így aztán megteremtették annak a lehetőségét, hogy a nyugellátásban részesülőket speciális szövetkezeteken keresztül lehessen munkára fogni. A diákszövetkezet mintájára a nyár közepe óta mára több mint hetven nyugdíjas-szövetkezet alakult, és már érdekképviseletük is van. A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége ma mutatkozik be Budapesten. Korábban annyit már sikerült kiderítenünk róluk, hogy szövetkezeti rendszerre rátelepülő „ügyeskedők” ellen lépnének fel a becsületesen működő szervezetek összefogásával. Ma talán ennél többre is fény derül.

Szerte a világban sem lazítanak a politikusok: Donald Trump várhatóan ma jelenti be, hogy költözik-e az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége Tel-Avivból Jeruzsálembe, Donald Tusk pedig – minő véletlen – éppen ma Jeruzsálembe látogat, és nyilván elmondja az amerikai lépéssel kapcsolatos EU-s álláspontot.

A cseh Andrej Babist, a nagy euroszkeptikust kormányfővé nevezik ki Prágában, a németek pedig tovább agyalnak a nagykoalíció lehetőségéről.

Természetesen a sportvilágban is zajlik az élet: súlyemelőink megkezdik szereplésüket az anaheimi vb-n. Nagy Péternek és Magát Krisztinának éremszerzésre sajnos nem sok esélye van. Jön a foci-BL utolsó játéknapja, Gulácsi Péter a Leipziggel akár továbbjuthat – a Besiktas elleni hazai meccsüket Kassai Viktor vezeti –, és kieshet a Napoli, ennek elkerüléséért nyernie kell Rotterdamban, miközben a Manchester Citynek le kellene győznie a Sahtar Donecket. Valószínűleg megszólalnak majd az orosz sportolók is, akár maga Vlagyimir Putyin elnök is, aki vélhetően nem repes az örömtől, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem engedi nemzeti csapatként indulni őket a téli olimpián.