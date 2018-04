Zár alá veszik a Tiborcz-vagyont, új szál kerül elő Kósa 1300 milliárdos ügyében

Finisébe ért a választási kampány, már csak hat nap van belőle. Érthető módon a mai Koffein is ezzel kapcsolatos eseményekkel lesz tele, nézzük is, mi várható!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tanúmeghallgatással folytatódik a Quaestor-ügy tárgyalása. Az elmúlt napokban két cikkben is foglalkoztunk a cég csődjével, többek között azt is megírtuk, hogy menthetők lettek volna az ügyfelek.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje Csak egy erős LMP számolja fel a bérválságot címmel tart sajtótájékoztatót.

Mától már csak felújított szerelvények járnak a 3-as metró vonalán – legalábbis erről tart sajtótájékoztatót Tarlós István főpolgármester.

Koffein hírlevél – Kezdje velünk a napot! Ha feliratkozik a Koffein hírlevélre, minden hétköznap reggel megkapja a teljes reggeli cikket postaládájába. Ez az emailcím nem érvényes

Kósa Lajos reménykedhetett benne, hogy párttársai botrányai elterelik róla és az 1300 milliárdról a figyelmet, de hiába. Sőt, Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője, országgyűlésiképviselő-jelöltje egy újabb szálról fog beszélni, amelyben a jelenlegi debreceni polgármester is érintett lehet. Az sem véletlen, hogy Mesterházy Attila is a hajdúsági várost választotta, hogy A Fidesz botrányai és hazugságai címmel sajtótájékoztatót tartson.

Zár alá vesszük az Andrássy úti Tiborcz-vagyont – mielőtt meglepődnének, nem valamelyik hatóság közleménye kezdődik így, hanem Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt úgyvivője és Bárány Balázs, az MSZP országos elnökségének tagja ezzel a címmel zárja az Andrássy úti palota előtt a március elején indított sajtótájékoztató-sorozatát. Ugye, a miniszterelnök vejének már nemcsak az Elios-ügy miatt kellene rosszul éreznie magát, itt van már a Microsoft-botrány is.

A kampány kétségkívül legtöbbet emlegetett szava az összefogás, talán a második legtöbbet emlegetett pedig a koordináció. Ennek megfelelően egyre több ellenzéki jelölt jelenti be visszalépését, hogy az egyéni körzetekben minél kevesebben álljanak szemben a fideszes ellenféllel, és így elkerüljék a kormányváltó szavazatok elaprózódását. A hét végén Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta, kedden és szerdán több visszalépés is várható, így valószínűleg ma már hallani fogunk neveket is.

Belföld MN Keddtől jöhet a baloldali visszalépés-cunami Alakul az ellenzéki összefogás 10-15 körzetben, ahol egy közös jelölt indulhat a kormánypárti ellen.

Persze az nem képzelhető el, hogy minden választókerületben páros meccs legyen, viszont ezekben a körzetekben is megkereshető a legesélyesebb jelölt, ahogy azt a Viszlát, Kétharmad Mozgalom már tavaly ősszel is mondta. A taktikus szavazást segítendő azóta az Iránytű intézet és a Közös Ország Mozgalom is méréseket végzett, de színre lépett Márki-Zay Péter is, aki szövetségeseivel az elkészült felmérések alapján javasol esélyes jelölteket (már 86-ot) a választóknak. Kedd délután sajtótájékoztatót tartanak, alighanem ez lesz a téma.

Vélemény Kovács Áron A politika félreértése Az elmúlt napokban a legtöbbször leírt kifejezés a magyar nyilvánosságban kétségkívül a „legesélyesebb ellenzéki jelölt” volt.

Gyurcsány Ferenc is hallat magáról, mégpedig a nemzeti együttműködés rendszerének újabb elemének lebontására tesz javaslatot.

Természetesen nem csökken a kormánypárti képviselőjelöltek avatási vágya sem, így aztán lesz út-, orvosi rendelő-, sőt, meteorológiai mérőállomás-átadás is.