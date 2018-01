Az elefántok birkóztak, az egerek védtelenül szaladgáltak

Nem akar egyedül dönteni, de hisz a helyzetenyhítő döntések erejében a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) új elnöke, Gál Katalin. A Vince Kiadó Kocsis András Sándort váltó vezetőjét kedden választották a szervezet élére, ennek kapcsán kerestük, hogy első lépéseiről, az új tagságról, illetve a könyves szakma helyzetéről kérdezzük. A hat évig alelnökként dolgozó Gál mellett ezután Dr. Szemere Gabriella, illetve Budaházy Árpád (HVG Kiadó) töltik be ezentúl a helyettesi pozíciókat. Bekerült az elnökségbe Bárdos András (21. század), Kovács Péter (Libri-Bookline), Babucs Éva (Geopen), Nyáry Krisztián (Líra) és Sárközy Bence (Jelenkor) is.

„Vérzivataros időkön van túl az egyesülés, az emberek pedig változásra várnak” – fejtette ki lapunknak Gál. Elmondása szerint tavaly sok új tag is érkezett, ez pedig lehetővé teszi, hogy mennyiségben és minőségben is jobban képviseljék a magyar könyvszakmát. Példaként hozta, hogy kiadó részben a korábbi ötven százalékos lefedettség már kilencvenre nőtt. A Vince Kiadó vezetőjében elmondása szerint megvan az ambíció, hogy „az olyan sokak számára végzetes történésekből, mint amilyenek a csődhullámok is voltak”, kikászálódjanak végre. Hozzátette, a történetből a kisebb és a szakkiadók még rosszabbul jöttek ki, „miközben a nagy elefántok birkóztak, a kis egerek védtelenül szaladgáltak.”

Gál viszont mindenképp reménykeltőnek tartja, hogy az MKKE Európa egyik legrégebbi civil szervezeteként még mindig talpon van. Ő maga korábban több évtizedet dolgozott klinikai pszichológusként, így számára felértékelődtek az emberi viszonyok, és jól tudja, nem mindegy, milyen lelkiállapotban van egy szakma. Maga mellett szóló érvként emelte ki azt is, hogy nagy rutinja van a jó kompromisszumok megtalálásában.

Az új elnököt az Alexandra ügyéről is kérdeztük, ő pedig elmondta: jelenleg dolgozik a felszámolóbiztos, a kármentés tekintetében pedig szükséges új stratégiákat is kidolgozni. „One-man-show-t semmiképpen nem szeretnék, nem fogok tehát egyedül dönteni” – jegyezte meg. Frappáns választ így közlése szerint nem tud mondani megoldásként, de hisz a helyzetenyhítő döntések erejében. Azt kérte, várjuk meg a jövő heti alakuló elnökségi ülést, ahol szóba kerülhet többek között ez a téma is.

Emlékezetes: korábban az MKKE azt javasolta, hogy az állam vásárolja fel a könyvkiadók, illetve a nyomdák Alexandrával szemben fennálló követeléseit. A könyvterjesztői-könyvkiadói cégcsoport összeomlása leginkább a kisebb, minőségi könyveket piacra dobó kiadók számára jelentett nagyobb csapást, miután a nagyoknak aránylag jobban tudott fizetni az Alexandra. L. Simon László fideszes politikus, korábbi kulturális államtitkár pedig korábban azt vetette fel, hogy az állam lépjen be a könyvpiacra, hogy így „járuljon hozzá annak sokszínűségéhez.”

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.24.