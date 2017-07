Elborzaszt és empátiát ébreszt – könyv a nárcizmusról

Extrém viselkedés, az őrültség egy új formája, avagy népbetegség? Mit tudunk a nárcizmusról, és mit kezdjünk vele? Létezik egészséges nárcizmus, ez az önszeretet. A kifejezés tehát a mindannyiunkban megtalálható személyiségvonásokra is használatos. Sőt, a nárcizmus enyhébb formáit az új normalitásként emlegetik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Patológiás formájával, a narcisztikus személyiségzavarral azonban külön érdemes foglalkozni. Már csak azért is, mert gyógyítása a többi zavartól eltérő megközelítést kíván. A patológiás narcisztikusban legbelül egy magányos, az elutasítástól rettegő gyerek bujkál, akinek a létezésével nem szeretne szembesülni. Így a személyiségzavarban szó szerint és mélyen szenvedő ember igyekszik körömszakadtig olyan állapotot fenntartani, amelyben ő tökéletes, csodálni való mása önmagának. A mítoszbeli Narkisszosszal nem az a legnagyobb baj, hogy a saját tükörképébe szerelmes, hanem hogy önmagáról hiszi, hogy ő az a másik személy. Bánki György pszichiáter munkája annyiban is hiánypótló, hogy a nemzetközi és magyar nyelvű szakirodalom széles körére támaszkodva ugyan, de ismeretterjesztő jelleggel mutatja be laikusok számára a személyiségnek ezt a zavart működésmódját. Az ironikus címet viselő kiadvány legfőbb erénye, hogy miközben elborzaszt, empátiát is ébreszt, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy kifejezetten szórakoztató. A szerző finom humorral, kultúrtörténeti példákkal – főleg filmjelenetekkel és karakterekkel –, valamint saját praxisának tapasztalataival gazdagítja és teszi elevenné a témát. Az olvasmány hasonlóan hat, mint a vígjátékok, amelyeken akkor tudunk igazán fölszabadultan nevetni, ha öntudatlanul is magunkra és környezetünkre ismerünk. A négyszáz oldal olvasása közben észrevétlenül részünkké váló ismeretek birtokában bizonyosan tudatosabbak leszünk. Bánki a fejlett társadalmak és a magyar szociológiai viszonylatok fénytörésében is megvilágítja állításait, következtetésként vagy példaképpen meglepő társadalomkritikai állításokat fogalmaz meg. A narcisztikus személyiség vagy személyiségvonások ugyanis nem elszigetelten léteznek: az egyént, a családot és a társadalmat érintő vetületei átfedik egymást. A megoldást kereső fejezetek a korábbiakhoz képest csalódást okozhatnak, mivel a szükséges speciális bánásmódot és kommunikációt kevéssé mutatja be a szakember.

Bánki György: A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról. Ab Ovo, Budapest, 2016. 4550 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.11.