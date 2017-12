Észak-Koreában nyilván fullasztóan telepedik rá a politika és az ideológia a kulturális életre is. Pár dolgot elárul ezzel kapcsolatban ennek a most megjelent novelláskötetnek az utószava.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kézirathoz kalandos történet tartozik: a Pan-dji álnevű író most is Észak-Koreában él, az országot bemutató novelláit pedig egy rokona segítségével csempészték ki. Ezek a történetek otthon soha nem jelenhettek volna meg, hiszen író csak az lehet, aki tagja az írószövetségnek. Nyilván elképzelhetetlen az is, hogy engedélyezzenek olyan műveket, amelyekben a „bölcs vezető” hibázik, vagy arról esik szó, hogyan nyomorítja meg a rendszer az egyszerű észak-koreaiak életét. Pan-dji novellái ellenben alapvetően a kisember nyomoráról és a diktatúrával szembeni vereségeiről szólnak. A kötet novellái a realista vonulat mellett elsősorban parabolák, példabeszédek. A jellemek nem különösebben árnyaltak, hiszen a hétköznapi embernek itt csak két szerepe lehet: hogy tűrjön és hogy szenvedjen.

Pan-dji ezt a szenvedést és az ellenállás kísérleteit mutatja be. Az Oly közel és mégis oly távol című írás főhőse például nem kap utazási engedélyt, ennek ellenére elindul, hogy haldokló anyját lássa, de kényszermunkán végzi. Az idős, hithű kommunista pedig akkor kap dührohamot, amikor a katonai rendőrség le akarja vágni az udvarában álló szilfa ágait. A fa a füstbe ment reményeit jelképezi, a pártba való belépésekor ültette. A Kísértetek városának főszereplője azért húzza be a függönyöket, mert gyermeke hisztériás rohamokat kap Kim Ir Szen és Marx óriási képmásától, amely az ablakból éjjel-nappal látható. A függönyt azonban tilos behúzni; hogy miért, igazából ki sem derül. A történetek nem a politikai rendszer megdöntéséről vagy direkt kritizálásáról szólnak, ilyesmi egyszerűen nem létezik Pan-dji világában. A hősök csupán racionálisan, az emberi minimumot szem előtt tartva cselekednek, ami az egyetlen és legnagyobb lázadásnak számít. Érdekes olvasmányt kapunk kézbe, még akkor is, ha közben kérdések merülnek fel a szerző kilétével kapcsolatban. Pan-dji életéről ugyanis számos részletet elárulnak a novelláskötet külföldi kiadásai, ami az egyetlen írószövetséggel rendelkező országban igencsak komoly rizikót jelent, főleg mert a szerző állítólag tagja a szervezet központi bizottságának is.

Pan-dji: Vádirat. Fordította: Lengyel Miklós. Libri Kiadó, 2017. 3499 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.02.