Ismét Man Booker-esélyes Krasznahorkai László

Idén is esélyes a Nemzetközi Man Booker-díjra Krasznahorkai László, Az ellenállás melankóliája és a Sátántangó szerzője – derült ki a brit The Guardian cikkéből. Szintén a jelöltek között találjuk Han Kang koreai alkotót, akit két éve díjaztak.

A magyar esélyes a Megy a világ című elbeszéléskötettel került fel a listára. A fordítás John Batki, Ottilie Mulzet és George Szirtes nevéhez kötődik. Krasznahorkai három évvel ezelőtt már megkapta a Man Booker-díjat. Az elismerésről így beszélt 2016-os interjúnkban: „Mondhatnám, hogy a Nemzetközi Man Booker-díj megváltoztatta az életemet, de nem változtatta meg. Örültem neki, és örültünk sokan, aztán ment minden tovább a régi kerékvágásban.”

A most közzétett listán olyan szerzőket találunk még, mint Javier Cercas (El Impostor/The Impostor), Antonio Munoz Molina (Como la sombra que se va/Like a Fading Shadow) és Gabriela Ybarra (El comensal/The Dinner Guest).

Esélyes még Virginie Despentes (Vernon Subutex, 1), Laurent Binet (The 7th Function Of Language), Ahmed Saadawi (Frankenstein in Baghdad), Jenny Erpenbeck (Go, Went, Gone – magyarul Megy, ment, elment), Ariana Harwicz (Matate, amor/Die, My Love), Olga Tokarczuk (Flights), Wu Ming-Yi (The Stolen Bicycle) és Christoph Ransmayr (Der fliegende Berg/The Flying Mountain).

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.16.