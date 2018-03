Kiadják Charlotte Brontë elveszettnek hitt kéziratait

Kiadóként is debütál a Brontë Társaság: hamarosan elérhető lesz a Jane Eyre szerzőjének több, korábban elveszettnek hitt műve. A kéziratokat Charlotte Brontë édesanyjának egy kötetében, a The Remains of Henry Kirke White-ban találták meg. Ismert, Maria Brontë (született: Branwell) értéktárgyai korábban mind elvesztek egy Devonshire-i hajótörés során, közvetlenül a Patrick Brontë-tal való 1812-es házasságkötés előtt. A Henry Kirke White-kötetet épp csak sikerült a hullámok közül megmenteni.

A nemrég újra előkerült könyvben találták meg Charlotte két kéziratát, egy 77 soros költeményt, illetve egy 74 soros történetet. Ezeket a The Bookseller közlése szerint hamarosan egy kötetben kiadják a White-könyvben fellelt jegyzetekkel, valamint azzal az ott talált rajzzal, amit Charlotte bátyja, Branwell készített.

A kötet egyébként a múlt század nagy részét egy amerikai gyűjtő magántulajdonában töltötte. Később a Yorkshire-i Brontë Plébániamúzeum szerezte meg, majd adta tovább 2015-ben a Brontë Társaságnak. Utóbbi szóvivője a The Booksellernek elmondta: a megjelenés ősz tájékán várható.

A szervezet egyébként nem él meg könnyű napokat: az év elején Lily Cole alkalmazása miatt támadták sokan a társaságot. Az amúgy Cambridge-ben végzett színésznő-modellt arra kérték fel, hogy Emily Brontë születésének kétszázadik évfordulóján vegyen részt a megemlékezések szervezésében kreatív partnerként. A döntés miatt le is mondott tagságáról Nick Holland, több Brontë-kötet szerzője. Mint mondta, a társaság ezzel a lépéssel csak megfelelési kényszerét bizonyította, „trendi” kívánt lenni, hogy elnyerje egy „fiatalabb korosztály” tetszését.

Cole minderre úgy reagált: talán neki is álnevet kellene felvennie, mint a Brontë nővéreknek, hogy munkásságát a saját jogán ítéljék meg, ne pedig a neve, a neme vagy az ifjúkori döntései alapján. Hollandot a bejelentése miatt egyébként szintén több bírálat érte: Juno Dawson író például sznobnak nevezte őt. „A Brontë nővérek forognának a sírjukban” – vélte a szerző.

